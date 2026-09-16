16 de septiembre de 2026 Inicio
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INDEC: la inflación mayorista trepó al 2,1% en agosto con un impulso de la suba del petróleo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el índice acumuló un incremento del 19,1% en los primeros meses del año. Los productos nacionales aumentaron un 2,1% y los internacionales un 2,9%.

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La inflación mayorista subió en agosto.

La inflación mayorista subió en agosto.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó que los precios mayoristas se incrementaron mensualmente un 2,1% en agosto, por lo que acumularon una suba del 19,1% en lo que va del año. Además, en la comparación interanual crecieron un 29,8%.

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En un informe, el Indec expuso que el aumento de los productos nacionales fue del 2,1% con respecto a julio, debido a que las mayores subas se registraron en Petróleo crudo y gas con 0,71 puntos porcentuales, mientras que por detrás se ubicaron Productos agropecuarios (0,25), Alimentos y bebidas (0,17), Productos refinados del petróleo (0,14) y Vehículos automotores, carrocerías y repuestos (0,10).

En tanto, en la comparación mensual, los productos primarios sufrieron los aumentos más significativos en el octavo mes del año con un 4,6%, mientras que los productos importados crecieron un 2,9%. Por su parte, los manufacturados y energía eléctrica subieron un 1,3%.

La inflaci&oacute;n mayorista subi&oacute; al 2,1% en agosto.

La inflación mayorista subió al 2,1% en agosto.

Por otro lado, el organismo precisó que el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor subió un 2,3% con respecto a julio. En tal sentido, señaló que los productos nacionales se incrementaron un 2,2% y los importados un 3%.

En este marco, el promedio de los precios básicos del productor también sufrió una suba del 2,3%, luego de que se registre un aumento del 4,6% en los productos primarios y del 1,3% en los manufacturados y energía eléctrica.

Argentina quedó segunda en el ranking de inflación de América Latina

Argentina se ubicó en el segundo puesto del ranking de inflación de América Latina durante agosto, pese a la desaceleración registrada en el octavo mes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,7% durante el mes, mientras que Venezuela encabezó la comparación regional con una suba de 8,9%.

El dato informado por el INDEC representó una reducción respecto del 2,1% registrado en julio y fue el menor nivel de inflación mensual de los últimos 14 meses. Sin embargo, la variación de precios argentina continuó considerablemente por encima de la mayoría de los países de la región.

Bolivia quedó en el tercer lugar, con una inflación mensual del 1,1%, seguida por Honduras, que registró un incremento del 0,79%. Chile y Guatemala tuvieron aumentos del 0,6%, mientras que Colombia alcanzó el 0,39% y República Dominicana, el 0,38%.

Entre las principales economías latinoamericanas, México registró una inflación mensual del 0,20%, Perú del 0,07% y Paraguay no tuvo variación de precios. Brasil, en tanto, presentó una caída del 0,40%, mientras que Costa Rica tuvo una baja del 0,11%.

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