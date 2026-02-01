Lo tenés que saber: así funciona la alerta de Wifi inseguro en Android

Aunque te hayas conectado el teléfono te sigue avisando: otro de los elementos importantes que debes de tener muy en cuenta es que aunque te conectes a una red que no deberías el teléfono te seguirá advirtiendo.
FREEPIK
A cualquier persona le apetece conectarse a cualquier red Wi-Fi que haya cerca y eso permite que no dependan de los datos de su teléfono móvil para conectarse a Internet.
Es lo que se considera como wifi público al cual se pone conectar cualquier usuario de manera casi gratuita, pero que está expuesto a un montón de problemas de seguridad.
Cuando hablamos de un punto de acceso WiFi público lo hacemos precisamente de un dispositivo que te da acceso a Internet de manera gratuita y que puede ser utilizado no solamente por ti, sino también por el resto de usuarios del mismo centro o incluso vehículo.
Los usuarios de un sistema operativo Android se valen de algunos elementos importantes cuando se trata de cuidar su dispositivo y entre ellos está el aviso del WiFi público. El dispositivo no solamente lo tendrá en cuenta para que te puedas conectar a él, sino que también te mandará un aviso para que sepas que esa red WiFi no está protegida.
A cualquier persona le apetece conectarse a cualquier red Wi-Fi que haya cerca y eso permite que no dependan de los datos de su teléfono móvil para conectarse a Internet. En la gran mayoría de hogares está configurado el router como una red wifi privada pero puede que más de uno se haya tenido que conectar fuera de casa y no precisamente a un punto de acceso que cumpla con estos requisitos de privacidad.
Es lo que se considera como wifi público al cual se pone conectar cualquier usuario de manera casi gratuita, pero que está expuesto a un montón de problemas de seguridad que si no los tienes en cuenta es más que probable que te encuentres con algún susto durante tu navegación.
Cómo es la alerta de Wifi inseguro en Android
Cuando hablamos de un punto de acceso WiFi público lo hacemos precisamente de un dispositivo que te da acceso a Internet de manera gratuita y que puede ser utilizado no solamente por ti, sino también por el resto de usuarios del mismo centro o incluso vehículo. Al ser un servicio abierto permite la conexión de prácticamente cualquier dispositivo, haciendo que este ofrezca todas sus posibilidades a los equipos conectados, pero esto trae consigo un problema de seguridad que debes tener en cuenta.
Al final acabo todos los aparatos conectados a la misma red pueden verse si no están bien configurados y eso hace que los malhechores se aprovechen te estoy falla de configuración para acceder a todas aquellas máquinas conectadas y obtener sus datos sin que lo sepan los propios usuarios.
Y eso como poco, ya que el robo de datos no solamente es importante para las personas que utilizan estos servicios sino también la inyección de otros complementos maliciosos que pueden hacer que no solamente se puedan conectar automáticamente en el mismo entorno de red sino también de forma remota si no se impide.
Los usuarios de un sistema operativo Android se valen de algunos elementos importantes cuando se trata de cuidar su dispositivo y entre ellos está el aviso del WiFi público. El dispositivo no solamente lo tendrá en cuenta para que te puedas conectar a él, sino que también te mandará un aviso para que sepas que esa red WiFi no está protegida con ninguna contraseña lo cual ya te puede resultar muy raro si no estás en un entorno público.
Incluso estos son peligrosos ya que al fin y al cabo no dejan de ser entornos no protegidos. Por eso puede que en algún momento hayas recibido alguna notificación de este estilo y todo tiene que ver con los siguientes elementos:
Detección activa del sistema: puede que no lo sepas para tu teléfono Android vela por ti cuando se trata de conectarte a otros entornos de wifi y todo con el fin de que lo hagas de la manera más segura posible. Teniendo esto en cuenta lo que hace es revisar si esas redes tienen estándares de seguridad o códigos de cifrado débil de tal manera que te mandará una notificación para que tengas en cuenta que esos puntos de acceso no son seguros.
Google Play también te ayuda: si por algún casual has desatendido esta notificación debes tener en cuenta que las alertas de Google Play también te pueden ayudar a que tengas mucho cuidado en esos entornos de red públicos porque tengas que utilizarás algún dato bancario que por seguro no deberías usar en sus entornos.
Aunque te hayas conectado el teléfono te sigue avisando: otro de los elementos importantes que debes de tener muy en cuenta es que aunque te conectes a una red que no deberías el teléfono te seguirá advirtiendo para que lo sigas teniendo presente y salgas de ahí lo antes posible.