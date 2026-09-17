Dieron a conocer los mensajes que le enviaba J Balvin a su pareja argentina antes de separarse: "Toxiquito"

Filtraciones recientes en redes sociales destaparon las interacciones digitales dirigidas hacia la modelo cordobesa, lo que sembró sospechas inquietantes sobre un vínculo convulso.

La confirmación de la separación entre Valentina Ferrer y J Balvin sumó un nuevo capítulo tras las revelaciones de Pochi de Gossipeame. La especialista en espectáculos expuso polémicos comentarios del cantante colombiano en las redes sociales de la argentina, desatando un fuerte revuelo entre los seguidores de la pareja.

En sus historias de Instagram, la periodista analizó las viejas interacciones de la expareja y lanzó una contundente observación: “J Balvin pasaba de decirle bella, la boss, la reina de Argentina y de la casa, a hacerle estos comentarios que me dan vibes a toxiquito” .

Entre las capturas exhibidas por la comunicadora se destaca un posteo donde el reggaetonero le cuestionó públicamente a la modelo: “¿Cuál es la necesidad? ¿Real?” . El mensaje recibió cientos de respuestas inmediatas de usuarios que reaccionaron con indignación ante la tajante interacción.

En otra publicación, Balvin le escribió: “No sabes qué es ser hombre en un colegio con una mamá así” y recriminó: “Estuvimos juntos en la fiesta no me veo en las fotos mami” . Pochi concluyó: “Si querés hacer canciones papi pero no me comentes eso en mis publicaciones, es rarísimo” .

Las antiguas declaraciones del colombiano volvieron al centro de la escena mediática tras hacerse oficial el fin del noviazgo. Las interacciones filtradas por la panelista encendieron el debate digital sobre el tipo de vínculo que mantenía la pareja antes de anunciar su ruptura definitiva.

La historia de amor de J Balvin y Valentina Ferrer

Valentina Ferrer rompió el silencio en sus redes sociales para confirmar la ruptura definitiva expresando: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”. La modelo argentina remarcó que fue una decisión tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor”.

La historia de amor de la pareja tuvo un hito fundamental con el nacimiento de su hijo Río en 2021, a quien incluso le festejaron su primer año de vida en Argentina. Sobre el compromiso de ambos en esta nueva etapa, Valentina afirmó: “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

La confirmación llegó luego de semanas de intensas especulaciones iniciadas por fanáticos al notar la escasa presencia del cantante en el perfil de la modelo. Además del distanciamiento digital, llamó la atención de los usuarios la particular elección de las canciones con las que la cordobesa acompañaba sus videos.

Instagram @valentinaferrer

Durante sus años de relación, ambos figuraron en los eventos internacionales más selectos de la industria, compartiendo primera fila con personalidades como Georgina Rodríguez. Sin embargo, los reportes indicaron que las apariciones públicas de la pareja se redujeron a cero poco antes del anuncio formal.

En el tramo final de su escrito, la modelo cordobesa pidió prudencia al público para transitar este proceso lejos del acoso mediático: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”.

Por el momento, J Balvin ha optado por el silencio y no ha emitido ningún comunicado propio para dar su versión sobre la finalización del vínculo sentimental. Mientras tanto, las repercusiones por las frases filtradas continúan generando debate sobre el desenlace de la historia de amor.