Tiene lugar tras el fracaso de la reunión paritaria. El ofrecimiento fue de un 3% de aumento en septiembre y 3% en octubre, lejos de la recomposición salarial solicitada por los sindicatos. También habrá un paro escalonado por 23 días.

Tras el fracaso de la reunión paritaria de los sindicatos docentes universitarios con el Ministerio de Capital Humano, los gremios confirmaron la convocatoria a una nueva marcha federal para el 15 de octubre . Según se informó, el ofrecimiento fue de un 3% de aumento en septiembre y 3% en octubre, lejos del 32,5% de recomposición salarial solicitada por los sindicatos docentes. Además se realizará un paro escalonado por 23 días .

La UBA cuestionó el Presupuesto 2027: "Las prioridades no están en las universidades ni en cumplir el Financiamiento"

En este nuevo capítulo, los gremios docentes y no docentes fueron citados a las 11 de la mañana por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno donde se les volvió a presentar una propuesta con un incremento salarial idéntico al presentado en las mesas de junio. La oferta fue calificada de "impresentable" por los representantes sindicales docentes y en 20 minutos se resolvió el rechazo unánime de todas las agrupaciones.

" La paritaria fue una farsa , y no nos sorprende. El camino es profundizar el plan de lucha por el cumplimiento de la Ley para eso la justicia se tiene que poner los pantalones largos", explicó a C5N Pablo Perazzi Secretario General de FEDUBA. En ese sentido, agregó "Ya cuando se hizo el acuerdo que nosotros rechazamos planteamos que no había solución sectorial para la Universidad en la Argentina. Con esta farsa de paritaria y con el proyecto de presupuesto que se presentó ayer queda claro que la solución es política y con movilización".

Por eso representantes del sector no docente y los gremios docentes definieron la convocatoria a una marcha federal universitaria al Palacio de Tribunales. El reclamo central exige la recomposición del 32,5% de poder adquisitivo perdido durante los primeros meses de la gestión libertaria sumado al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo de los sectores universitarios se da en el contexto del Presupuesto 2027 donde fueron asignados $7,3 billones a las universidades públicas, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios , infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La quinta marcha federal universitaria

Como respuesta a las negociaciones llevadas a cabo a la fecha, los gremios convocaron a una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, que será la quinta gran movilización nacional de la actividad contra la administración actual y la segunda en lo que va del año.

"Son 23 días de paro rotativo en cada unidad académica, Medida consensuada por FEDUBA, APUBA, ADUBA y demás gremios de la UBA, y es inminente el anuncio de medidas de fuerza nacionales", indicó Pablo Perazzi a C5N.

En ese sentido el secretario general de ADUBA Emiliano Cagnacci expresó: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple". Ante la falta de acuerdo paritario, el plan anunciado por los gremios contempla un paro de actividades de forma rotativa y con acciones de visibilización en cada unidad académica y repartición de la Universidad de Buenos Aires, a desarrollarse entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.

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La modalidad progresiva se organizará a lo largo de cinco semanas, interrumpiendo el funcionamiento de manera alternada por día y por sector. De esta forma, la protesta recorrerá sucesivamente dependencias como el Rectorado, diversas facultades (entre ellas Medicina, Derecho y Psicología), colegios preuniversitarios, el CBC e institutos de salud como el Hospital de Clínicas.

Según las autoridades de 60 universidades públicas cerca del 90% del presupuesto se destina a salarios docentes y no docentes, mientras que el porcentaje restante cubre gastos de funcionamiento, obras, investigación, becas y hospitales universitarios. El reclamo se da en medio de una disputa judicial donde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama que el Ejecutivo aún no aplicó plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, a pesar de contar con una medida cautelar vigente.

Mientras tanto, desde el Gobierno cuestionaron esos reclamos sindicales y dicen que la Justicia todavía no ordenó la aplicación integral de la ley. De hecho, desde el oficialismo trascendió que la cautelar permitió ajustar becas y salarios, y aseguran que la suba prevista para octubre dejará los ingresos por encima del piso fijado por el fallo.

Cronograma de cese de actividades UBA

Semana 1 Del 21 al 25 de septiembre.

Lunes 21 - Rectorado

Martes 22 - Fac. de Medicina

Miércoles 23 - FADU

Jueves 24 - Fac. de Farmacia y Bioquímica

Viernes 25 - Fac. de Ingeniería

Semana 2 Del 28 de septiembre al 2 de octubre

Lunes 28 - Fac. de Cs. Exactas y Naturales

Martes 29 - Centro Cultural Rojas

Miércoles 30 - Fac. Cs. Económicas

Jueves 1 - Fac. de Derecho

Viernes 2 - Fac. de Odontología

Semana 3 Del 5 al 9 de octubre

Lunes 5 - Colegio Nacional de Bs. As.

Martes 6 - DOSUBA

Miércoles 7 - Fac. de Psicología

Jueves 8 - Fac. de Cs. Sociales

Viernes 9 - Escuela Carlos Pellegrini

Semana 4 Del 12 al 16 de octubre

Martes 13 - Coord. de Deportes

Jueves 15 - Fac. de Filosofía y Letras

Viernes 16 - Fac. de Cs. Veterinarias

Semana 5 Del 19 al 23 de octubre

Martes 20 - Inst. Lanari -Vaccarezza

Miércoles 21 - Inst. Roffo

Jueves 22 - Hosp. de Clínicas