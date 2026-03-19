Adiós al cargador del celular: la nueva forma de tener la batería completa en 2026 La tecnología se integra al mobiliario con nuevas funciones. La comodidad gana espacio en la vida cotidiana. Por + Seguir en







Adiós al cargador del celular tradicional. FREEPIK

Un nuevo tipo de mesa de luz incorpora tecnología para cargar dispositivos sin cables.





Integra funciones como parlantes, iluminación táctil y puertos de conexión en un solo mueble.





Incluye sistemas de seguridad con apertura mediante huella digital para objetos personales.





Intenta simplificar el uso diario y reducir la necesidad de accesorios adicionales en el dormitorio. Los avances tecnológicos también transforman los objetos cotidianos del hogar, y el dormitorio no es la excepción. Es así que están empezando a aparecer modelos que forman parte de una nueva generación de mesas de luz que permite cargar el celular sin necesidad de cables ni adaptadores, integrando soluciones prácticas en un solo lugar.

Durante años, estos muebles cumplieron funciones básicas como sostener lámparas o libros. Sin embargo, la creciente presencia de dispositivos electrónicos impulsó el desarrollo de alternativas más completas, pensadas para responder a las nuevas rutinas digitales y optimizar el uso del espacio.

Con este cambio, el diseño no sólo es lo único que se tiene en cuenta, sino también la posibilidad de incluir herramientas que hacen más fácil el día a día, con opciones que buscan reemplazar varios objetos en uno solo dentro del dormitorio.

Mesa inteligente 2 Mercadolibre Cómo son las mesitas de luz inteligentes para cargar el celular Las mesas de luz inteligentes aparecen en escena como una evolución del mobiliario tradicional, con estructuras de madera de acabado mate y una estética minimalista que se adapta a distintos ambientes. Más allá de lo visual, su principal diferencial está en la incorporación de tecnología integrada que mejora su funcionalidad.

Entre sus características más destacadas aparece la carga inalámbrica por contacto, que permite alimentar celulares, auriculares o relojes inteligentes directamente sobre la superficie. A esto se suman puertos USB y tipo C ubicados en los laterales, que facilitan la conexión simultánea de varios dispositivos sin necesidad de enchufes adicionales.