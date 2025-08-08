8 de agosto de 2025 Inicio
Adiós a prender el horno: el electrodoméstico práctico que te va a salvar las comidas

Este equipo puede cambiar la rutina culinaria con una mejor eficiencia energética. Es posible preparar comidas crocantes sin esperar demasiado y con menos aceite.

Más allá de las frituras, posibilita la preparación de pasta, pizzas, guisos y horneados diversos.

La cocina moderna encuentra en la freidora de aire una nueva solución para preparar alimentos más ricos, crocantes y sin depender del horno tradicional. Este nuevo aparato utiliza tecnología de convección rápida que permite cocinar mediante circulación de aire caliente, reduciendo en gran medida el tiempo de preparación y el consumo energético.

Esta estrategia permite compensar su menor capacidad de producción mediante golpes quirúrgicos.
El temible dron de Ucrania de 4 metros que usa IA y que puede ser el "arma letal" contra Rusia

La airfryer, también denominada freidora sin aceite, se ubica como un elemento indispensable en hogares que buscan alternativas eficientes para la cocción diaria. Su capacidad para generar texturas doradas y crujientes con mínima cantidad de grasa está transformando los hábitos culinarios de millones de usuarios desde su introducción al mercado en 2010 por parte de Philips.

Este electrodoméstico compacto ofrece versatilidad culinaria única, permitiendo preparar desde carnes y verduras hasta postres y aperitivos, todo esto con una fracción del tiempo y energía que requieren los métodos convencionales de cocción.

Beneficios de usar freidora de aire

La tecnología de convección rápida que caracteriza a estos aparatos genera múltiples ventajas para la cocina doméstica. La circulación continua de aire caliente a alta velocidad permite obtener alimentos con exterior crujiente y dorado, similar al resultado de la fritura tradicional, pero utilizando apenas una cucharada de aceite.

El ahorro energético representa una de sus principales fortalezas. Mientras que los hornos convencionales consumen entre 2000 y 5000 vatios, las freidoras de aire operan con consumos mucho menores, tanto es así que los modelos pequeños requieren entre 800 y 1200 vatios, los medianos entre 1200 y 1500 vatios, y los grandes alcanzan los 2000 vatios.

La velocidad de cocción constituye otro beneficio destacado. Su diseño compacto y la circulación acelerada de aire caliente permiten alcanzar temperaturas óptimas rápidamente, reduciendo los tiempos de preparación comparados con el horno tradicional. Además, su sistema de ventilación elimina la necesidad de precalentamiento prolongado.

La versatilidad culinaria expande las posibilidades gastronómicas, permitiendo preparar carnes, aves, pescados, mariscos, verduras, hortalizas, aperitivos, snacks e incluso postres. Más allá de las frituras, posibilita la preparación de pasta, pizzas, guisos y horneados diversos.

El mantenimiento es muy fácil y por eso mismo facilita su uso cotidiano. La canasta extraíble y la bandeja de goteo se limpian fácilmente, eliminando las complicaciones asociadas con la limpieza de grandes cantidades de aceite que requieren las freidoras convencionales.

Cuánto sale una freidora de aire en Argentina en agosto 2025

El mercado de nuestro país presenta una amplia variedad de opciones con precios que varían según capacidad, marca y funcionalidades. Los modelos más accesibles se ubican alrededor de los $60.000, mientras que las versiones premium pueden superar los $220.000.

Entre las marcas más reconocidas, Peabody ofrece modelos como la Pe-afd650n de 6,5 litros con visor y 7 programas, disponible desde $80.999. La versión de mayor capacidad Pe-afd720n de 7,2 litros con visor 360º y 11 programas se encuentra desde $104.989.

Suono presenta alternativas competitivas, con su modelo Air Fryer LED Digital de 3.8 litros y 1450W disponible desde $60.399, mientras que la versión de 6,2 litros con panel táctil y 1800W se ofrece desde $93.599.

Atma destaca con varios modelos en diferentes rangos de precio. Su freidora digital Pro Fr60arbp de 6,5 litros se consigue desde $83.001, mientras que el modelo Fr248ap de 8 litros con control táctil y 1750W está disponible desde $117.273. Para quienes buscan mayor capacidad, el horno y freidora de aire digital Hfr582dp de 11,6 litros alcanza los $149.007.

Ultracomb propone opciones de gran capacidad con su modelo de 14 litros, 1800W y panel táctil digital Fr-8622, disponible desde $144.998. Por otra parte, Liliana ofrece el modelo Af990 desde $154.871.

