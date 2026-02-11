11 de febrero de 2026 Inicio
Adiós a las cortinas: la nueva tendencia con tecnología que promete cambiar tus ambientes

Esta modalidad llega para cambiarlo todo. Es más cómoda y elegante y le dará un toque diferente a tu casa.

Por
A partir de aquí

A partir de aquí, podemos iniciar un camino distinto, apostar por unas ventanas que además, de aislarlos del calor y del frío, son esenciales para nuestro confort.

  • La nueva tecnología que llega para cambiarlo todo es más cómoda y elegante, te hará decirle adiós para siempre a las cortinas.
  La decoración de nuestra casa ya va más allá de lo que tenemos por delante y de lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada elemento cuenta y lo hace de una forma que tocará empezar a pensar en algunos cambios que serán efectivos.

  Es hora de decir adiós a un elemento que en casa de nuestras abuelas o madres era indispensable. Esas cortinas que teníamos y que acababan siendo ejes centrales de nuestra vivienda.

  El vidrio inteligente se ha convertido en el elemento que podemos empezar a ver llegar a nuestro día a día. De una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

La nueva tecnología que llega para cambiarlo todo es más cómoda y elegante y te hará decirle adiós para siempre a las cortinas. Es hora de apostar claramente por un giro destacado de guion con un elemento que puede acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

La decoración de nuestra casa ya va más allá de lo que tenemos por delante y de lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada elemento cuenta y lo hace de una forma que tocará empezar a pensar en algunos cambios que serán efectivos y que pueden acabar generando más de un cambio radical en nuestro hogar.

Con la mirada puesta a un giro importante de guion en el que quizás no esperaríamos esta situación que puede ser esencial que tengamos en mente. Una innovación de ambientes que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Así son los vidrios inteligentes

Es hora de decir adiós a un elemento que en casa de nuestras abuelas o madres era indispensable. Esas cortinas que teníamos y que acababan siendo ejes centrales de nuestra vivienda. Un detalle que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Un cambio de ciclo que puede convertirse en una dura realidad y que, acabará marcando una diferencia significativa. Es hora de poner en práctica algunos elementos que pueden convertirse en estos cambios de ciclo que puede ser esenciales y que, tocará empezar a ver llegar en estos días.

vidrio inteligente

Es importante estar pendientes de un giro radical que puede acabar generando alguna que otra sorpresa inesperada en estos días en los que la decoración de nuestra casa va cobrando un importante reconocimiento. Estaremos muy pendientes de un elemento que puede convertirse en esencial o ser prescindible.

Esas cortinas que añaden privacidad a nuestro día a día, puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Podemos dejar de usar un elemento que quizás nos da trabajo, a la hora de mantenerlas o de tenerlas en casa a nuestro gusto, para optar por un elemento que llega a nuestras casas de forma masiva.

El vidrio inteligente se ha convertido en el elemento que podemos empezar a ver llegar a nuestro día a día. De una forma que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una manera diferente.

ventana

Los expertos de Structuralia nos explican que: «se es el principio del vidrio inteligente, una tecnología que redefine el papel tradicional del cristal en la arquitectura, la automoción y la ingeniería avanzada. Más allá de su función estructural y estética, este material se convierte en un sistema dinámico de control ambiental. En este artículo exploraremos qué es, cómo funciona, cuáles son los avances más recientes y qué aplicaciones marcarán el futuro de esta innovación.

El vidrio inteligente, también denominado vidrio conmutable o smart glass, es un material capaz de modificar sus propiedades ópticas (transparencia, opacidad, transmisión de luz y calor) en respuesta a estímulos externos como electricidad, calor o luz. Esto significa que puede pasar de ser transparente a translúcido y opaco de forma controlada, generalmente mediante la aplicación de una corriente eléctrica. El objetivo principal del uso del vidrio inteligente es proporcionar soluciones dinámicas de privacidad, control solar y eficiencia energética, eliminando la necesidad de cortinas, persianas o mamparas fijas».

Siguiendo con la misma explicación, nos explican cómo funciona este sistema. Existen varias tecnologías principales del vidrio inteligente, siendo la más común el vidrio de cristal líquido disperso en polímero (PDLC). El principio de funcionamiento es el siguiente:

  • Estado apagado (opaco): desde el exterior, es imposible ver a través de él, lo que proporciona privacidad instantánea.
  • Estado encendido (transparente): una corriente eléctrica alinea los cristales, permitiendo el paso de la luz y haciendo el vidrio transparente en segundos.

También nos indican los tipos de vidrio inteligente que tenemos y que pueden acabar siendo los que pueden llegar en breve a nuestra casa.

  • Vidrio electrocrómico: cambia de transparente a opaco mediante una pequeña corriente eléctrica.
  • Vidrio termocrómico: varía su transparencia en función de la temperatura ambiental.
  • Vidrio fotocrómico: reacciona a la intensidad de la radiación UV, similar a las lentes de sol adaptativas.

A partir de aquí, podemos iniciar un camino distinto, apostar por unas ventanas que además, de aislarlos del calor y del frío, son esenciales para nuestro confort.

