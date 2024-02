Apple lanzó las nuevas lentes Vision Pro y ya son furor: cómo son y cuánto cuestan

En distintos videos en las redes sociales se observa a diferentes usuarios de las gafas lanzadas por Apple que ya las utilizaron en la vía pública e incluso en gimnasios, en lo que se trata de un hito de esta tecnología para los amantes de la realidad aumentada o virtual debido a que lo destacan como el próximo gran hecho en Internet luego de los teléfonos inteligentes. El primer comprador fue aplaudido por el resto de los presentes.

Ayer salieron las gafas de realidad virtual de Apple (3500$) y la gente está volviéndose loca. Abro hilo pic.twitter.com/HxB2T0BiLt — ceciarmy (@ceciarmy) February 4, 2024

La compañía estadounidense definió las Vision Pro como su primera incursión dentro de la "computación espacial", además de afirmar que 600 aplicaciones exclusivas se encuentran disponibles para esas gafas al igual que distintos juegos. En tal sentido, Disney se vinculó con Apple y brindará 150 películas en 3D en el lanzamiento.

Según prometió el CEO de la empresa, Tim Cook, el dispositivo se encontrará disponible en otros países en los últimos meses del año, mientras que según especialistas de la compañía Wedbush Securities, Apple esperaría vender cerca de 600.000 unidades en 2024.

Sin embargo, a pesar de que los usuarios destacaron su llegada, la crítica principal es por su elevado costo, además de ser pesadas y las características de la batería.

En esta línea, el diario The New York Times describió que si bien se trata de "un producto impresionante, uno que se ha estado fabricando durante muchos años y con miles de millones de dólares", también advirtió después de probarlo, que todavía no está claro "para quién o para qué se supone que es esta cosa".