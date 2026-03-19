19 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós al cargador del celular: la nueva forma de tener la batería completa en 2026

La tecnología se integra al mobiliario con nuevas funciones. La comodidad gana espacio en la vida cotidiana.

Por
Adiós al cargador del celular tradicional.

Adiós al cargador del celular tradicional.

FREEPIK
  • Un nuevo tipo de mesa de luz incorpora tecnología para cargar dispositivos sin cables.

  • Integra funciones como parlantes, iluminación táctil y puertos de conexión en un solo mueble.

  • Incluye sistemas de seguridad con apertura mediante huella digital para objetos personales.

  • Intenta simplificar el uso diario y reducir la necesidad de accesorios adicionales en el dormitorio.

Los avances tecnológicos también transforman los objetos cotidianos del hogar, y el dormitorio no es la excepción. Es así que están empezando a aparecer modelos que forman parte de una nueva generación de mesas de luz que permite cargar el celular sin necesidad de cables ni adaptadores, integrando soluciones prácticas en un solo lugar.

¿Chau a WhatsApp? Hacé esto para proteger tu cuenta de softwares maliciosos
Te puede interesar:

¿Adiós a WhatsApp? La función que tenés que desactivar si estás en muchos grupos

Durante años, estos muebles cumplieron funciones básicas como sostener lámparas o libros. Sin embargo, la creciente presencia de dispositivos electrónicos impulsó el desarrollo de alternativas más completas, pensadas para responder a las nuevas rutinas digitales y optimizar el uso del espacio.

Con este cambio, el diseño no sólo es lo único que se tiene en cuenta, sino también la posibilidad de incluir herramientas que hacen más fácil el día a día, con opciones que buscan reemplazar varios objetos en uno solo dentro del dormitorio.

Mesa inteligente 2

Cómo son las mesitas de luz inteligentes para cargar el celular

Las mesas de luz inteligentes aparecen en escena como una evolución del mobiliario tradicional, con estructuras de madera de acabado mate y una estética minimalista que se adapta a distintos ambientes. Más allá de lo visual, su principal diferencial está en la incorporación de tecnología integrada que mejora su funcionalidad.

Entre sus características más destacadas aparece la carga inalámbrica por contacto, que permite alimentar celulares, auriculares o relojes inteligentes directamente sobre la superficie. A esto se suman puertos USB y tipo C ubicados en los laterales, que facilitan la conexión simultánea de varios dispositivos sin necesidad de enchufes adicionales.

Mesa inteligente 3

Otro punto relevante es la inclusión de parlantes Bluetooth, que permiten reproducir música o contenidos sin equipos externos, junto con un sistema de iluminación LED táctil con distintos tonos de luz, pensado para adaptarse a diferentes momentos del día sin depender de un velador tradicional.

En cuanto al almacenamiento, suelen contar con tres cajones amplios, uno de ellos con apertura mediante huella digital que admite múltiples registros, lo que le agrega un nivel extra de seguridad. Todo esto se integra en un mueble de dimensiones compactas, diseñado para ofrecer estabilidad, fácil instalación y una solución práctica en el uso diario.

Noticias relacionadas

Grok habría generado cerca de 3 millones de archivos sexuales en una semana, de los cuales 23.000 correspondían a menores de edad.

Adolescentes demandaron a la empresa de Musk por crear imágenes pornográficas suyas sin su consentimiento

Los usuarios de Pokémon GO generaron 30.000 millones de imágenes a lo largo de casi una década.

Revelan que el juego Pokémon GO fue creado para entrenar una IA que guía a los robots que hacen delivery

La denuncia surgió tras una conversación entre Alexa y una niña de cuatro años.

Adiós a la IA: el repudiable pedido que el asistente virtual Alexa le hizo a una niña de 4 años

El método de limpieza requiere apenas unos 15 minutos de reposo.

Qué es el percarbonato de sodio y para qué sirve usarlo en la air fryer

Esta nueva función del iPhone busca reducir mareos al usar el celular en viajes.

La función de iPhone que muy pocos conocen y trae beneficios para la salud

La investigación fue publicada por medios suecos y generó debate sobre privacidad.

¿Adiós a Meta? Denuncian que usó videos privados para entrenar la IA de sus lentes inteligentes

Rating Cero

Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. 

La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película

Con la música no, sentenció Catriel en la casa de Gran Hermano contra Tini Stoessel y Emilia Mernes

Catriel y Paco Amoroso estuvieron en Gran Hermano y se metieron en la pelea de Tini Stoessel y Emilia Mernes

GranHermano anuló todas las nominaciones por complot y sancionó a toda lacasa.

La decisión sin precedentes de Gran Hermano con los participantes: qué pasó

El superhéroe de Marvel regresa con todo para una nueva película.

Marvel reveló la primera imagen de Spider-Man: Brand New Day y causó furor: cómo es

Estrenada originalmente en 2008, la película volvió a ganar terreno en streaming.
play

Para ver en pareja: de qué se trata 27 bodas, la película romántica que está en Netflix y es de lo más visto

Disponible en Netflix, se convierte en una propuesta ideal para quienes buscan inspiración en relatos basados en hechos reales
play

Esta película de un histórico boxeador llegó a Netflix y es de lo más visto: de quién se trata

últimas noticias

El consumo de carne vacuna en Argentina tocó su mínimo histórico. 

El consumo de carne vacuna volvió a caer en febrero y alcanzó su nivel más bajo en 20 años

Hace 13 minutos
El jefe de Gabinete quedó en el centro de la escena.

Adorni y el viaje a Punta del Este: Un juez ya ordenó reconstruir el circuito del dinero para costear el vuelo privado

Hace 14 minutos
Agustín Pichot lideró a Los Pumas al histórico tercer puesto en el Mundial de Rugby 2007.

Agustín Pichot, optimista sobre el Mundial de Rugby 2035 en Argentina: "Si no hubiera chance no nos habríamos presentado"

Hace 19 minutos
play

La primera imagen de Esmeralda con su familia tras haber sido hallada en La Falda

Hace 23 minutos
Val Kilmer había fijado a Nuevo México como su hogar durante los últimos años de su vida. 

La IA "revive" a Val Kilmer como protagonista de una nueva película

Hace 29 minutos