¿Adiós a Netflix? La plataforma que es más barata y tiene estrenos espectaculares Esta opción reúne franquicias icónicas y planes accesibles. Su oferta variada la convierte en un rival directo.







Netflix enfrenta el desafío de sostener su base de usuarios ante una competencia que pisa fuerte en el mercado global. Redes sociales

El negocio del streaming atraviesa un momento de fuerte competencia, y Netflix ya no es el único protagonista. En 2025, el crecimiento de una alternativa más barata y con un catálogo cada vez más atractivo está llamando la atención en redes sociales, al punto de instalar la frase “murió Netflix” como tendencia.

La nueva protagonista es Max, una plataforma que incluye tanto producciones de HBO, como de Warner y Discovery. En su catálogo se pueden ver estrenos recientes, series exclusivas y planes de suscripción más accesibles. Su propuesta responde a la demanda de los usuarios, enfocadas en el pedido de más contenido, mayor calidad y precios competitivos en comparación con otros servicios.

HBO Max ahora es MAX MAX Adiós a Netflix: beneficios de Max Max se consolidó como un servicio que integra en un solo lugar el universo de HBO Originals, Warner Bros., DC, Discovery y Cartoon Network, sumando más de 37.000 horas de programación. Entre sus ventajas más destacadas figura la posibilidad de ver estrenos de cine pocas semanas después de su paso por las salas, junto con producciones exclusivas que marcaron tendencia como The Last of Us, Game of Thrones o Succession.

La plataforma no solo atrae por su catálogo, también lo hace por sus planes flexibles. Existen opciones con o sin anuncios, estándar o platino, que se diferencian por el número de pantallas simultáneas, la calidad de imagen y sonido, así como la cantidad de descargas para ver sin conexión. Los planes más avanzados permiten disfrutar contenidos en 4K Ultra HD con audio Dolby Atmos, lo que eleva la experiencia audiovisual.

televisor smart tv control remoto freepik En nuestro país, además, hay algunos contenidos en vivo, como el reality musical "La Voz Argentina", en donde se puede ver tanto en directo la transmisión de la competición como tener a disposición sus capítulos online.