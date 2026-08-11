Eliminaron un descuento clave de Red SUBE: cómo queda la combinación con los colectivos

Es un beneficio que permite obtener descuentos al realizar combinaciones entre distintos medios de transporte público dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El descuento se aplica automáticamente al viajar en trenes y colectivos de jurisdicción nacional, en la red de subterráneos, el premetro y colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aplican los descuentos de RED SUBE cuando se combinan las líneas 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151 entre sí o con subtes, premetro y colectivos de jurisdicción nacional.

Los trenes y las líneas de colectivos de jurisdicción nacional realizan descuentos cuando se utilizan estos medios de transporte como segundo viaje y el usuario ya realizó su primer viaje en: colectivos, subtes y premetro de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, colectivos de jurisdicción nacional o de la Provincia de Buenos Aires.

Los subtes y premetro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizan descuentos cuando se combinan a partir del segundo viaje con las líneas de colectivos de jurisdicción de CABA y jurisdicción nacional.

Se encuentran excluidos de la RED SUBE los siguientes servicios de transporte: Colectivos de jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires cuando se utilizan como segundo viaje.

Subtes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se utilizan como segundo viaje luego de haber usado el tren como primer viaje.