Semana Blockchain en Argentina: la nueva internet y los desafíos regulatorios

Del 14 al 21 de noviembre Argentina revalidó su posición de epicentro tecnológico. Más allá de los eventos de nicho, Gavin Wood, icono de la tecnología Blockchain, planteó su mirada del mundo que viene. C5N dialogó en exclusiva con la investigadora de Harvard Primavera De Filippi.

Desde mediados de mes, en Buenos Aires, se sucedieron una serie de eventos que reunieron alrededor de 30 mil tecnólogos, académicos, emprendedores y entusiastas de Blockchain , la internet descentralizada cuyo paradigma propone una evolución que Gavin Wood -autor del código de Ethereum y fundador de Polkadot, patrocinador del Inter de Miami- denominó Web 3, en referencia a la eliminación de grandes tanques tecnológicos que almacenan datos de los usuarios.

Para la inmensa mayoría de los argentinos, no es fácil comprender el fenómeno descrito, y menos si se lo emparenta inmediatamente con la especulación financiera mediante criptomonedas.

El nivel de complejidad y abstracción de esta práctica sigue siendo muy alto, lo que explica cuán lenta es la adopción de la tecnología Blockchain, comparando con, por ejemplo, la forma casi inmediata en que hemos aceptado convivir con agentes de Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, algunos hechos merecen otra consideración.

La presentación de Gavin Wood en Buenos Aires firmando un acuerdo de cooperación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y luego participando de un conversatorio en la Facultad de Derecho de la UBA no siguen la lógica excluyente de reuniones pensadas para quienes viven detrás de una pantalla intentando enriquecerse de la noche a la mañana.

“En un momento en que reina la incertidumbre porque cada vez es más difícil distinguir lo verdadero de lo falso, Blockchain ofrece una certeza que es su valor diferencial -explicó Juan Corvalán, Director del Laboratorio de Innovación de Inteligencia Artificial de la UBA, luego del conversatorio- pero sigue habiendo muchos obstáculos para su adopción, y pocos incentivos”.

Por su parte, Marina Marchesotti, responsable de negocios del brazo educativo de Polkadot -Polkadot Blockchain Academy, PBA- se mostró satisfecha luego de una serie de eventos realizados en Santiago del Estero. “Es emocionante que hayamos venido a esta provincia a contarles a 400 estudiantes de secundaria cómo es la internet en la que ellos van a poder divertirse, trabajar y emprender (…) la participación que mostraron nos dejó a todos muy motivados”.

La jornada, denominada El futuro es Web 3, fue parte de un programa organizado por las 10 provincias que conforman el Norte Grande.

Cómo y por qué Blockchain

Como quedó dicho, el discurso que propone Polkadot está muy lejos de la especulación o intercambio de activos digitales. Algo tangible en las distintas entrevistas en las que el científico inglés describe qué clase de sociedad imagina, y cuáles son las motivaciones que lo impulsan a crear nuevas herramientas tecnológicas.

Es para destacar que, habiéndose alejado de la fundación Ethereum en 2016 “porque los objetivos de la cúpula no coincidían con los valores que nos llevaron a desarrollar esa tecnología” -en clara referencia a la especulación financiera- haya creado una empresa de software para escribir el código de Polkadot, y ahora impulse JAM, “una actualización que permitirá subir aplicaciones y toda clase de soluciones digitales simplemente, como hoy lo hacen los ingenieros que utilizan los servicios en la nube”.

Antes de aterrizar en Buenos Aires, Wood estuvo en Hong Kong, en Indonesia y en Gran Bretaña. Viaja sin parar explicando por qué es mejor usar Blockchain: resiliencia (las redes no colapsan), interoperabilidad, ciberseguridad, código abierto, certeza criptográfica.

Pero los obstáculos para su adopción siguen allí: más allá de dificultades técnicas e interfaces poco amigables, uno de los grandes puntos de debate es cómo regular el funcionamiento de desarrollos que corren sobre Blockchain.

La intersección entre Blockchain y las leyes

Allí es cuando los aportes de Primavera De Filippi, abogada francesa que investiga en Harvard la intersección entre Blockchain y las leyes, resulta clave. Conversamos a solas con ella, en su primera visita a Santiago del Estero, con el agobiante sol del mediodía del otro lado de la ventana del segundo piso del Hilton Garden Inn, donde se hospedó la comitiva Polkadot.

