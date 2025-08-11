Adiós a los carritos de supermercado tradicionales: así son sus versiones inteligentes Caper Cart redefine las compras con IA, pantallas y sensores, prometiendo una experiencia más rápida y personalizada. Por







Aunque aún no hay fecha para su llegada, Argentina bien podría convertirse pronto en parte de la ola global de carritos inteligentes.

Desde su lanzamiento en Estados Unidos, los Caper Cart irrumpieron en el mercado minorista como una innovación que integra inteligencia artificial, sensores de última generación y pantallas interactivas. Estos dispositivos automatizan la identificación de productos, permiten canjear promociones en tiempo real y muestran el costo total de la compra, mejorando la velocidad del proceso. Su aparición cambia el paradigma ante el carrito tradicional, al ofrecer una experiencia más eficiente y alineada con las demandas del consumidor digital.

La tecnología que sustenta a los Caper Cart combina visión por computadora, sensores de peso y cámaras de alta resolución. Esto les permite detectar automáticamente cada artículo que se añade, eliminando la necesidad de escanear códigos de barras de forma manual. Las pantallas integradas no solo muestran recomendaciones y ofertas personalizadas, sino que también facilitan la acumulación de puntos de fidelidad. Este ecosistema omnicanal vincula el recorrido físico dentro de la tienda con aplicaciones móviles y programas de lealtad, generando un vínculo directo entre el comercio tradicional y el digital.

Actualmente, esta innovación ya está presente en supermercados de ocho estados de EE.UU., con adopción por cadenas como ShopRite, Schnucks y Sobeys. Además, la expansión internacional se acelera con su llegada a países como Australia y Austria, impulsada por acuerdos con proveedores de sistemas de venta que facilitan su incorporación tanto en grandes cadenas como en tiendas independientes.

En Argentina, aunque todavía no existe una fecha confirmada para su desembarco, la creciente digitalización del sector retail indica que su llegada podría concretarse en los próximos años. De incorporarse, estos carritos no solo optimizarían los tiempos de compra, sino que también potenciarían la eficiencia operativa sin perder el valor de la atención personalizada.

