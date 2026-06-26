Adiós a los cortes mientras ves los partidos del Mundial 2026: este es el mejor lugar para poner el WiFi Una correcta distribución del equipo de conexión dentro del hogar puede mejorar de forma significativa la estabilidad de la señal y reducir las interrupciones durante la reproducción de contenidos en vivo. Por Agregar C5N en









La ubicación del router puede marcar una gran diferencia en la calidad de la conexión a internet.

* La ubicación del equipo de conexión influye directamente en la calidad de la señal dentro del hoga

* Las zonas centrales y elevadas favorecen una mejor distribución de la conectividad

Los obstáculos físicos pueden reducir el alcance y la estabilidad del servicio

Algunos electrodomésticos y dispositivos electrónicos generan interferencias en la red Adiós a los cortes mientras ves los partidos del Mundial 2026: la ubicación del router puede marcar una gran diferencia en la calidad de la conexión a internet. Con algunos ajustes simples es posible mejorar la cobertura de la red, reducir interferencias y disfrutar de los partidos del Mundial 2026 sin interrupciones ni problemas de señal. Este es el mejor lugar para poner el WiFi.

En internet circulan distintos consejos caseros para mejorar la red, entre ellos colocar papel aluminio detrás del router. Sin embargo, los especialistas señalan que esta práctica no solo resulta poco efectiva, sino que también puede afectar el rendimiento de la red. El aluminio puede modificar la dirección de las ondas inalámbricas y generar nuevas interferencias.

Por eso, para optimizar la conexión, la recomendación sigue siendo ubicar correctamente el punto de acceso, mantenerlo alejado de fuentes de interferencia y evitar obstáculos que dificulten la propagación de la red de internet en el hogar.

Este es el lugar ideal para poner el router del Wifi A la hora de ver eventos deportivos en streaming, la estabilidad de la conexión es tan importante como la velocidad de internet. Por eso, la ubicación del router dentro de casa puede influir directamente en la calidad de la transmisión. Los especialistas recomiendan colocar el equipo en una zona central de la vivienda para que la señal se distribuya de manera uniforme. Además, ubicarlo en una posición elevada, como una repisa o una mesa, ayuda a mejorar el alcance y evita obstáculos que puedan afectar el rendimiento.

Otro aspecto importante es mantener un espacio despejado alrededor del dispositivo. Cuantas menos barreras existan entre el router y los equipos conectados, mejor será la cobertura. Existen sectores del hogar que pueden perjudicar notablemente la calidad de la red inalámbrica. Las esquinas, los armarios cerrados y los espacios pegados a paredes suelen limitar la propagación de la señal. También es recomendable mantener el router alejado de objetos metálicos y de elementos que puedan bloquear o desviar las ondas de radio.

Algunos dispositivos electrónicos pueden afectar el funcionamiento del WiFi. Entre los principales se encuentran: Hornos microondas.

Teléfonos inalámbricos.

Monitores para bebés.

Televisores y otros equipos electrónicos de gran tamaño. La cercanía con estos aparatos puede provocar pérdidas de señal, menor velocidad de navegación o interrupciones durante la reproducción de contenidos en vivo.