Adiós al enchufe tradicional: la nueva alternativa que es tendencia para modernizar tu casa

Estos sistemas modulares se instalan sin romper paredes y permiten sumar puntos eléctricos donde quieras, con seguridad y estilo.

Los enchufes dentro de poco tendrán una nueva forma, más seguro y confiable.

Olvidarse de los enchufes empotrados y los interminables cables enredados ya no es una fantasía doméstica. La nueva tendencia en electricidad del hogar llega de la mano de los enchufes modulares , una alternativa práctica y estética que promete modernizar cualquier ambiente sin pasar por una obra.

Hasta hace poco, agregar un punto de corriente era sinónimo de romper paredes o convivir con extensiones antiestéticas y poco seguras. Pero los sistemas modulares cambiaron las reglas del juego: se instalan directamente sobre la superficie, en minutos, y sin dejar rastros de polvo ni cemento . El objetivo es claro: hacer más cómodas las conexiones del día a día sin resignar diseño.

Cada vez más presentes en hogares y oficinas, estos enchufes de superficie ganan terreno por su versatilidad. Se pueden colocar sobre una pared de ladrillo, una viga de madera o una placa de yeso. Y si un día decidís moverlos, no pasa nada: se quitan sin dañar la estructura. Esta característica los convierte en una solución ideal para viviendas alquiladas o espacios donde no se pueden hacer reformas.

Un enchufe modular no se empotra, se monta sobre la pared con adhesivos o pequeños tornillos , y los cables quedan escondidos dentro de canaletas delgadas del mismo color que el entorno. El resultado: una instalación limpia y casi invisible.

El proceso es sencillo. Primero se fija la base, luego se conectan los cables y, finalmente, se encastra el módulo. Algunos modelos incluso se pueden montar o desmontar sin herramientas, lo que facilita las tareas de mantenimiento o reubicación. Y hay versiones más sofisticadas que incorporan puertos USB, reguladores de luz o interruptores inalámbricos, pensados para quienes buscan funcionalidad sin complicaciones.

Uno de sus puntos fuertes es la seguridad. Muchos incluyen protección infantil, sistemas contra sobrecargas y apagado automático ante cortocircuitos. Además, eliminan el uso de “zapatillas” o adaptadores múltiples, que suelen ser una de las principales causas de sobrecalentamientos en el hogar.

A nivel estético, la variedad también sorprende: hay opciones con acabados metálicos, tonos mate o combinaciones neutras que se integran con el estilo del ambiente. En espacios de trabajo, por ejemplo, podés sumar enchufes justo donde los necesitás, sin depender de extensiones.

Aunque la instalación es muy simple, los expertos recomiendan contar con un electricista matriculado para las primeras conexiones, especialmente si se trata de equipos de alto consumo o zonas húmedas. Una mala instalación puede generar fallos o reducir la vida útil del sistema.