Periodista: ¿Podrías explicar cómo es posible regular lo que ocurre en una red digital descentralizada?

Primavera De Filippi: Cuando se trata de tecnología de código abierto, es complicado responsabilizar por su uso a los programadores, porque ellos crean código y lo ponen a disposición de la sociedad. Sin embargo, siempre el Derecho busca dónde están los puntos de presión sobre los que la regulación puede incidir. En ese sentido, muchas veces se hace foco en el consumidor o usuario, lo que tampoco suele resolver el problema de fondo.

Desde luego, nuestros sistemas jurídicos intentarán identificar a todos los responsables de un hipotético daño ocurrido en Blockchain, y esa es la situación actual. De hecho, podemos diferenciar, por ejemplo, a quienes poseen más tokens dentro de ciertas organizaciones, porque habitualmente eso les da poder de decisión sobre el resto. Luego, queda establecer la jurisdicción para saber qué país juzga, lo que no es fácil, pero es posible.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que, aún cuando se arreste a individuos, los sistemas como las DAO -Organizaciones Autónomas y Descentralizadas, conformadas por quienes poseen activos digitales en una Blockchain- no se apagan nunca.

P: Eso es verdaderamente un cambio para el Derecho. ¿Significa que, si la Justicia considera que una Blockchain debe ser eliminada, es imposible ejecutar esa decisión?

PDF: Sí exacto. Es como los sistemas peer – to – peer, o sea, son redes que se activan cuando alguno de sus nodos lo hace, y cada usuario, con su dispositivo, es un nodo.

P: ¿Como eMule o Nápster, los que usábamos para bajar música?

PDF: Nápster era centralizado, pero eMule sí es un ejemplo comparable. Podés ver BitTorrent, también -N de R: una plataforma de contenidos de entretenimiento e intercambio de archivos pesados.

P: Es un buen ejemplo para entender el problema. En esos sistemas, cada usuario era consumidor y servidor a la vez…

PDF: Bueno, es que así fue como se pensó internet al principio, sin dueños, libre.

P: Es cierto. Ahora bien, en el conversatorio de la UBA planteaste una forma particular de regular Blockchain, y creo que es fundamental profundizar esto porque no parece posible que una tecnología se utilice sin que sea alcanzable por la ley.

PDF: Bueno, en primer lugar, hay que entender que una organización creada en Blockchain no es considerada sujeto de regulación porque no hay figura legal que la represente. Entonces, hoy día, para cumplir con la normativa y no estar fuera de la ley, se suele utilizar un envoltorio legal o sea otra entidad que sí tiene asiento estándar, como una Sociedad de Responsabilidad Limitada, o una Sociedad Anónima, que responde frente al Estado.

P: Así fue como Polkadot cerró el contrato de patrocinio con Inter de Miami.

PDF: No conozco ese caso particular, pero sé que es lo que están haciendo ahora. El problema es que no estamos regulando las organizaciones Blockchain, sino a esas entidades o compañías tradicionales creadas para responder legalmente. Y mi propuesta es que comencemos a darle reconocimiento legal a las DAO.

En lugar de amenazar o perseguir, lo que creo que el Derecho debe hacer es dar incentivos para que las DAO admitan su legalidad, si es que quieren administrar bienes y verdaderamente formar parte de la sociedad. Démosle la chance de seguir las reglas. No podemos forzarlos, entonces lo mejor es seducirlos para que acepten ser regulados. Si se plantea correctamente, estoy segura de que será para beneficio de ambas partes.

P: Pero para hacer eso, hay que crear en las leyes la figura legal que encuadra a las DAO. Significa pasar por el Congreso, etcétera.

PDF: Por supuesto. De hecho, con un grupo de abogados hemos creado el Model Law For DAOs -Modelo de ley para DAOs- en el que hicimos eso: definimos qué estamos regulando, el alcance de la ley, los artículos, la clase de responsabilidad de cada rol dentro de la organización, y hoy día se aplica en el Estado de Utah, Estados Unidos. En este sentido, creo que lo importante es distinguir entre la fantasía y la realidad. Para que esta tecnología se use realmente, tiene que poder ser regulada.