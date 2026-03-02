2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a que te miren el celular mientras lo usás: la función integrada a un celular que es furor

Un sistema incorporado en pantalla limita la visibilidad lateral y refuerza la seguridad en espacios públicos concurridos.

Por
La pantalla con bloqueo lateral para mayor privacidad.

La pantalla con bloqueo lateral para mayor privacidad.

Freepik

  • Un nuevo smartphone incorpora una función de privacidad integrada que bloquea las miradas laterales.

  • La herramienta, llamada Privacy Display, actúa a nivel de hardware y no como una app.

  • Permite usar el equipo en transporte público, oficinas o restaurantes sin exponer información sensible.

  • Solo está disponible en el modelo más avanzado de la serie presentada en el evento Unpacked.

El uso del smartphone en espacios públicos suele implicar un riesgo habitual: las miradas indiscretas desde los costados. Frente a ese escenario, un nuevo dispositivo presentado esta semana suma una herramienta de privacidad integrada en la pantalla que impide ver el contenido cuando no se está frente al equipo.

Hoy existen potentes herramientas para procesar la información del caso Epstein.
Te puede interesar:

Caso Jeffrey Epstein: cómo la inteligencia artificial puede desentrañar la red desde adentro

La novedad fue anunciada en el evento Unpacked y forma parte de una estrategia centrada en la automatización de tareas y la protección de datos personales. El modelo más avanzado de la línea incorpora esta característica de fábrica, apuntando a reforzar la seguridad sin necesidad de accesorios externos.

Se trata del Galaxy S26 Ultra, presentado por Samsung, que estrena la función denominada Privacy Display. La compañía surcoreana había anticipado su llegada y finalmente la incluyó como diferencial exclusivo dentro de su gama más alta.

Privacy Display 2
El sistema ofrece dos niveles de protección y permite activarlo en apps específicas, como las bancarias.

El sistema ofrece dos niveles de protección y permite activarlo en apps específicas, como las bancarias.

Qué es Privacy Display, la función que evitará que te miren el celular de reojo

El objetivo de Privacy Display es bloquear la visibilidad lateral del contenido en pantalla. En la práctica, cuando una persona intenta observar el dispositivo desde un ángulo inclinado, la imagen se atenúa progresivamente hasta volverse imperceptible. De este modo, solo quien está frente al equipo puede visualizar con claridad aplicaciones, páginas web o contraseñas ingresadas.

A diferencia de los protectores de pantalla provistos por terceros, que suelen generar pérdida de calidad de imagen o interferencias con lectores de huellas, esta solución opera a nivel de hardware. No se trata de una aplicación que simula el efecto, sino de un componente físico incorporado al panel.

El sistema ofrece dos niveles de configuración: uno estándar para el uso cotidiano y otro más restrictivo pensado para entornos especialmente concurridos. Al activarse, la pantalla reduce su visibilidad a medida que aumenta el ángulo de visión. Según se indicó, el nivel máximo puede disminuir levemente la calidad y el contraste, motivo por el cual es posible configurarlo solo para determinadas aplicaciones, como las bancarias.

La característica está disponible únicamente en el Galaxy S26 Ultra, ya que depende del panel OLED Flex Magic Pixel, presente exclusivamente en ese modelo. Por el momento no se extiende al S26 regular ni a la versión Plus.

Privacy Display
La tecnología depende del panel OLED Flex Magic Pixel, exclusivo del modelo más avanzado de la serie.

La tecnología depende del panel OLED Flex Magic Pixel, exclusivo del modelo más avanzado de la serie.

Rumores del sector tecnológico señalan que otras compañías evalúan incorporar desarrollos similares en futuros dispositivos. Incluso trascendió que Apple analizaría integrar una tecnología comparable en próximas MacBooks previstas para 2029, mientras fabricantes chinos proyectan sumar soluciones de privacidad en lanzamientos de este mismo año.

Noticias relacionadas

El TAT-8 fue testigo silencioso de profundas transformaciones globales.

Después de casi 40 años, recuperan del fondo del océano el primer cable transatlántico de fibra óptica

Cuáles son los alimentos que no deben meterse en la Air fryer

Cuidado: este es el alimento que nunca tenés que poner en la Air fryer

¿Qué es mejor, una airfryer o un horno eléctrico?

Air fryer vs. horno eléctrico: ¿cuál consume más energía?

Cómo zafar de la obsolescencia promagada de Minecraft. 

Adiós a Minecraft en las PC viejas: así podrás saber si vas a poder seguir jugando en tu computadora

El Sistema de Posicionamiento Global funciona gracias a una red de más de 30 satélites.

¿Cómo funciona el GPS?

Zuckerberg afirma que el diseño de las redes sociales no genera adicción.

Juicio histórico contra Instagram y Meta: qué países avanzan con medidas de protección para adolescentes

Rating Cero

Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

¿Quiénes son los nominados?

Gran Hermano 2026: la encuesta que anticipa quién será el primer eliminado de la casa

Mientras la segunda temporada está a punto de estrenarse, ya empiezan a llegar noticias de la tercera. El actor Jack Mulhern, al que vimos en Mare of Easttown, se habría unido al reparto de la temporada 3 de Daredevil: Born Again como un personaje llamado “Philip”.

Marvel casi descarta Wonder Man: cuál era el motivo y cómo sigue su éxito

Oriana Sabatini dio a luz a Gia en el Hospital Gemelli, en Roma.

Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: qué nombre eligieron

Este animé llegó a Netflix y automáticamente se posicionó como tendencia.
play

Cual es el animé no para de ser tendencia en Netflix y sigue sumando capítulos: cómo se llama

últimas noticias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

Hace 2 minutos
Carlota ingresó por Divina Gloria, mientras que Daniela De Lucía regresó a la casa de Gran Hermano.

Los dos inesperados ingresos a la casa de Gran Hermano antes de la gala de eliminación

Hace 2 minutos
Este lunes se conocerá quién será le primer expulsado por decisión del público

Gran Hermano 2026: a qué hora arranca la gala de eliminación

Hace 56 minutos
La pantalla con bloqueo lateral para mayor privacidad.

Adiós a que te miren el celular mientras lo usás: la función integrada a un celular que es furor

Hace 1 hora
Video impactante: un motociclista muere degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Impactante video: un motociclista murió degollado tras chocar contra una soga colocada para cortar la calle

Hace 1 hora