15 de septiembre de 2026 Inicio
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Apple hizo otro anuncio tras el iPhone 18 Pro Max: el nuevo lanzamiento que generó euforia

La compañía dio a conocer una de sus últimas innovaciones. Todo lo que hay que saber.

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Esta actualización promete resolver los problemas de estabilidad que arrastró iOS 26 durante casi un año

Esta actualización promete resolver los problemas de estabilidad que arrastró iOS 26 durante casi un año

Apple volvió a patear el tablero del mundo tecnológico con el lanzamiento oficial de iOS 27, la nueva versión de su sistema operativo para iPhone que llega tras tres meses de pruebas en fase beta. El despliegue se concretó de manera simultánea en todo el mundo y alcanza a todos los dispositivos compatibles de la marca.

Varios usuarios señalaron que el teléfono parecía agregado mediante un fotomontaje.
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La expectativa era alta porque esta actualización promete resolver los problemas de estabilidad que arrastró iOS 26 durante casi un año, una situación que generó bastante malestar entre los usuarios. Desde las primeras betas quedó claro que el rendimiento general sería uno de los puntos fuertes de esta versión.

El lanzamiento no llegó solo. Junto a iOS 27 también se presentaron iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 Golden Gate y visionOS 27, completando así la renovación del ecosistema de la compañía. Además, Apple liberó iOS 26.7 para quienes prefieran no dar todavía el salto a la nueva versión.

Para descargar la actualización hay varias alternativas. Desde el propio iPhone se accede a Ajustes, luego General y finalmente Actualización de software, donde aparecerá la opción de instalar. También puede hacerse desde un Mac a través de Finder o iTunes según la versión de macOS, o desde una PC con Windows mediante la aplicación Dispositivos Apple. Se recomienda contar con conexión WiFi estable y al menos un 20% de batería, ya que la descarga puede demorar varios minutos dependiendo de la saturación de los servidores.

Características de iOS 27

La estabilidad es la novedad más destacada de esta versión. iOS 27 ofrece un rendimiento notablemente superior y mayor velocidad que sus antecesores, eliminando los errores que caracterizaron a iOS 26. Procesos cotidianos como la apertura de aplicaciones o el envío de archivos por AirDrop ahora funcionan de manera más ágil. Otra incorporación valorada es un nuevo regulador en los ajustes que permite modificar el nivel de transparencia de la interfaz Liquid Glass, para quienes no terminaban de adaptarse a ese diseño.

La gran protagonista es Siri AI, el asistente prometido hace dos años que finalmente llega de forma oficial. El asistente ahora funciona como una verdadera herramienta de inteligencia artificial, capaz de comprender lenguaje natural, mantener el contexto de una conversación y acceder a información distribuida entre distintas aplicaciones, impulsada por modelos de Google similares a los que utiliza Gemini. También incorpora una app propia que permite consultar el historial de conversaciones y usarla como chatbot. Pese a eso, tiene limitaciones importantes. Llega inicialmente en inglés, con el español previsto para octubre, no estará disponible en países de la Unión Europea por el momento y solo funcionará en iPhone 15 Pro y modelos posteriores.

En cuanto a Apple Intelligence, las novedades no están limitadas por región aunque sí requieren iPhone 15 Pro o superior. Entre ellas se destacan mejoras en Image Playground para generar imágenes más realistas, tres nuevas funciones de edición fotográfica que incluyen un mejor limpiador de objetos y la posibilidad de extender o reencuadrar imágenes con IA, la creación de atajos describiendo simplemente lo que se necesita, notificaciones personalizables en Safari para detectar bajadas de precio o disponibilidad de productos, y la capacidad de cambiar varias contraseñas a la vez mediante una IA agéntica que accede a los sitios web y genera claves seguras.

Completan el paquete las nuevas funciones de Cartera, que ahora permite crear pases propios para eventos que no ofrecen integración nativa, y una renovación completa de los controles parentales. Los padres pueden crear cuentas específicas para menores vinculadas a la suya, bloquear sitios web y aplicaciones, aprobar o rechazar descargas, controlar con quién se comunica el menor por llamadas, FaceTime y Mensajes, y establecer límites individuales y horarios concretos a través de un Tiempo de Uso mejorado.

Los iPhone compatibles con iOS 27

La buena noticia para los usuarios es que iOS 27 mantiene la misma compatibilidad que iOS 26, por lo que ningún dispositivo queda fuera respecto de la versión anterior. La lista arranca con el iPhone 11, lanzado en 2019, e incluye también el iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max y el iPhone SE de segunda generación de 2020.

Dentro de la familia iPhone 12 son compatibles el modelo estándar, el mini, el Pro y el Pro Max. Lo mismo ocurre con la línea iPhone 13, que suma el mini, el Pro y el Pro Max, además del iPhone SE de tercera generación de 2022. La serie iPhone 14 está incluida en su totalidad, con el modelo base, el Plus, el Pro y el Pro Max, al igual que toda la línea iPhone 15.

Las generaciones más recientes también están contempladas. Entre estas figuran el iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max, junto al iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max. Finalmente se suman los modelos que están por llegar al mercado, como el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, que salen a la venta el 18 de septiembre, y el iPhone Duo, previsto para el 23 de octubre.

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