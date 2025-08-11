11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a los carritos de supermercado tradicionales: así son sus versiones inteligentes

Caper Cart redefine las compras con IA, pantallas y sensores, prometiendo una experiencia más rápida y personalizada.

Por
Aunque aún no hay fecha para su llegada

Aunque aún no hay fecha para su llegada, Argentina bien podría convertirse pronto en parte de la ola global de carritos inteligentes.

Pexels

Desde su lanzamiento en Estados Unidos, los Caper Cart irrumpieron en el mercado minorista como una innovación que integra inteligencia artificial, sensores de última generación y pantallas interactivas. Estos dispositivos automatizan la identificación de productos, permiten canjear promociones en tiempo real y muestran el costo total de la compra, mejorando la velocidad del proceso. Su aparición cambia el paradigma ante el carrito tradicional, al ofrecer una experiencia más eficiente y alineada con las demandas del consumidor digital.

Gates sostiene que las conversaciones cara a cara son importantes para nuestro bienestar.
Te puede interesar:

Este es el peor momento del día para usar el celular, según Bill Gates

La tecnología que sustenta a los Caper Cart combina visión por computadora, sensores de peso y cámaras de alta resolución. Esto les permite detectar automáticamente cada artículo que se añade, eliminando la necesidad de escanear códigos de barras de forma manual. Las pantallas integradas no solo muestran recomendaciones y ofertas personalizadas, sino que también facilitan la acumulación de puntos de fidelidad. Este ecosistema omnicanal vincula el recorrido físico dentro de la tienda con aplicaciones móviles y programas de lealtad, generando un vínculo directo entre el comercio tradicional y el digital.

Actualmente, esta innovación ya está presente en supermercados de ocho estados de EE.UU., con adopción por cadenas como ShopRite, Schnucks y Sobeys. Además, la expansión internacional se acelera con su llegada a países como Australia y Austria, impulsada por acuerdos con proveedores de sistemas de venta que facilitan su incorporación tanto en grandes cadenas como en tiendas independientes.

En Argentina, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su desembarco, la creciente digitalización del sector retail indica que su llegada podría concretarse en los próximos años. De incorporarse, estos carritos no solo optimizarían los tiempos de compra, sino que también potenciarían la eficiencia operativa sin perder el valor de la atención personalizada.

Caper cart
El Caper Cart canaliza la experiencia del comercio electrónico dentro del supermercado físico, reforzando personalización y conveniencia.

El Caper Cart canaliza la experiencia del comercio electrónico dentro del supermercado físico, reforzando personalización y conveniencia.

Cómo son los carritos inteligentes de supermercado

  • Pantallas interactivas con promociones personalizadas, recomendaciones geolocalizadas y conexión con programas de fidelidad.
  • Canje inmediato de recompensas y descuentos, sin interrumpir el flujo de compra.
  • Inteligencia Artificial para el reconocimiento automático de productos, sin escaneo manual.
  • Visualización en tiempo real del gasto acumulado para un control más preciso del presupuesto.
  • Sistemas de seguridad integrados para prevenir pérdidas y monitorear el uso del carrito.
Caper cart 2
Con IA, sensores y pantallas, el carrito evoluciona hacia una plataforma autónoma que gestiona compra, recompensas y pago al instante.

Con IA, sensores y pantallas, el carrito evoluciona hacia una plataforma autónoma que gestiona compra, recompensas y pago al instante.

En conjunto, los Caper Cart representan una transformación profunda en la manera de comprar en supermercados: un proceso más rápido, controlado y adaptado a las expectativas de un consumidor cada vez más digital. Su expansión global y la posibilidad de su llegada a nuevos mercados confirman que el futuro del retail ya está rodando por los pasillos.

Noticias relacionadas

Más allá del método, es fundamental esperar a que el equipo esté completamente seco antes de conectarlo a la corriente.

El error común que todo el mundo comete cuando se moja el celular

El objetivo es recuperar el control sobre la atención y el tiempo personal.

¿Adiós a los celulares? El invento que busca reducir el tiempo del uso de estos dispositivos

La inteligencia artificial identifica tendencias a partir de millones de consultas diarias en Argentina.

Sorpresa: esta es la pregunta que más le hacen los argentinos a ChatGPT

Una mala ubicación puede causar fallas eléctricas, sobrecalentamientos y hasta incendios.

Atención: los 6 lugares en los que nunca tenés que poner el microondas

El fenómeno, que alguna vez pareció una excentricidad asiática, se expande ahora por los hogares argentinos con fuerza. 

Adiós al bidet: el invento japonés que llama la atención al mundo entero

Expertos en inteligencia artificial destacan cómo la nueva versión de ChatGPT combina creatividad y razonamiento para ofrecer una experiencia única, poniendo en debate los límites entre máquina y emoción.

Le preguntó a ChatGPT si está vivo y lo impactó la respuesta: "Me dejó los pelos de punta"

Rating Cero

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

Una de las series de terror más aclamadas de los últimos tiempos, por su guion y actuaciones brillantes.
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y te va a hacer morir del miedo

Desde looks intensos hasta propuestas minimalistas, cada etapa de la actriz madrileña refleja su versatilidad en el mundo de la moda y la interpretación.

La impresionante transformación física de Ester Expósito desde Elite: así es su antes y después

Gustavo Cerati, 66 años después: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo.
play

Gustavo Cerati cumpliría hoy 66 años: secretos, legado y la huella imborrable del líder de Soda Stereo

Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

Wanda Nara, en la cuerda floja: los nombres que evalúa Telefe para reemplazarla en Master Chef

Eugenia Tobal reveló cómo fue su separación de Nicolás Cabré después de 13 años: qué dijo sobre la China Suárez.
play

Eugenia Tobal reveló cómo fue su separación de Nicolás Cabré después de 13 años: qué dijo sobre la China Suárez

últimas noticias

play

Crimen en la excasa de Gustavo Cerati: el sospechoso visitó la vivienda donde hallaron a Diego

Hace 5 minutos
Los consejos de nutrición en las redes sociales están en boga.

Falsos consejos de nutrición en redes sociales: los 5 más comunes y cómo detectarlos

Hace 25 minutos
Plaza Italia se suma a otras estaciones de la Línea D yarenovadas, como Bulnes, Facultad de Medicina, ScalabriniOrtiz y Palermo

Cierran por tres meses la estación Plaza Italia de la Línea D por refacciones

Hace 40 minutos
play
Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

Hace 48 minutos
La recategorización de ARCA en el Monotributo es un trámite obligatorio

A cuánto llega la multa por no haber hecho la recategorización del monotributo en ARCA

Hace 58 minutos