Definición apasionante: cuánto midió el rating de la final de Gran Hermano entre Sol Abraham y Yipio Así fue la medición de la audiencia que dejó el mano a mano televisivo más esperado por el público de la televisión argentina. Agregar C5N en









Redes sociales Los números de la gran final. Redes sociales

Gran Hermano: Generación Dorada llegó a su ansiado desenlace con la tucumana Solange Abraham coronándose como campeona tras vencer a Yisela “Yipio” Pintos. El desenlace del reality show transmitido por Telefe volvió a adueñarse de la pauta televisiva en la noche del miércoles, convocando a una multitud que superó la barrera de los 30 millones de votos en la decisión telefónica del público.

Luego de más de 200 días ininterrumpidos de aislamiento dentro de la vivienda más famosa, el certamen que condujo Santiago del Moro concluyó con un marcado liderazgo en la pantalla chica. A pesar de haber registrado una marca global ligeramente inferior en comparación con definiciones de años precedentes, la emisión volvió a marcar un claro dominio sobre la competencia directa de la televisión abierta en su franja horaria.

En materia de encendido, la gala de consagración promedió registros estables que oscilaron de manera sostenida entre los 11 y los 13,5 puntos de rating. El arranque de la transmisión, ocurrido pasadas las 22.50 tras el clip promocional de MasterChef Celebrity, se posicionó de inmediato cerca de las 12 unidades, consolidando el interés de los televidentes desde el primer minuto.

El momento cúlmine de la velada se dio cuando el presentador reveló la resolución definitiva del público, instante en que la medición trepó hasta una marca de 13,3 puntos. Con ese pico de audiencia, la señal de las tres pelotas superó de punta a punta a la propuesta de El Trece, Otro día perdido, que quedó relegada con una cifra de 5,5 puntos durante el tramo más decisivo de la jornada.

Qué dijo Sol Abraham tras ganar Gran Hermano 2026 Solange Abraham protagonizó un episodio que desató una fuerte controversia. Mientras caminaba por la pasarela principal hacia el exterior, la participante tucumana lanzó una sorpresiva declaración que dejó entrever que no habría realizado el proceso de selección habitual para ingresar al certamen: "Gracias por invitarme y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida. No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena. Estoy muy feliz".

Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. Telefe: captura de video El impacto de sus dichos fue inmediato y desencadenó una oleada de repudio en la red social X. Una gran cantidad de usuarios expresaron su indignación y pusieron en duda la legitimidad del resultado, sugiriendo que la concursante habría contado con favorecimientos de la producción, ayuda constante en su estrategia e incluso un convenio contractual prefijado con el canal antes de su entrada a la vivienda. Para cerrar su retiro de la competencia, la ganadora exclamó un contundente "jaque mate" antes de dejar las instalaciones, reforzando la metáfora ajedrecística que había mencionado instantes antes. Esta expresión final terminó de enfurecer a los seguidores del ciclo televisivo, agregando más tensión a la jornada de cierre de una temporada signada por las sospechas hasta el último minuto.