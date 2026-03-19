Un nuevo tipo de mesa de luz incorpora tecnología para cargar dispositivos sin cables.
Integra funciones como parlantes, iluminación táctil y puertos de conexión en un solo mueble.
Incluye sistemas de seguridad con apertura mediante huella digital para objetos personales.
Intenta simplificar el uso diario y reducir la necesidad de accesorios adicionales en el dormitorio.
Los avances tecnológicos también transforman los objetos cotidianos del hogar, y el dormitorio no es la excepción. Es así que están empezando a aparecer modelos que forman parte de una nueva generación de mesas de luz que permite cargar el celular sin necesidad de cables ni adaptadores, integrando soluciones prácticas en un solo lugar.
Durante años, estos muebles cumplieron funciones básicas como sostener lámparas o libros. Sin embargo, la creciente presencia de dispositivos electrónicos impulsó el desarrollo de alternativas más completas, pensadas para responder a las nuevas rutinas digitales y optimizar el uso del espacio.
Con este cambio, el diseño no sólo es lo único que se tiene en cuenta, sino también la posibilidad de incluir herramientas que hacen más fácil el día a día, con opciones que buscan reemplazar varios objetos en uno solo dentro del dormitorio.
Cómo son las mesitas de luz inteligentes para cargar el celular
Las mesas de luz inteligentes aparecen en escena como una evolución del mobiliario tradicional, con estructuras de madera de acabado mate y una estética minimalista que se adapta a distintos ambientes. Más allá de lo visual, su principal diferencial está en la incorporación de tecnología integrada que mejora su funcionalidad.
Entre sus características más destacadas aparece la carga inalámbrica por contacto, que permite alimentar celulares, auriculares o relojes inteligentes directamente sobre la superficie. A esto se suman puertos USB y tipo C ubicados en los laterales, que facilitan la conexión simultánea de varios dispositivos sin necesidad de enchufes adicionales.
Otro punto relevante es la inclusión de parlantes Bluetooth, que permiten reproducir música o contenidos sin equipos externos, junto con un sistema de iluminación LED táctil con distintos tonos de luz, pensado para adaptarse a diferentes momentos del día sin depender de un velador tradicional.
En cuanto al almacenamiento, suelen contar con tres cajones amplios, uno de ellos con apertura mediante huella digital que admite múltiples registros, lo que le agrega un nivel extra de seguridad. Todo esto se integra en un mueble de dimensiones compactas, diseñado para ofrecer estabilidad, fácil instalación y una solución práctica en el uso diario.