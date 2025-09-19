19 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós a los zapatos modernos: los 3 modelos de los 90 que serán tendencia este verano

Tres diseños icónicos vuelven a dominar la moda. Estilo, comodidad y un toque de nostalgia se juntan para marcar la diferencia en cada propuesta.

Entre las tendencias que resurgen se destacan tres diseños que definen la estética de aquellos años

El mundo de la moda vuelve a mirar hacia atrás y rescata uno de sus capítulos más icónicos, el del calzado de los años 90. Con un aire renovado, estos diseños regresan para instalarse como protagonistas de la próxima temporada, conquistando tanto a las pasarelas internacionales como al estilo urbano.

Durante aquella década, el calzado fue mucho más que un simple accesorio: marcó identidades, rompió moldes y se convirtió en un símbolo de actitud. Desde la simplicidad elegante hasta las apuestas más audaces, cada modelo reflejaba una forma distinta de vivir la moda. Esa mezcla de nostalgia y frescura vuelve a ponerse en primer plano.

Entre las tendencias que resurgen se destacan tres diseños que definen la estética de aquellos años: zapatos con pulsera, Mary Jane y mules. Cada uno con su propio carácter, vuelven reinterpretados por las grandes casas de moda y prometen ser la pieza clave de los looks de este verano.

zapatos pulsera

Zapatos con pulsera

En los años 90, los zapatos con pulsera marcaron la diferencia gracias a su estilo minimalista y elegante. Se vieron en los desfiles de referentes como Calvin Klein, Helmut Lang y Martin Margiela, pero fue Tom Ford quien los llevó a otro nivel en Gucci durante 1996, combinándolos con leggings y camisas satinadas. Hoy regresan con un aire más refinado, incorporando detalles como perlas y texturas brillantes. La propuesta actual los mezcla con faldas satinadas y camisas largas, tal como mostró la firma de Peet Dullaert.

mary janes

Zapatos Mary Jane

Considerados un clásico eterno, los Mary Jane también fueron reinventados en los 90. John Galliano los transformó con puntas triangulares y delicadas tiras, logrando un contraste elegante con pantalones y guantes de cuero. Este año, casas de moda como Louis Vuitton los devuelven a escena con un giro moderno, gracias a su doble correa y aplicaciones de pedrería. Se presentan como el complemento ideal para pantalones drapeados y camperas oversized, sumando dramatismo sin perder su esencia atemporal.

Zapatos mules

Zapatos mules

Comodidad y estilo se unieron en los mules, que en los 90 se convirtieron en sinónimo de elegancia relajada. Firmas como Helmut Lang y Calvin Klein los incluyeron en sus colecciones, apostando a la simplicidad con carácter. En su versión contemporánea, Schiaparelli los reinterpreta con toques dorados y líneas inspiradas en el glamour del viejo Hollywood. Diseñados para acompañar pantalones largos y blusas estructuradas, hoy se consolidan como una pieza versátil para elevar cualquier conjunto.

