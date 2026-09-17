Polémico video: filtraron el ataque que sufrió Sol Abraham tras ganar Gran Hermano

La final de Gran Hermano 2026 terminó en un verdadero escándalo tras la viralización de un fuerte video inédito en los estudios de Martínez. Las imágenes filtradas dejaron en evidencia el tenso clima que se vivió en la calle durante la última emisión de la exitosa Generación Dorada. Un grupo de fanáticos enfurecidos emboscó a la campeona Solange Abraham , desatando una catarata de agresiones que empañaron la esperada coronación televisiva en la pantalla de Telefe .

Apenas Sol Abraham descendió del remis que la transportaba hacia la gala, fue recibida con un violento ataque que incluyó insultos y arrojamiento de agua. “¡Acomodada, acomodada!” , le gritaron los detractores en la cara, exponiendo el profundo descontento de una gran parte del público con el resultado de la votación. Los testimonios de los presentes confirmaron que el hostigamiento fue incesante , obligando a la producción a intervenir rápidamente para resguardar la integridad física de la tucumana.

En las redes sociales, los usuarios replicaron el video exigiendo explicaciones y calificando la consagración de la ganadora como una absoluta "estafa" y un "fraude" . Los seguidores recordaron con suma indignación que Sol había sido expulsada meses atrás por deshonrar el juego, lo que avivó las teorías sobre un supuesto "arreglo" . “ No merecía ganar después de lo que hizo” , expresaron múltiples cibernautas, transformando el escándalo en el tema más comentado de la noche en todo el país.

Lejos de mostrarse afectada, la participante celebró su triunfo dentro de la casa dejando una polémica y resonante declaración antes de apagar las luces definitivas. “Gracias por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida” , disparó con total firmeza. “No puedo creer que todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena; estoy muy feliz, ¡jaque mate!” , concluyó a los gritos, desafiando abiertamente a sus mayores críticos.

Como contracara, la subcampeona Yipio experimentó un recibimiento triunfal y fue ovacionada por la multitud que la bautizó rápidamente como la verdadera “campeona del pueblo” . “Yo ya gané, aunque la vencedora sea Sol, y la felicito; gracias Big” , declaró emocionada la comediante uruguaya tras fundirse en un abrazo con Santiago del Moro . El conductor no ocultó su fanatismo por ella, confesando en pleno vivo que la admiraba desde mucho antes del reality gracias a sus divertidos videos.

El premio que recibió Sol Abraham por ganar Gran Hermano

Más allá del escándalo mediático y las graves acusaciones de fraude, Sol Abraham se alzó con una impresionante suma de dinero por ganar el reality. La polémica jugadora tucumana se llevó a su casa un cheque equivalente a 70 millones de pesos, consolidándose como la máxima vencedora del popular certamen. A este cuantioso premio inicial se le sumaron otros dos millones de pesos adicionales, generados exclusivamente por los rendimientos de ese dinero en una famosa billetera virtual.

Pero los galardones no terminaron únicamente en el apartado económico, ya que la campeona de la Generación Dorada también se adjudicó un importante bien inmueble. La producción de Telefe confirmó que Sol obtuvo una casa prefabricada a estrenar, sumando un activo patrimonial fundamental para el futuro de la cuestionada ganadora. Sin embargo, el emblemático trofeo bañado en oro no le fue entregado durante el miércoles, sino que recién podrá levantarlo este jueves en el último debate.

“Todo el esfuerzo y sacrificio valieron la pena”, repitió la triunfadora frente a las cámaras, haciendo oídos sordos a quienes cuestionaban la legitimidad de su premio. En sus testimonios finales, Sol se encargó de remarcar que su victoria fue producto de haber jugado "al mejor ajedrez", validando su propia y feroz estrategia. Pese a los abucheos y al violento episodio del agua, la flamante millonaria se aferró a su cheque y celebró su cuestionada corona sin mostrar ningún arrepentimiento.

Por su parte, la uruguaya Yisela, mejor conocida como Yipio, no se quedó atrás con las jugosas recompensas tras alcanzar un valiosísimo y muy digno segundo lugar. La aclamada comediante y flamante subcampeona se hizo acreedora de un cheque por 20 millones de pesos que le entregaron ante la atenta mirada de todo el país. Además, la producción la sorprendió enormemente al otorgarle no una, sino dos viviendas prefabricadas, un premio que desató la locura de todos los fanáticos presentes.

“Estoy muy orgullosa y agradecida, me llevo la gente que conocí en esta casa y que me hicieron la estadía más amena”, declaró Yipio, notablemente conmovida. En cada uno de sus testimonios, la humorista prefirió destacar el valor humano, la amistad y el cariño del público antes que los impresionantes premios materiales obtenidos. Santiago del Moro reafirmó estas emotivas palabras de la participante, asegurando en vivo que el verdadero premio de Yisela era haberse ganado el corazón de todos los televidentes.