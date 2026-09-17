Tras el fracaso de la reunión paritaria de los sindicatos docentes universitarios con el Ministerio de Capital Humano, los gremios confirmaron la convocatoria a una nueva marcha federal para el 15 de octubre. Según se informó, el ofrecimiento fue de un 3% de aumento en septiembre y 3% en octubre, lejos del 32,5% de recomposición salarial solicitada por los sindicatos docentes. Además se realizará un paro escalonado por 23 días.
En este nuevo capítulo, los gremios docentes y no docentes fueron citados a las 11 de la mañana por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno donde se les volvió a presentar una propuesta con un incremento salarial idéntico al presentado en las mesas de junio. La oferta fue calificada de "impresentable" por los representantes sindicales docentes y en 20 minutos se resolvió el rechazo unánime de todas las agrupaciones.
"La paritaria fue una farsa, y no nos sorprende. El camino es profundizar el plan de lucha por el cumplimiento de la Ley para eso la justicia se tiene que poner los pantalones largos", explicó a C5N Pablo Perazzi Secretario General de FEDUBA. En ese sentido, agregó "Ya cuando se hizo el acuerdo que nosotros rechazamos planteamos que no había solución sectorial para la Universidad en la Argentina. Con esta farsa de paritaria y con el proyecto de presupuesto que se presentó ayer queda claro que la solución es política y con movilización".
Por eso representantes del sector no docente y los gremios docentes definieron la convocatoria a una marcha federal universitaria al Palacio de Tribunales. El reclamo central exige la recomposición del 32,5% de poder adquisitivo perdido durante los primeros meses de la gestión libertaria sumado al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
CONADU Histórica en la marcha por el presupuesto universitario.
El reclamo de los sectores universitarios se da en el contexto del Presupuesto 2027 donde fueron asignados $7,3 billones a las universidades públicas, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La quinta marcha federal universitaria
Como respuesta a las negociaciones llevadas a cabo a la fecha, los gremios convocaron a una Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, que será la quinta gran movilización nacional de la actividad contra la administración actual y la segunda en lo que va del año.
"Son 23 días de paro rotativo en cada unidad académica, Medida consensuada por FEDUBA, APUBA, ADUBA y demás gremios de la UBA, y es inminente el anuncio de medidas de fuerza nacionales", indicó Pablo Perazzi a C5N.
En ese sentido el secretario general de ADUBA Emiliano Cagnacci expresó: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple". Ante la falta de acuerdo paritario, el plan anunciado por los gremios contempla un paro de actividades de forma rotativa y con acciones de visibilización en cada unidad académica y repartición de la Universidad de Buenos Aires, a desarrollarse entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre.
La modalidad progresiva se organizará a lo largo de cinco semanas, interrumpiendo el funcionamiento de manera alternada por día y por sector. De esta forma, la protesta recorrerá sucesivamente dependencias como el Rectorado, diversas facultades (entre ellas Medicina, Derecho y Psicología), colegios preuniversitarios, el CBC e institutos de salud como el Hospital de Clínicas.
Según las autoridades de 60 universidades públicas cerca del 90% del presupuesto se destina a salarios docentes y no docentes, mientras que el porcentaje restante cubre gastos de funcionamiento, obras, investigación, becas y hospitales universitarios. El reclamo se da en medio de una disputa judicial donde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama que el Ejecutivo aún no aplicó plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, a pesar de contar con una medida cautelar vigente.
Mientras tanto, desde el Gobierno cuestionaron esos reclamos sindicales y dicen que la Justicia todavía no ordenó la aplicación integral de la ley. De hecho, desde el oficialismo trascendió que la cautelar permitió ajustar becas y salarios, y aseguran que la suba prevista para octubre dejará los ingresos por encima del piso fijado por el fallo.
Cronograma de cese de actividades UBA
Semana 1 Del 21 al 25 de septiembre.
Lunes 21 - Rectorado
Martes 22 - Fac. de Medicina
Miércoles 23 - FADU
Jueves 24 - Fac. de Farmacia y Bioquímica
Viernes 25 - Fac. de Ingeniería
Semana 2 Del 28 de septiembre al 2 de octubre
Lunes 28 - Fac. de Cs. Exactas y Naturales
Martes 29 - Centro Cultural Rojas
Miércoles 30 - Fac. Cs. Económicas
Jueves 1 - Fac. de Derecho
Viernes 2 - Fac. de Odontología
Semana 3 Del 5 al 9 de octubre
Lunes 5 - Colegio Nacional de Bs. As.
Martes 6 - DOSUBA
Miércoles 7 - Fac. de Psicología
Jueves 8 - Fac. de Cs. Sociales
Viernes 9 - Escuela Carlos Pellegrini
Semana 4 Del 12 al 16 de octubre
Martes 13 - Coord. de Deportes
Jueves 15 - Fac. de Filosofía y Letras
Viernes 16 - Fac. de Cs. Veterinarias
Semana 5 Del 19 al 23 de octubre
Martes 20 - Inst. Lanari -Vaccarezza
Miércoles 21 - Inst. Roffo
Jueves 22 - Hosp. de Clínicas