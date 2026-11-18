Video: así fue la emotiva despedida de la Selección argentina a Walter Samuel en el vestuario Plantel, dirigentes, ayudantes y toda la familia que forma la Albiceleste, realizaron un sentido homenaje al "Muro", uno de los futbolistas más importantes de la historia nacional tras poner punto final a su paso por el Cuerpo Técnico de Scaloni. Por Agregar C5N en









Samuel fue campeón del mundo en Qatar 2022.

Tras la contundente goleada por 7-0 sobre Costa Rica en Córdoba, Walter Samuel puso punto final a su ciclo en el cuerpo técnico de la Selección argentina luego de ocho años de trabajo junto a Lionel Scaloni. Visiblemente conmovido, el exdefensor se despidió del plantel para encarar un nuevo desafío profesional: lanzarse como entrenador principal.

En un video difundido por la Asociación del Fútbol Argentino, el "Muro" dejó aflorar sus sentimientos al agradecer el apoyo recibido durante esta etapa. “Gracias de verdad. Estoy más tranquilo. Fueron años espectaculares. Mi familia me acompañó. No quiero emocionarme. Gracias a Leo (Scaloni) por la oportunidad y a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia. Si logré ser alguien en el fútbol, es gracias a toda esta gente”, expresó rodeado de futbolistas y colaboradores.

Durante el homenaje puertas adentro del vestuario albiceleste, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, le obsequió dos camisetas con su apellido y los dorsales 13 y 6.

De cara a su futuro inmediato, el exfutbolista de Boca evalúa distintas alternativas para dar sus primeros pasos en solitario, con Racing y el Basilea de Suiza, club donde se retiró, como principales interesados, sin descartar tampoco una posible incorporación al cuerpo técnico del Inter de Milán.