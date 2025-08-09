9 de agosto de 2025 Inicio
Adiós al bidet: el invento japonés que llama la atención al mundo entero

Una innovación japonesa lo pone en jaque gracias a su tecnología, confort y eficiencia que presenta en un solo dispositivo.

El fenómeno

El fenómeno, que alguna vez pareció una excentricidad asiática, se expande ahora por los hogares argentinos con fuerza. 

Los inodoros inteligentes que se encuentran en Japón están llamando la atención entre los que buscan alternativas para abordar la higiene en el baño. Estos dispositivos avanzados, que integran funciones como limpieza automática y control por sensores, están desplazando al tradicional bidet en muchos hogares del mundo, incluida Argentina.

Te puede interesar:

Durante décadas, el bidet fue un elemento habitual en los baños de nuestro país debido a su capacidad de limpieza y a su comodidad. Sin embargo, con el avance de la tecnología, nuevas soluciones más eficientes y modernas están ganando terreno. Los llamados “washlets” se imponen por su diseño elaborado, su impacto ecológico positivo y su enfoque en el confort total del usuario.

Este avance tecnológico ya domina los baños en países asiáticos y europeos y comienza a captar la atención de quienes buscan incorporar tecnología de alto nivel en su vida cotidiana. Cada vez más personas consideran a estos inodoros como una inversión en bienestar, eficiencia y estilo, impulsando un cambio cultural en la rutina del aseo personal.

inodoro inteligente

Así son los inodoros inteligentes

Los washlets llegaron para transformar la experiencia en el baño. Con múltiples funciones automatizadas, estos inodoros de última generación reemplazan tanto al bidet como a otros métodos tradicionales, apostando por una higiene más precisa, práctica y sin contacto.

Entre sus características más destacadas se encuentran los sistemas de lavado con agua a presión regulable, secado con aire caliente, sensores de movimiento, tapas automáticas y mecanismos de desodorización que se activan solos. Todo puede controlarse desde un panel o por sensores inteligentes, lo que permite una experiencia totalmente personalizada y sin esfuerzo.

Además de su comodidad, estos inodoros contribuyen al cuidado del medioambiente. Al reducir drásticamente el uso de papel higiénico y optimizar el consumo de agua, presentan una alternativa sustentable que gana fanáticos en todo el mundo. Para baños pequeños, ofrecen una solución eficiente, ya que se instalan directamente sobre el inodoro y liberan espacio.

Los beneficios también tienen respaldo científico. Investigaciones como la publicada en 2022 por el Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development demostraron que estos sistemas disminuyen en gran medida la presencia de bacterias, siendo especialmente recomendables para personas con piel sensible o problemas dermatológicos.

inodoro inteligente

Cuánto sale un inodoro inteligente en Argentina

Incorporar esta tecnología al baño ya es posible en Argentina, aunque requiere una inversión considerable. Los precios arrancan en los $743.000 y, dependiendo del modelo y las funciones incluidas, pueden superar los $2.000.000.

A pesar del costo inicial, muchos usuarios consideran que el gasto se justifica por las ventajas que ofrecen: mayor confort, ahorro de espacio, mejora en la higiene personal y una experiencia de uso superior. El fenómeno, que alguna vez pareció una excentricidad asiática, se expande ahora por los hogares argentinos con fuerza.

