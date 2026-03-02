3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Incertidumbre global y ruido local: caen los bonos en dólares y sube el riesgo país

La combinación entre la guerra en Medio Oriente y la falta de confianza en el rumbo económico argentino provocó la caída de los bonos y un aumento del riesgo país. Sin embargo, con la posterior recuperación de Wall Street, el impacto sobre los activos argentinos logró atenuarse.

Por
Incertidumbre global y ruido local: caen los bonos en dólares y sube el riesgo país

Los bonos argentinos en dólares cayeron alrededor de 1% en Wall Street. La baja se explica por dos factores principales: La escalada bélica en Medio Oriente, que generó fuerte incertidumbre en los mercados globales y afectó especialmente a los activos de países emergentes. Y el discurso de Javier Milei en el Congreso, que fue seguido con atención por los inversores y no logró transmitir confianza suficiente para sostener los títulos argentinos.

El dólar oficial había caído 3,5% en febrero.
Te puede interesar:

El dólar volvió a caer en el arranque de marzo y cerró arriba de los $1.400

El inicio de la guerra en Medio Oriente generó un fuerte impacto negativo en los mercados internacionales, especialmente en Europa y Asia, y disparó el precio de las materias primas. Aun así, Wall Street logró recuperar parte de las pérdidas y eso ayudó a moderar el golpe sobre los activos argentinos. En el plano local, la plaza financiera todavía procesa el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Palacio Legislativo.

En ese contexto, el S&P Merval mostró una jornada volátil, con varios cambios de tendencia, y finalmente cerró en baja: retrocedió 1,5% hasta los 2.603.094,11 puntos. Entre las acciones más castigadas se destacaron Aluar (-7,2%), Grupo Supervielle (-6,8%) y Banco BBVA (-5,3%). En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas también cerraron con mayoría de pérdidas. Las caídas más relevantes fueron las de Grupo Supervielle (-4,9%), BBVA (-2,7%) y Telecom (-2,4%).

En el segmento de renta fija, el riesgo país retrocedió hasta ubicarse en torno a los 570 puntos básicos.

Javier Milei

En el plano económico, el discurso de Milei en el Congreso dejó señales sobre el rumbo de su gestión. A la reforma laboral ya aprobada, buscará sumar cambios en el sistema tributario y aduanero. Para el Presidente, la apertura comercial será un eje central y, en ese contexto, lanzó fuertes cuestionamientos hacia el sector empresario.

Hoy estamos frente a las puertas de un gran resurgimiento económico”, afirmó Milei, y adelantó que en la segunda etapa de su mandato seguirá defendiendo con firmeza el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva, con el objetivo de erradicar definitivamente la inflación. Según explicó, la disciplina fiscal permitirá reducir el riesgo país y, en consecuencia, la tasa en dólares; mientras que la política monetaria hará posible bajar la tasa nominal en pesos y corregir las distorsiones de precios relativos generadas por la inflación.

El Presidente también ratificó su intención de disminuir la carga tributaria, señalando que el sistema debe estar al servicio del crecimiento y no de la “recaudación de turno”. En el plano internacional, confirmó que buscará consolidar el acuerdo comercial con Estados Unidos, profundizar la integración con la Unión Europea y avanzar en una reforma del Código Aduanero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de febrero

En febrero, las acciones argentinas en Wall Street se hundieron.

Febrero negro para los mercados: los ADRs cayeron 25% y el S&P Merval tuvo su peor mes desde septiembre

La divisa estadounidense cerró el mes con una baja del 3,5%.

El dólar cerró la semana a la baja y registró su mayor caída mensual desde 2019

El dólar se consolidó por encima de los $1.400. 

El dólar subió por tercer día consecutivo y cerró a $1.425

El equipo económico de Caputo logró licitar el nuevo bono en dólares sobre la par.

El Gobierno consiguió u$s150 millones tras colocar un nuevo bono en dólares

¿A cuánto cotizó el dólar?

El dólar repuntó nuevamente y cerró en $1.415

Rating Cero

El soberano decidió quién debió abandonar la casa. 

Los pronósticos se cumplieron y las redes lo anticiparon: quién es el primer eliminado de la casa de la Generación Dorada

Marcelo Tinelli en Showmatch.

Tras su paso por el stream, Marcelo Tinelli regresará a la televisión de aire: "En mayo nos vemos sí o sí"

Daniela De Lucía en Gran Hermano 2026.
play

Video: así volvió a ingresar Daniela De Lucía a la casa de Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
play

La reacción de Griselda Siciliani al alta ambulatoria de Luciano Castro: "No..."

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.
play

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali visitó Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat

últimas noticias

El soberano decidió quién debió abandonar la casa. 

Los pronósticos se cumplieron y las redes lo anticiparon: quién es el primer eliminado de la casa de la Generación Dorada

Hace 16 minutos
La sede de la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica (IRIB) fue atacada por Israel.

Israel anunció que bombardeó la sede de la TV estatal de Irán

Hace 1 hora
Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente de Medio Oriente

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos salir de manera urgente de Medio Oriente

Hace 1 hora
Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

Dos drones iraníes atacaron la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

Hace 2 horas
Incertidumbre global y ruido local: caen los bonos en dólares y sube el riesgo país

Incertidumbre global y ruido local: caen los bonos en dólares y sube el riesgo país

Hace 2 horas