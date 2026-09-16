Starlink lanzó su Router 4 con WiFi 7 y capacidad para conectar hasta 510 dispositivos

El nuevo equipo de SpaceX amplía la cobertura inalámbrica hasta 325 metros cuadrados y apuesta por el estándar 802.11be para mejorar la distribución de datos dentro de hogares y empresas.

SpaceX, la compañía aeroespacial y tecnológica fundada por Elon Musk, presentó oficialmente el Starlink Router 4 , un nuevo dispositivo de red local que incorpora tecnología WiFi 7 y apunta a mejorar la conectividad en hogares y empresas con una gran cantidad de equipos conectados. El router ofrece una cobertura de hasta 325 metros cuadrados y permite gestionar de manera simultánea hasta 510 dispositivos.

El lanzamiento representa una actualización respecto de las generaciones anteriores de equipamiento de Starlink, con el salto al estándar WiFi 7 o 802.11be . Esta tecnología está orientada a incrementar la capacidad de las redes inalámbricas y administrar de manera más eficiente el tráfico cuando existen numerosos teléfonos, computadoras, televisores y otros dispositivos utilizando la conexión al mismo tiempo.

De acuerdo con las especificaciones difundidas por la compañía, el Router 4 puede alcanzar velocidades inalámbricas locales de hasta 2,5 Gbps , además de ofrecer una menor latencia y una gestión paralela del tráfico de datos. El objetivo es que la red doméstica pueda distribuir información entre diferentes dispositivos sin que la actividad de uno de ellos afecte de manera significativa al resto.

La mejora se produce principalmente dentro de la red local. La conexión de internet que recibe una antena residencial de Starlink mantiene velocidades que pueden ubicarse, según las condiciones del servicio, entre los 100 y los 400 Mbps. Por eso, la capacidad adicional del router resulta especialmente relevante para transferir archivos o distribuir contenidos entre dispositivos conectados a la misma red.

Uno de los aspectos particulares del diseño es que SpaceX optó por una arquitectura tribanda centrada en las frecuencias de 2,4 y 5 GHz , en lugar de utilizar la banda de 6 GHz como ocurre con algunas implementaciones de WiFi 7. Según la información técnica de la compañía, esta configuración busca mantener una amplia compatibilidad con dispositivos que ya utilizan los usuarios.

Frecuencias mas altas para una mejor intensidad de señal

La tercera radio del equipo está destinada a la comunicación mediante una red de malla con otros nodos. Esta función permite extender la cobertura inalámbrica dentro de una propiedad y reducir las zonas con menor intensidad de señal. La elección también toma en cuenta que las frecuencias más altas pueden experimentar mayores pérdidas al atravesar paredes y otros obstáculos físicos.

El Router 4 incorpora además tecnologías como MU-MIMO y OFDMA, diseñadas para mejorar la distribución simultánea de información entre varios dispositivos. En cuanto a sus antenas, el equipo dispone de una configuración de 4x4 para la banda de 2,4 GHz y de 4x5 para la de 5 GHz.

El lanzamiento coincide con la expansión de Starlink en distintos mercados, incluida la Argentina. Las especificaciones oficiales del nuevo equipo fueron difundidas por la compañía durante septiembre de 2026 y permiten dimensionar el papel que SpaceX busca darle a su infraestructura de red local, más allá de la conexión entre las antenas y los satélites en órbita.