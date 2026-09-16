¿Instagram, WhatsApp y Facebook pago? De qué se trata la suscripción mensual que lanzó Meta

La gigante tecnológica Meta oficializó el lanzamiento de Meta One , un nuevo servicio de suscripción mensual que integra funciones exclusivas e inteligencia artificial en Instagram, WhatsApp y Facebook . Este esquema busca potenciar la capacidad creativa y la productividad de los usuarios mediante herramientas avanzadas disponibles en sus aplicaciones. La compañía aclaró desde el primer momento que la versión tradicional y gratuita de todas sus redes sociales se mantendrá sin ningún tipo de costo.

Con esta propuesta, la empresa reúne opciones individuales de personalización junto a paquetes diseñados para potenciar el uso del asistente Meta AI en diversos niveles. La oferta abarca desde pequeñas mejoras estéticas y organizativas hasta soluciones automáticas para creadores de contenido y empresas de escala global.

La compañía aclaró el alcance del servicio remarcando que la gratuidad histórica de sus plataformas continuará intacta: “La experiencia en nuestras apps y en Meta AI siempre ha sido gratuita, y eso no va a cambiar. Las suscripciones desbloquean capacidades más especializadas y un uso ampliado de IA que van más allá de lo que puede ofrecer una experiencia gratuita creada para miles de millones de personas” .

Asimismo, detallaron que “Meta One ofrece a sus suscriptores más funciones para que se expresen y un uso más amplio de IA, ayuda a los creadores a dedicar más tiempo a crear y menos a adivinar, y brinda a los negocios nuevas herramientas para crecer” .

Respecto al sustento técnico de estas nuevas posibilidades, la firma destacó que el incremento en el uso de herramientas inteligentes requiere una infraestructura computacional superior: “Meta One te permite lograr aún más con los planes Core y Premium , que combinan las funciones de nuestros planes de producto individual con un uso ampliado de IA, que requiere más capacidad de cómputo”. De este modo, la membresía habilita el acceso privilegiado a la creación y edición de imágenes y videos mediante el motor Muse Image.

En relación a la utilidad para el ámbito comercial y profesional, Meta enfatizó el impacto en la construcción de audiencias afirmando: “Meta One ofrece nuevas funciones que te ayudan a consolidar tu presencia y a convertir la atención en acción (...) Además, responde a tus clientes de día y de noche con capacidades ampliadas de Meta Business Agent”. Finalmente, confirmaron que “pronto sumaremos Edits Plus a Meta One, un nuevo plan de producto que ofrece más almacenamiento en la nube para sincronizar y acceder a tus proyectos desde distintos dispositivos, además de uso adicional del próximo asistente de Edits”.

Cuánto cuesta Meta One

La estructura de precios de Meta One fue configurada de manera escalonada para responder a las diferentes necesidades de uso de la comunidad. La propuesta contempla desde alternativas individuales para cada red social hasta paquetes avanzados que combinan funciones transversales con inteligencia artificial. Todas las tarifas oficiales están fijadas en dólares estadounidenses y su disponibilidad ya es global.

Para los usuarios interesados en mejoras estéticas y funcionales sin requerir una alta capacidad de cómputo, las opciones individuales inician en US$1,49 al mes. Estos planes permiten personalizar la interfaz, ampliar límites organizativos en los chats y extender la duración del contenido temporal. Constituyen el nivel de ingreso más accesible dentro de la oferta de la plataforma.

En el segmento orientado a una mayor generación de contenido sintético, se dispondrán los planes Core y Premium. Los profesionales e iniciativas comerciales cuentan con el plan Essential ara gestionar su presencia digital. Para estructuras corporativas o equipos con requerimientos superiores, la firma ofrece las variantes Advanced, Expert y Max.

Télam

Planes individuales

Instagram Plus (US$1,99 al mes) : permite ver cuántas veces se volvieron a ver las historias, personalizar los íconos de la aplicación, fijar hasta 6 publicaciones en el perfil y extender la visibilidad de las historias a 48 horas.

: permite ver cuántas veces se volvieron a ver las historias, personalizar los íconos de la aplicación, fijar hasta 6 publicaciones en el perfil y extender la visibilidad de las historias a 48 horas. WhatsApp Plus (US$1,49 al mes) : incluye la posibilidad de fijar hasta 20 chats, compartir stickers exclusivos, elegir temas e íconos únicos de la aplicación, y personalizar listas de chat con alertas, tonos y temas propios.

: incluye la posibilidad de fijar hasta 20 chats, compartir stickers exclusivos, elegir temas e íconos únicos de la aplicación, y personalizar listas de chat con alertas, tonos y temas propios. Facebook Plus (US$1,99 al mes): ofrece la extensión de historias a 48 horas, envío de superreacciones, personalización del aspecto visual de la plataforma, estadísticas detalladas de visualizaciones y vista previa de historias antes de abrirlas.

Para personas y usuarios avanzados de IA

Core (US$5,99 al mes) : incorpora la aplicación del efecto Restyle a un número mayor de historias en Instagram, uso más frecuente de efectos de voz y herramientas creativas, mayor generación de imágenes y videos con Meta AI, e incluye todos los beneficios de Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus.

: incorpora la aplicación del efecto Restyle a un número mayor de historias en Instagram, uso más frecuente de efectos de voz y herramientas creativas, mayor generación de imágenes y videos con Meta AI, e incluye todos los beneficios de Instagram Plus, WhatsApp Plus y Facebook Plus. Premium (US$19,99 al mes): ofrece la totalidad de los beneficios del plan Core junto con el mayor margen disponible para la creación de contenido mediante Meta AI en toda la familia de aplicaciones de Meta.

Para negocios y creadores