Ojo con esta práctica: qué debés saber si apagás el Wifi de tu casa por las noches

La costumbre de apagar el WiFi durante la noche para reducir el consumo de energía o evitar distracciones podría resultar contraproducente, según advierten especialistas.

Qué debés saber si tenés como practica apagar el Wifi en las noches.

Qué debés saber si tenés como practica apagar el Wifi en las noches.

  • Apagar el WiFi cada noche parece útil para ahorrar energía o evitar distracciones, pero interrumpe procesos clave del router y acelera su desgaste.
  • Encender y apagar diariamente afecta la vida útil del equipo y puede llevar al proveedor a reducir la velocidad por interpretar cortes como fallas.
  • Si se apaga igual, conviene desconectarlo de la corriente sin usar el botón, emplear protectores de sobretensión y esperar unos minutos a que sincronice al encenderlo.
  • Existen alternativas más seguras, como programar horarios o controles parentales desde el router, sin cortar la energía del dispositivo.

Una costumbre extendida entre muchos usuarios consiste en desconectar el WiFi antes de dormir con el objetivo de reducir el consumo eléctrico o evitar distracciones digitales nocturnas. Esta práctica se apoya en la idea de que al apagar el router se genera un pequeño ahorro en la factura y se favorece un descanso más tranquilo al impedir que lleguen notificaciones. A simple vista, parece una medida razonable para mejorar la eficiencia y el bienestar personal.

Sin embargo, esta acción aparentemente inofensiva podría provocar más perjuicios que beneficios en el equipo a largo plazo. La mayoría de los routers domésticos están diseñados para funcionar de manera continua, y al apagarlos y encenderlos cada día se interrumpe un proceso clave conocido como negociación de la línea. El dispositivo necesita tiempo para sincronizarse con el proveedor de Internet, recibir actualizaciones de firmware y reasignar direcciones IP, un ciclo que requiere recursos adicionales cada vez que se reinicia.

Apagar el router todas las noches no solo reduce su vida útil por el estrés de los encendidos y apagados constantes, sino que también puede ser interpretado por el proveedor de Internet como una falla intermitente en la conexión. Esto podría motivar ajustes automáticos que disminuyan la velocidad de la línea para intentar estabilizar el servicio, bajo la suposición de que el equipo no soporta toda la capacidad. Así, el supuesto ahorro de energía puede terminar generando una conexión más lenta e inestable durante el día, afectando de forma negativa la calidad general del servicio.

Cuáles son los tips a seguir si apagas el Wifi de tu casa en la noche

Aunque la recomendación general de los especialistas en redes es dejar el router encendido para asegurar estabilidad y prolongar la vida del equipo, si existe la costumbre de apagar el WiFi por las noches conviene aplicar ciertos cuidados para reducir los efectos negativos. La interrupción diaria de energía somete al dispositivo a un desgaste considerable, por lo que resulta importante ejecutar este proceso con la mayor precaución posible para preservar tanto el hardware como la calidad del servicio de Internet.

El primer punto clave consiste en evitar el uso frecuente del interruptor de encendido ubicado en muchos routers. A pesar de estar diseñado para ese propósito, el uso repetitivo deteriora el mecanismo interno con mayor rapidez que el funcionamiento continuo. Si apagar el equipo por la noche es indispensable, lo más recomendable es desconectarlo directamente de la toma de corriente o emplear un temporizador externo que automatice el proceso sin forzar los botones del dispositivo.

En relación con la toma de corriente, se vuelve fundamental utilizar un protector de sobretensión o una regleta con fusible. Dado que el momento más vulnerable para cualquier equipo electrónico es el encendido, cuando ocurre una ráfaga inicial de energía, un supresor de picos reduce el riesgo de daños en los componentes internos. Así, cada reconexión matutina se realiza con un nivel extra de seguridad frente a posibles variaciones de voltaje.

Al volver a conectar el router por la mañana, conviene tener paciencia y permitir que complete su proceso de sincronización antes de exigirle un alto desempeño. No es recomendable iniciar videollamadas o reproducir contenido de alta calidad de inmediato, ya que el dispositivo necesita estabilizar sus indicadores, actualizar su dirección IP y realizar procesos iniciales que requieren unos minutos. Esperar entre 5 y 10 minutos garantiza que la conexión recupere su velocidad habitual.

Un router sometido a ciclos diarios de apagado demanda más atención en términos de mantenimiento. Es importante mantener el firmware actualizado, ya que muchas mejoras se orientan a optimizar el funcionamiento tras cada reconexión. Si en algún momento la velocidad comienza a disminuir, se puede ingresar a la interfaz del dispositivo para renovar la concesión de IP o ejecutar un apagado desde el software antes de desconectarlo físicamente, lo que reduce el impacto del corte brusco.

Por último, si el objetivo principal de apagar el WiFi es reducir distracciones nocturnas o limitar el uso de dispositivos por parte de los niños, existen alternativas menos exigentes para el hardware. Muchos routers modernos permiten programar horarios de desconexión para equipos específicos mediante controles parentales, sin necesidad de cortar la energía del router principal. De esta manera se logra un entorno más ordenado y libre de interrupciones, sin someter al dispositivo a ciclos constantes que comprometan su durabilidad.

