28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué crear un mapa es clave para entender dónde colocar el Wifi y cómo lo podés hacer

Crear un mapa de calor de la señal WiFi nos ayuda a saber cuáles son los puntos con mayor o menor cobertura.

Por
Crear un mapa de calor de nuestra red WiFi puede ayudarnos a detectar puntos en los que la señal no es tan fuerte como nos gustaría

Crear un mapa de calor de nuestra red WiFi puede ayudarnos a detectar puntos en los que la señal no es tan fuerte como nos gustaría, ya sea en nuestro hogar o en una oficina. 

  • Contar con el router más adecuado para lo que pretendemos hacer (o sistema de routers, si optamos por una red mesh), vigilar los propios materiales de construcción de nuestro hogar o saber qué habitaciones evitar.
  • La creación un mapa de calor para establecer cuáles son los puntos de nuestro hogar con mayor cobertura. Nos puede servir para mover el router.
  • Crear un mapa de calor de nuestra red WiFi puede ayudarnos a detectar puntos en los que la señal no es tan fuerte como nos gustaría, ya sea en nuestro hogar o en una oficina.
  • Para ello, existen diferentes apps, pero nos vamos a quedar con 'WiFi Heatmap', que está disponible gratis para Android (con anuncios y compras in-app, eso sí).

Contar con el router más adecuado para lo que pretendemos hacer (o sistema de routers, si optamos por una red mesh), vigilar los propios materiales de construcción de nuestro hogar o saber qué habitaciones evitar o rodear pueden resultar clave a la hora de mejorar la conexión WiFi en casa.

Qué debés saber si tenés como practica apagar el Wifi en las noches.
Te puede interesar:

Ojo con esta práctica: qué debés saber si apagás el Wifi de tu casa por las noches

Ahora vamos a proponer algo más sofisticado: la creación un mapa de calor para establecer cuáles son los puntos de nuestro hogar con mayor cobertura. Nos puede servir para mover el router (en la medida de lo posible) o para instalar un repetidor o amplificador de señal WiFi que nos permita elevar la cobertura en determinadas zonas. Y sólo necesitamos una app.

wifi3-e1537204858800

Qué tipo de mapa debés crear y cómo hacerlo para tener un mejor Wifi en el hogar

Crear un mapa de calor de nuestra red WiFi puede ayudarnos a detectar puntos en los que la señal no es tan fuerte como nos gustaría, ya sea en nuestro hogar o en una oficina. Para ello, existen diferentes apps, pero nos vamos a quedar con 'WiFi Heatmap', que está disponible gratis para Android (con anuncios y compras in-app, eso sí).

Lo único que requiere esta sencilla aplicación es un plano de nuestra casa, que podemos fotografiar o escanear para usarlo como plantilla para la aplicación. Si no dispones del plano, siempre puedes utilizar uno de los planos que la app nos ofrece como base, aunque tu vivienda no sea exactamente igual a la estándar.

Lo primero que tendremos que hacer es abrir la app en el móvil y dar acceso a los permisos que nos pide (a nuestras redes, por ejemplo) para que comience a medir la intensidad de señal que llega al móvil. Pulsando en 'Create Heatmap', en la parte inferior de la pantalla de inicio, podremos comenzar con la creación de nuestro mapa.

Ese botón nos conducirá a una segunda pantalla llamada 'My projects' donde podremos almacenar diferentes mapas de calor. Como el de casa, el de la oficina y el de casa de nuestros padres o nuestra pareja, por ejemplo. O incluso mapas de calor de antes y después de las modificaciones que hagamos a nuestra red. Muy útil para comprobar si los cambios han surtido efecto a posteriori, por cierto.

Una vez pulsamos en el botón (+) de la parte inferior, la app ofrece subir nuestro plano ('Indoor'), dibujar nuestro propio plano en la pantalla del móvil ('Draw your floor plan') o incluso usar un mapa del exterior ('Outdoor'). Con el plano ya subido o dibujado, habrá que decidir el diámetro que se va a medir conforme nos vayamos desplazando. A menor diámetro, más precisión en la señal pero también necesitaremos tomar más medidas.

Cuando hayamos definido el diámetro de medición, empezaremos a tomar medidas, para lo cual basta con ir arrastrando el punto de localización a la zona del plano donde estemos en cada momento. Una vez situado, pulsamos en el botón central inferior (el que está bajo los decibelios) y la zona quedará registrada.

Después, simplemente tenemos que desplazarnos a otro punto de la casa moviendo el indicador en el plano y tomar otra medida. Así hasta que completemos toda la casa o la zona que queremos medir.

Una vez creado el mapa de calor completo, es posible guardarlo en el móvil como un archivo JPG pulsando el botón inferior derecho, el que tiene el icono del disquete de ordenador. Listo. Con ello, habremos creado un mapa de calor de nuestro domicilio u oficina para mover el router a nuestro gusto o reforzarlo con repetidores u otros sistemas.

router-wifi_98

Noticias relacionadas

Elon Musk propone un túnel para unir Londres y Nueva York en 54 minutos.

Adiós a los aviones: Elon Musk planea una idea innovadora para llegar de Londres a Nueva York en 54 minutos

Esta tecnología es usada por millones de usuarios en redes con videos glamorosos captados por el brazo robótico.
play

Qué es la Glambot, la cámara de alta tecnología que se usó en los Oscars y estará en los Martín Fierro de Cable

De esta forma podés tener internet a casi una cuadra de tu hogar.

Truco fundamental: de qué forma podés potenciar la señal de Wifi hasta una cuadra de distancia

Modelo con app y detección de alfombras facilita la higiene diaria.

Adiós a la aspiradora: el invento que barre, aspira y pasa el trapo

Consejos para mejorar el internet de tu hogar.

Cuál es el truco que nadie conoce y requiere de planificación para mejorar el Wifi de tu casa

¿Cuál es el mejor router para el Wifi de tu casa?.

Cuál es el mejor router para el Wifi de tu casa

Rating Cero

Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.
play

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix
play

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix: de cuál se trata

Una mezcla de ciencia ficción y aventura que cumple su promesa: entretener sin vueltas y con mucha adrenalina.
play

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: cuál es

Envidiosa tendrá cuarta temporada.

Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada de Envidiosa tras el éxito de la tercera

Ángel de Brito ventiló las intimidades.

Bomba en LAM: Ángel de Brito reveló el nombre de la angelita que iba "borracha"

últimas noticias

play
Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Hace 14 minutos
Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.

Cuáles son los últimos cambios que tuvo la VTV y qué debés saber si vas a hacer el trámite

Hace 17 minutos
Los especialistas señalan que esto ocurre porque los espectadores perciben a los más indefensos como seres que necesitan protección.

Por qué hay personas que sufren más por un perro que por una persona cuando ven una película

Hace 17 minutos
Este jugador fue clave en el Mundial de Francia 1998.

Pasó de hacer un gol en el Mundial y jugar con Maradona a alejarse hace 20 años del fútbol

Hace 17 minutos
La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Hace 19 minutos