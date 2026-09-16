16 de septiembre de 2026 Inicio
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Donald Trump calificó de "conspiración enfermiza" los intentos de regular la IA

El presidente de Estados Unidos rechazó de forma tajante el pedido de los líderes tecnológicos para frenar el desarrollo de modelos avanzados de inteligencia artificial, afirmando que las restricciones solo benefician a China.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La polémica global por los riesgos de la inteligencia artificial sumó un hito importante y a la vez preocupante con las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó los intentos de regular el sector como una "conspiración enfermiza" destinada a socavar el progreso nacional.

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A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense arremetió de forma directa contra los pedidos de la industria para establecer salvaguardas y límites en el entrenamiento de modelos avanzados, asegurando que estas iniciativas buscan frenar deliberadamente el despliegue de infraestructura crítica y centros de datos en todo el territorio norteamericano.

El eje de la denuncia presidencial apunta a deslegitimar una movilización inédita que se gestó en el corazón de Silicon Valley. La controversia comenzó con una carta abierta de Dario Amodei, director ejecutivo de la firma de inteligencia artificial Anthropic, quien solicitó una desaceleración coordinada y global en el desarrollo de los sistemas más potentes para evaluar riesgos asociados a la ciberseguridad y el control tecnológico.

Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (X/Tesla).

Sam Altman (OpenAI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (X/Tesla).

Esta propuesta sumó rápidamente el respaldo público de competidores clave del sector, como Sam Altman de OpenAI, Elon Musk de xAI y Satya Nadella de Microsoft, configurando un frente empresarial que, según la perspectiva de la Casa Blanca, actúa bajo motivaciones cuestionables que atentan contra el interés estratégico del país.

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Para Trump, catalogar este movimiento como una conspiración responde a una lectura estrictamente geopolítica y de competencia internacional. El presidente argumentó que cualquier tipo de moratoria o freno regulatorio impuesto a las empresas locales no se traduciría en una mayor seguridad global, sino en una ventaja competitiva inmediata para China, nación con la que Washington mantiene una disputa abierta por la supremacía tecnológica y económica.

En su discurso, el mandatario rechazó que la tecnología requiera de nuevas normativas o agencias de control, afirmando de manera categórica que el único freno necesario frente a los desafíos de la inteligencia artificial es una conducción política fuerte e inteligente desde el Poder Ejecutivo.

Esta firme negativa a regular el avance técnico se produce en un escenario de tensiones cruzadas a nivel global. Mientras Washington denuncia un complot para frenar su desarrollo, las alarmas sobre las capacidades de los nuevos sistemas se multiplican en el exterior. El Ministerio de Seguridad del Estado de China manifestó paralelamente su preocupación por las herramientas occidentales de última generación, a las que acusa de poseer capacidades automatizadas de hackeo informático que amenazan su seguridad nacional.

Al mismo tiempo, organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea persisten en la necesidad de fijar reglas vinculantes para evitar consecuencias imprevistas en los derechos civiles y la estabilidad digital. Al colocar la idea de una conspiración en el centro de su agenda tecnológica, la administración estadounidense cierra la puerta a los consensos de autorregulación propuestos por los propios científicos y empresarios del sector.

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