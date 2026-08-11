11 de agosto de 2026 Inicio
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Eliminaron un descuento clave de Red SUBE: cómo queda la combinación con los colectivos

Desde el ente de transporte informaron que ya no será válido el descuento del 50% en la tarifa del Subte cuando este se utiliza como segundo medio de transporte.

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Red SUBE: qué pasa con los colectivos.

Red SUBE: qué pasa con los colectivos.

Los usuarios de transporte público recibieron un nuevo golpe al bolsillo después de que Red SUBE eliminara el descuento del subte como segundo medio de transporte. Cómo queda la normativa para colectivos.

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De acuerdo con esta nueva regla, el subte se pagará de manera plena al 100% independiente de cómo se lo combine, ya sea con tren o colectivos provenientes tanto de CABA como de la provincia de Buenos Aires.

Se informó oficialmente que la reciente actualización solo tiene vigencia para el subte, por lo que los trenes y los colectivos serán subsidiados al 50% tal como estipula la red.

Red SUBE: a partir de cuando se elimina el beneficio

La restricción comenzó a regir el pasado 1° de agosto, en coincidencia con el último incremento tarifario del Subte, que llevó el boleto a $1684. Ya figura confirmada en la página web oficial de la Red SUBE, aunque aún no registra actualización en el sitio de Subterráneos de Buenos Aires (SBA).

Qué es Red SUBE y cómo funciona

  • Es un beneficio que permite obtener descuentos al realizar combinaciones entre distintos medios de transporte público dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

  • El descuento se aplica automáticamente al viajar en trenes y colectivos de jurisdicción nacional, en la red de subterráneos, el premetro y colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

  • En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aplican los descuentos de RED SUBE cuando se combinan las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151 entre sí o con subtes, premetro y colectivos de jurisdicción nacional.

  • Los trenes y las líneas de colectivos de jurisdicción nacional realizan descuentos cuando se utilizan estos medios de transporte como segundo viaje y el usuario ya realizó su primer viaje en: colectivos, subtes y premetro de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, colectivos de jurisdicción nacional o de la Provincia de Buenos Aires.

  • Los subtes y premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan descuentos cuando se combinan a partir del segundo viaje con las líneas de colectivos de jurisdicción de CABA y jurisdicción nacional.

  • Se encuentran excluidos de la RED SUBE los siguientes servicios de transporte:

    • Colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires cuando se utilizan como segundo viaje.
    • Subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se utilizan como segundo viaje luego de haber usado el tren como primer viaje.

  • El descuento máximo por viaje es equivalente al monto de la tarifa mínima de colectivos de jurisdicción nacional. Los viajes deben realizarse entre las dos horas siguientes al primer viaje y pueden hacerse hasta 5 combinaciones con descuento, entre las cuales debe haber 2 minutos de diferencia.

  • En caso de que el usuario cuente con Tarifa Social, es posible sumar ambos beneficios viajando en colectivos de jurisdicción nacional, de la ciudad de Buenos Aires y trenes del AMBA.

    • C&oacute;mo queda el descuento de los colectivos tras la eliminaci&oacute;n de un beneficio clave de Red SUBE.

    Cómo queda el descuento de los colectivos tras la eliminación de un beneficio clave de Red SUBE.

    Red SUBE: requisitos y cómo acceder

    El único requisito es usar el mismo medio de pago en cada combinación.

    • Tarjeta SUBE física registrada
    • SUBE Digital activa
    • QR de la app SUBE

    Red SUBE: cómo se aplican los descuentos

    • 1° viaje se paga completo, sin descuento
    • 2° viaje: 50% de descuento
    • 3° viaje en adelante: 75% de descuento
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