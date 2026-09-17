El Gobierno envió al Congreso el proyecto por Malvinas: qué dice la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional, amplía las sanciones contra quienes exploten recursos sin autorización argentina y modifica el régimen de Defensa.

La iniciativa tiene a Malvinas y la protección del Atlántico Sur como ejes centrales.

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional , una iniciativa que propone cambios en materia de seguridad, defensa, protección de recursos naturales e infraestructura crítica. El texto ingresó a la Cámara de Diputados durante la madrugada de este jueves y ahora deberá iniciar su tratamiento parlamentario.

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La propuesta había sido anunciada por Milei el 3 de septiembre, en el marco de las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Según la Casa Rosada, el objetivo es ampliar las herramientas estatales para defender la soberanía y coordinar las áreas vinculadas con Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía.

La cuestión Malvinas ocupa un lugar central en los fundamentos del proyecto. El Gobierno vincula la iniciativa con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece como objetivo permanente e irrenunciable la recuperación de las islas y de los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Uno de los principales cambios apunta a modificar la Ley 26.659 y ampliar las sanciones para las empresas que desarrollen actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales sin autorización argentina. El nuevo esquema alcanzaría no solo a las compañías operadoras, sino también a accionistas, directivos y proveedores involucrados.

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Las sanciones previstas incluyen multas, inhabilitaciones y restricciones para desarrollar actividades económicas o contratar en el país. El proyecto también contempla la posibilidad de revocar permisos, concesiones y beneficios fiscales o financieros vinculados con los infractores.

Además, la iniciativa incorpora modificaciones penales para determinadas actividades de exploración y explotación de recursos no renovables en el mar territorial y la plataforma continental argentina.

Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

El proyecto propone crear un Sistema de Seguridad Nacional cuyo órgano rector será un Consejo de Seguridad Nacional. El organismo estará encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas del Gobierno.

Entre sus integrantes estarán el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y el secretario Legal y Técnico.

El objetivo será coordinar políticas que actualmente dependen de diferentes organismos y establecer una Política de Seguridad Nacional de aplicación transversal. El esquema contempla cuestiones diplomáticas, económicas, militares, de inteligencia y ciberseguridad.

Protección de infraestructura crítica

Otro capítulo establece un régimen específico para las denominadas Infraestructuras Críticas. La categoría comprende instalaciones, redes y sistemas públicos o privados considerados indispensables para servicios esenciales y para el funcionamiento del Estado.

El Consejo tendrá entre sus funciones elaborar una estrategia y un plan nacional destinados a identificar esas infraestructuras y establecer medidas para su protección.

La propuesta también incorpora mecanismos de protección aeroespacial y marítima, dentro de una concepción de seguridad que contempla amenazas externas de carácter estatal y no estatal.

Cambios en la Ley de Defensa

El texto plantea modificaciones a la Ley de Defensa Nacional 23.554 y amplía la definición de los escenarios que deben ser contemplados por el Estado.

La iniciativa incorpora riesgos, amenazas y desafíos externos, tanto estatales como no estatales, y establece que las Fuerzas Armadas deberán contar con preparación para responder ante operaciones convencionales y no convencionales.

También contempla su participación en la protección de aquellas Infraestructuras Críticas que sean consideradas estratégicas por el nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

De esta manera, el proyecto presentado por el Ejecutivo combina el endurecimiento de las sanciones por actividades no autorizadas en territorios y espacios marítimos reclamados por la Argentina con una reforma más amplia del esquema de seguridad y defensa nacional.

Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: el proyecto completo