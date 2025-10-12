Adiós a Facebook: cómo restringir mi perfil

En los últimos años , muchos usuarios decidieron limitar lo que comparten en redes sociales para cuidar su privacidad. En el caso de Facebook , la plataforma ofrece una herramienta específica para restringir el acceso al perfil y controlar quién puede ver las publicaciones, fotos o historias. Esta función permite mantener un mayor control sobre la exposición en línea sin necesidad de eliminar contactos o cerrar la cuenta.

Video: grabaron a un chimpancé fumando un cigarrillo en un zoológico en China

El auge de las redes sociales trajo también una creciente preocupación por la seguridad digital. Una de las empresas que empezó a tomar nota sobre esto fue Facebook , la cual incorporó opciones que permiten personalizar la visibilidad del contenido y evitar que desconocidos accedan a información personal. Restringir el perfil es una medida sencilla que ayuda a mantener un entorno más seguro, mostrando solo lo esencial a quienes no forman parte del círculo de amigos.

La posibilidad de limitar la visibilidad del perfil se puede activar o desactivar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Así, los usuarios pueden adaptar su nivel de privacidad según sus necesidades, sin afectar su actividad ni las interacciones habituales dentro de la red.

Facebook permite restringir el perfil para que solo las personas agregadas como amigas puedan ver la mayoría del contenido publicado. Al activar esta función, las publicaciones, fotos, historias y demás actualizaciones se limitan al entorno cercano, ocultándose de quienes no forman parte de la lista de contactos. Además, se activa automáticamente la revisión del perfil y de las etiquetas, brindando un control adicional sobre lo que otros pueden ver o compartir.

Esta configuración también modifica la visibilidad de las publicaciones pasadas. Todo el contenido que anteriormente se compartió con la opción “Público” pasa a estar disponible únicamente para amigos. Sin embargo, ciertos elementos permanecen visibles, como la foto y portada actuales, hasta cinco detalles públicos del apartado “Información”, los álbumes compartidos y las publicaciones hechas en páginas, grupos o Marketplace.

Restringir Facebook Redes sociales

Incluso con el perfil restringido, cualquier usuario puede seguir buscando la cuenta, enviar solicitudes de amistad o mensajes, ver las páginas seguidas y conocer la cantidad de seguidores. De esta manera, Facebook mantiene un equilibrio entre privacidad y visibilidad general dentro de la red.

Para restringir el perfil, el procedimiento es rápido y puede hacerse desde el celular o la computadora:

Acceder al perfil y pulsar los tres puntos situados debajo de la foto de portada.

Seleccionar la opción “Restringir perfil”.

Confirmar con “Restringir tu perfil” y luego “Aceptar”.

Una vez activada la función, aparecerá una insignia azul con la frase “Has restringido tu perfil”, tanto para el usuario como para quienes visiten su página personal.

Si en algún momento se desea revertir la acción, el proceso se realiza de forma inversa. Al anular la restricción, el perfil vuelve a los ajustes de privacidad previos, y las publicaciones que antes eran públicas recuperan esa condición. Desde ese momento, más personas podrán ver las fotos, historias y detalles del perfil, mientras que el usuario volverá a decidir con quién compartir cada publicación.