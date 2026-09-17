La noticia de última hora sobre la salud de Denisse González tras semanas en las que estuvo complicada

Después de dos internaciones de urgencia y semanas de pruebas sin respuesta, la exparticipante de Gran Hermano anunció que finalmente encontraron un esquema terapéutico que parece funcionar.

Denisse González compartió una buena noticia con sus seguidores después de varias semanas de angustia e incertidumbre por su estado de salud. La exparticipante de Gran Hermano publicó un video bailando en sus redes sociales y anunció que sus estudios recientes dieron bien y que aparentemente encontraron el tratamiento que mejor responde a su cuadro.

"Ayer mis estudios dieron bien y, aparentemente, encontramos el tratamiento ideal", escribió en su publicación, con una energía que contrastó visiblemente con los momentos más difíciles de las últimas semanas. La noticia llegó después de múltiples intentos con distintos esquemas terapéuticos que no habían dado los resultados que estaban esperando.

La influencer aclaró que el proceso no termina aún y que deberá continuar con hemogramas semanales y cuidados estrictos durante un tiempo. Pero la diferencia respecto a los meses previos es significativa. "Por lo menos ya no tenemos que seguir probando cosas nuevas", explicó, dejando en claro que esa incertidumbre constante era una de las partes más difíciles de transitar.

También le hizo lugar al humor para bajarle el tono al momento. "Y yo ya no me voy a convertir en Venom. El que entendió, entendió...", bromeó, en referencia a uno de los tratamientos experimentales que había recibido en las semanas previas.

La exparticipante de Gran Hermano viene atravesando desde hace semanas un cuadro de trombocitopenia , una condición en la que la médula ósea produce menos plaquetas de las que el organismo necesita. Los valores normales de plaquetas en sangre oscilan entre 150 mil y 540 mil, y Denisse llegó a sus internaciones con cifras dramáticamente por debajo de ese rango.

La primera vez que fue hospitalizada de urgencia ingresó con apenas 3 mil plaquetas. La segunda internación fue aún más crítica, ya que los valores habían caído a tan solo mil. Esas dos instancias representaron los puntos de mayor riesgo durante el proceso y generaron una importante preocupación entre sus seguidores.

Redes sociales

Desde el inicio del cuadro, los médicos fueron probando distintos tratamientos sin lograr los resultados esperados, lo que mantuvo el caso en una zona de incertidumbre prolongada. La propia Denisse lo confirmó en sus publicaciones. "Básicamente todavía no tengo una respuesta, no se sabe la causa", dijo, dejando en claro que el origen del problema permanece sin identificar a pesar de los controles constantes y de más de 30 extracciones de sangre acumuladas hasta el momento.

Ante esa situación, la influencer eligió mantener a sus seguidores informados sin entrar en detalles técnicos diarios. "Les voy a estar avisando si las cosas funcionan o no, pero obviamente no puedo poner el recuento de plaquetas de cada día, no quiero que se vuelvan locos como yo", explicó en uno de sus posteos anteriores.