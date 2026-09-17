La filtración de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que no querían que se hiciera público Salieron a la luz los datos más reservados del gran festejo de la pareja. Cuándo y dónde sería. Agregar C5N en









Algunos detalles del casamiento entre la estrella pop y el futbolista. Instagram

El esperado casamiento entre Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul sumó un nuevo capítulo tras quedar expuesto un detalle privado del evento. A tan solo tres meses de la fecha pautada para la ceremonia, trascendió públicamente el diseño exclusivo de la tarjeta digital que la pareja preparó para convocar a sus seres queridos. Esta filtración generó una enorme repercusión en las plataformas digitales, donde los fanáticos de la pareja comenzaron a replicar la imagen de manera masiva.

La invitación salió a la luz durante la emisión del programa La Mañana con Moria, transmitido por El Trece. En el ciclo televisivo, el periodista Gustavo Méndez exhibió en pantalla la imagen de la participación, la cual destaca por un estilo sobrio en tonalidades claras y tonos azulosos acompañados por la frase: “Los esperamos con mucho amor”.

Durante el informe periodístico, el panelista remarcó un elemento distintivo que habría sido solicitado de manera personal por la cantante pop. “Es una flor azul que eligió Tini, una peonía”, detalló el comunicador al aire sobre la ilustración realizada con técnicas artísticas que decoran la tarjeta de los novios. El especialista en espectáculos remarcó que este detalle estético fue el eje central de toda la propuesta gráfica diseñada para la fiesta.

Asimismo, el profesional de la información analizó el trasfondo simbólico que la artista buscó plasmar al momento de confeccionar la pieza gráfica: “Representa el afecto profundo, felicidad, prosperidad y un vínculo profundo. Las flores pintadas en acuarela suelen transmitir algo más delicado de ella”. De esta manera, quedó al descubierto el profundo significado afectivo que la pareja decidió imprimirle a cada uno de los preparativos.

Cuándo y dónde sería la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul De acuerdo con las informaciones reveladas en el ciclo televisivo, la esperada fiesta tendría lugar el sábado 19 de diciembre a partir de las 21 horas. El exclusivo predio Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, sería el escenario elegido para recibir a unos 300 asistentes. Entre la selecta nómina figuran Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, encabezando una nómina que reunirá a máximas estrellas del espectáculo y el deporte.