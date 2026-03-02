Incertidumbre global y ruido local: caen los bonos en dólares y sube el riesgo país La combinación entre la guerra en Medio Oriente y la falta de confianza en el rumbo económico argentino provocó la caída de los bonos y un aumento del riesgo país. Sin embargo, con la posterior recuperación de Wall Street, el impacto sobre los activos argentinos logró atenuarse. Por + Seguir en







Los bonos argentinos en dólares cayeron alrededor de 1% en Wall Street. La baja se explica por dos factores principales: La escalada bélica en Medio Oriente, que generó fuerte incertidumbre en los mercados globales y afectó especialmente a los activos de países emergentes. Y el discurso de Javier Milei en el Congreso, que fue seguido con atención por los inversores y no logró transmitir confianza suficiente para sostener los títulos argentinos.

El inicio de la guerra en Medio Oriente generó un fuerte impacto negativo en los mercados internacionales, especialmente en Europa y Asia, y disparó el precio de las materias primas. Aun así, Wall Street logró recuperar parte de las pérdidas y eso ayudó a moderar el golpe sobre los activos argentinos. En el plano local, la plaza financiera todavía procesa el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Palacio Legislativo.

En ese contexto, el S&P Merval mostró una jornada volátil, con varios cambios de tendencia, y finalmente cerró en baja: retrocedió 1,5% hasta los 2.603.094,11 puntos. Entre las acciones más castigadas se destacaron Aluar (-7,2%), Grupo Supervielle (-6,8%) y Banco BBVA (-5,3%). En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas también cerraron con mayoría de pérdidas. Las caídas más relevantes fueron las de Grupo Supervielle (-4,9%), BBVA (-2,7%) y Telecom (-2,4%).

En el segmento de renta fija, el riesgo país retrocedió hasta ubicarse en torno a los 570 puntos básicos.

Javier Milei En el plano económico, el discurso de Milei en el Congreso dejó señales sobre el rumbo de su gestión. A la reforma laboral ya aprobada, buscará sumar cambios en el sistema tributario y aduanero. Para el Presidente, la apertura comercial será un eje central y, en ese contexto, lanzó fuertes cuestionamientos hacia el sector empresario.