Donald Trump advirtió que prepara una "gran ola" de ataques contra Irán: "Querían fabricar un arma nuclear"

El presidente de Estados Unidos destacó las ofensivas contra el país persa, aunque marcó que los próximos bombardeos serán de mayor magnitud. "Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza", expresó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , destacó los bombardeos en conjunto con Israel contra Irán , aunque advirtió que el país norteamericano lanzará más ataques al país persa ya que marcó que "la gran ola aún no ha llegado".

Irán advirtió a sus enemigos que "ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo"

En diálogo con CNN, Trump expuso que Estados Unidos prepara una ofensiva de mayor magnitud contra Irán, luego de la primera serie de bombardeos en los cuales murió el líder persa, Alí Khamenei : "Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola aún no ha llegado. La grande está al caer". Además, definió los ataques como "impactantes" y remarcó que manifestó una debilidad en el régimen iraní.

En tanto, afirmó que 49 líderes iraníes fueron asesinados por las ofensivas y expuso su incertidumbre sobre el liderazgo del país persa, aunque señaló, sin mencionar nombres, que dispone de "tres excelentes opciones" para que lo gobiernen.

Por otro lado, el mandatario estadounidense marcó que Irán elaboró un plan secreto para enriquecer el uranio, que fue detectado por informes de inteligencia. "Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente. Encontramos que estaban trabajando en un área totalmente diferente... así que simplemente llegó el momento. Dije 'Vamos'", expresó en diálogo con el New York Post.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó el domingo a través de su cuenta en redes sociales que las fuerzas militares estadounidenses destruyeron y hundieron nueve buques de guerra iraníes , algunos de ellos de gran tamaño y relevancia estratégica. Además, advirtió que las operaciones continuarán y lanzó una amenaza directa: más embarcaciones iraníes podrían ser atacadas en los próximos días.

A su vez, Trump agregó que, en una operación paralela, el cuartel general naval de Irán fue “prácticamente destruido”, aunque ironizó al señalar que “por lo demás, su Armada está muy bien”. Hasta ahora, las autoridades iraníes no han emitido una confirmación oficial sobre los daños mencionados por el mandatario estadounidense. Sus declaraciones se producen en medio de un clima de creciente tensión en Medio Oriente, marcado por reportes de enfrentamientos militares y acciones cruzadas en la región.

La administración del presidente Donald Trump informó que un buque iraní se hundió en el Golfo de Omán, frente al puerto de Chabahar. Según el comunicado, una corbeta de clase Jamaran fue atacada por fuerzas estadounidenses en el marco del inicio de la llamada “Operación Furia Épica”.

El mensaje difundido en redes sociales señala que la embarcación se encuentra en proceso de hundimiento y pide a los soldados iraníes, incluidos miembros de la Guardia Revolucionaria y la policía, que entreguen las armas y abandonen la nave.