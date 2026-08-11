11 de agosto de 2026 Inicio
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El Banco Nación lanza línea de créditos para comprar autos 0 km: cuáles son los montos, plazos y tasas

El Banco Nación ofrece préstamos personales de hasta $20 millones para comprar autos Volkswagen 0km.

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El Banco Nación lanza línea de créditos para comprar autos 0 km: cuáles son los montos

El Banco Nación lanza línea de créditos para comprar autos 0 km: cuáles son los montos, plazos y tasas

El Banco Nación lanzó junto con Volkswagen Argentina una alternativa de financiación destinada a la compra de vehículos 0km de la marca alemana. El beneficio está disponible en concesionarios oficiales adheridos y forma parte de la línea “+Autos con BNA”.

OSECAC, vinculada a los trabajadores de Comercio, registró una caída del 20,2% en la cantidad de beneficiarios. 
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La propuesta contempla préstamos personales de hasta $20 millones para adquirir unidades Volkswagen cuyo valor comercial llegue hasta los $60 millones. Los créditos pueden cancelarse en plazos de entre 24 y 48 meses, con un sistema de amortización francés.

Uno de los principales aspectos de la línea es la diferencia en las tasas de interés según el cliente cobre o no sus haberes en el Banco Nación. Para quienes tienen sus haberes acreditados en la entidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 27% para préstamos a 24 meses. En operaciones con plazos de entre 30 y 48 meses, la tasa asciende al 30%.

En el caso de quienes no cobran su sueldo en el Banco Nación, la TNA es del 37% para créditos a 24 meses y del 40% para las alternativas de entre 30 y 48 meses. El monto efectivamente otorgado dependerá de la evaluación crediticia de cada solicitante y de la aprobación del préstamo de acuerdo con las condiciones establecidas por la entidad.

Cómo acceder al crédito para comprar un Volkswagen

La operatoria se inicia directamente en los concesionarios oficiales Volkswagen que participan del programa. Allí, los compradores pueden consultar qué modelos están incluidos, conocer las condiciones vigentes y presentar la documentación necesaria para solicitar el préstamo.

Al tratarse de un crédito personal sin prenda, el vehículo no queda sujeto a una garantía prendaria por parte del banco. De todos modos, la aprobación está condicionada al análisis del perfil financiero del solicitante.

Cuáles son las condiciones de la línea “+Autos con BNA”

  • Línea: “+Autos con BNA”.
  • Tipo de crédito: préstamo personal sin prenda.
  • Marca: Volkswagen.
  • Concesionarios: oficiales adheridos al programa.
  • Valor máximo del vehículo: $60.000.000.
  • Monto máximo del préstamo: $20.000.000.
  • Plazos: 24, 30, 36, 42 y 48 meses.
  • Sistema de amortización: francés.
  • Aprobación: sujeta a evaluación crediticia.

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