Incertidumbre global y ruido local: caen los bonos en dólares y sube el riesgo país
La combinación entre la guerra en Medio Oriente y la falta de confianza en el rumbo económico argentino provocó la caída de los bonos y un aumento del riesgo país. Sin embargo, con la posterior recuperación de Wall Street, el impacto sobre los activos argentinos logró atenuarse.
Los bonos argentinos en dólares cayeron alrededor de 1% en Wall Street. La baja se explica por dos factores principales: La escalada bélica en Medio Oriente, que generó fuerte incertidumbre en los mercados globales y afectó especialmente a los activos de países emergentes. Y el discurso de Javier Milei en el Congreso, que fue seguido con atención por los inversores y no logró transmitir confianza suficiente para sostener los títulos argentinos.
El inicio de la guerra en Medio Oriente generó un fuerte impacto negativo en los mercados internacionales, especialmente en Europa y Asia, y disparó el precio de las materias primas. Aun así, Wall Street logró recuperar parte de las pérdidas y eso ayudó a moderar el golpe sobre los activos argentinos. En el plano local, la plaza financiera todavía procesa el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Palacio Legislativo.
En ese contexto, el S&P Merval mostró una jornada volátil, con varios cambios de tendencia, y finalmente cerró en baja: retrocedió 1,5% hasta los 2.603.094,11 puntos. Entre las acciones más castigadas se destacaron Aluar (-7,2%), Grupo Supervielle (-6,8%) y Banco BBVA (-5,3%). En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas también cerraron con mayoría de pérdidas. Las caídas más relevantes fueron las de Grupo Supervielle (-4,9%), BBVA (-2,7%) y Telecom (-2,4%).
En el segmento de renta fija, el riesgo país retrocedió hasta ubicarse en torno a los 570 puntos básicos.
En el plano económico, el discurso de Milei en el Congreso dejó señales sobre el rumbo de su gestión. A la reforma laboral ya aprobada, buscará sumar cambios en el sistema tributario y aduanero. Para el Presidente, la apertura comercial será un eje central y, en ese contexto, lanzó fuertes cuestionamientos hacia el sector empresario.
“Hoy estamos frente a las puertas de un gran resurgimiento económico”, afirmó Milei, y adelantó que en la segunda etapa de su mandato seguirá defendiendo con firmeza el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva, con el objetivo de erradicar definitivamente la inflación. Según explicó, la disciplina fiscal permitirá reducir el riesgo país y, en consecuencia, la tasa en dólares; mientras que la política monetaria hará posible bajar la tasa nominal en pesos y corregir las distorsiones de precios relativos generadas por la inflación.
El Presidente también ratificó su intención de disminuir la carga tributaria, señalando que el sistema debe estar al servicio del crecimiento y no de la “recaudación de turno”. En el plano internacional, confirmó que buscará consolidar el acuerdo comercial con Estados Unidos, profundizar la integración con la Unión Europea y avanzar en una reforma del Código Aduanero.