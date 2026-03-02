Adiós a que te miren el celular mientras lo usás: la función integrada a un celular que es furor

Un sistema incorporado en pantalla limita la visibilidad lateral y refuerza la seguridad en espacios públicos concurridos.

El uso del smartphone en espacios públicos suele implicar un riesgo habitual: las miradas indiscretas desde los costados . Frente a ese escenario, un nuevo dispositivo presentado esta semana suma una herramienta de privacidad integrada en la pantalla que impide ver el contenido cuando no se está frente al equipo.

Solo está disponible en el modelo más avanzado de la serie presentada en el evento Unpacked.

La herramienta, llamada Privacy Display, actúa a nivel de hardware y no como una app.

Un nuevo smartphone incorpora una función de privacidad integrada que bloquea las miradas laterales.

La novedad fue anunciada en el evento Unpacked y forma parte de una estrategia centrada en la automatización de tareas y la protección de datos personales . El modelo más avanzado de la línea incorpora esta característica de fábrica, apuntando a reforzar la seguridad sin necesidad de accesorios externos.

Se trata del Galaxy S26 Ultra , presentado por Samsung , que estrena la función denominada Privacy Display . La compañía surcoreana había anticipado su llegada y finalmente la incluyó como diferencial exclusivo dentro de su gama más alta.

El objetivo de Privacy Display es bloquear la visibilidad lateral del contenido en pantalla . En la práctica, cuando una persona intenta observar el dispositivo desde un ángulo inclinado, la imagen se atenúa progresivamente hasta volverse imperceptible. De este modo, solo quien está frente al equipo puede visualizar con claridad aplicaciones, páginas web o contraseñas ingresadas.

El sistema ofrece dos niveles de protección y permite activarlo en apps específicas, como las bancarias.

A diferencia de los protectores de pantalla provistos por terceros, que suelen generar pérdida de calidad de imagen o interferencias con lectores de huellas, esta solución opera a nivel de hardware . No se trata de una aplicación que simula el efecto, sino de un componente físico incorporado al panel.

El sistema ofrece dos niveles de configuración: uno estándar para el uso cotidiano y otro más restrictivo pensado para entornos especialmente concurridos. Al activarse, la pantalla reduce su visibilidad a medida que aumenta el ángulo de visión. Según se indicó, el nivel máximo puede disminuir levemente la calidad y el contraste, motivo por el cual es posible configurarlo solo para determinadas aplicaciones, como las bancarias.

La característica está disponible únicamente en el Galaxy S26 Ultra, ya que depende del panel OLED Flex Magic Pixel, presente exclusivamente en ese modelo. Por el momento no se extiende al S26 regular ni a la versión Plus.

Privacy Display La tecnología depende del panel OLED Flex Magic Pixel, exclusivo del modelo más avanzado de la serie. Samsung

Rumores del sector tecnológico señalan que otras compañías evalúan incorporar desarrollos similares en futuros dispositivos. Incluso trascendió que Apple analizaría integrar una tecnología comparable en próximas MacBooks previstas para 2029, mientras fabricantes chinos proyectan sumar soluciones de privacidad en lanzamientos de este mismo año.