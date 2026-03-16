16 de marzo de 2026 Inicio
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Ya tiene fecha el juicio contra la abogada argentina en Brasil: podría recibir hasta 15 años de prisión

Agostina Páez, la santiagueña de 29 años acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un boliche en Ipanema, Rio de Janeiro, tendrá la primera audiencia de instrucción y juzgamiento. Permanece en Brasil con arresto domiciliario desde hace dos meses mientras avanza el proceso en su contra.

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Agostina Páez se encuentra con tobillera electrónica en Brasil a la espera del juicio por racismo.

Agostina Páez se encuentra con tobillera electrónica en Brasil a la espera del juicio por racismo.

Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo tras un episodio ocurrido a la salida de un boliche en Ipanema, Rio de Janeiro, ya tiene fecha de inicio del juicio: comenzará el 24 de marzo, con la audiencia de instrucción y juzgamiento. La joven permanece en Brasil con arresto domiciliario desde hace dos meses mientras avanza el proceso en su contra por tres cargos de racismo.

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"La fiscalía pide el concurso material. Si estamos hablando de pena mínima, todo sumado, son seis años, por lo tanto es superior a cuatro años, es carcelable y con prisión efectiva", precisó su nueva abogada, Carla Junqueira, en diálogo con C5N. En cuanto al plazo máximo de encierro, alcanzaría los 15 años.

La fiscalía sostiene en su acusación que hubo tres hechos distintos de injuria racial: el video que se hizo viral, la declaración de las presuntas víctimas y en otro video grabado dentro del bar donde ocurrió el episodio. Sin embargo, para la defensa, no hay pruebas sólidas de las dos últimas acusaciones.

Además, la letrada insiste en su solicitud de revocar las medidas cautelares impuestas ante la Justicia para que Páez pueda seguir el proceso desde Argentina. Hasta ahora fueron rechazadas, ya que se argumenta que el acuerdo bilateral de cooperación judicial entre Brasil y Argentina no se aplica en la fase inquisitoria.

Agostina Páez denunció nuevas amenazas

La abogada santiagueña compartió capturas de nuevos mensajes agresivos. En primer lugar, apuntó contra "un médico", con usuario de Instagram @dr.ronaldobs, quien le envió "varios mensajes" diciendo que "está de acuerdo con el que deseó violación y muerte a mí y a mi familia".

Agostina Páez Brasil mensajes marzo 2026
Uno de los mensajes compartidos por Agostina Páez.

Uno de los mensajes compartidos por Agostina Páez.

Luego, mostró mensajes de alguien que buscó hacerse pasar por el Comando Vermelho, la temible organización dedicada al narcotráfico. "Hola Agostina, te estamos esperando. Atte: Comando Vermelho. Buenos días Agostina racista, estamos enfrente del apartamento donde te ospedas, seguimos vijilandote [sic]", expresa el usuario.

Agostina Páez Comando Vermelho Brasil mensajes marzo 2026
Agostina Páez sigue recibiendo mensajes intimidatorios mientras espera en Brasil.

Agostina Páez sigue recibiendo mensajes intimidatorios mientras espera en Brasil.

"Cometí un error": el cambio de estrategia de la abogada detenida en Brasil acusada de racismo

Agostina Páez había realizado días atrás un giro en su estrategia de defensa y se mostró arrepentida de lo sucedido: "He cometido un error", expresó, tras la asunción de la abogada brasileña Carla Junqueira como su representante legal.

En un audio difundido por La Nación, la influencer santiagueña de 29 años reconoció su error y mandó un mensaje alejado de la confrontación: "Esto ha sido y es un aprendizaje muy difícil, pero importante en mi vida y espero que sirva de ejemplo para los argentinos", precisó.

Además, añadió: "He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso. Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido", expresó Agostina, a través de un mensaje de voz.

Embed - HABLÓ la ABOGADA de AGOSTINA PÁEZ, la ABOGADA DETENIDA por RACISMO

El giro de 180 grados en la estrategia de Páez fue determinado por su flamante abogada, quien reemplazó a Ezequiel Roitman, que decidió alejarse de la defensa debido a discrepancias. La doctora Junqueira fue letrada de casos resonantes como el de Thelma Fardin, logrando la histórica condena de Juan Darthés en la Justicia brasileña. "Voy a cambiar completamente la estrategia. Dejaré de enfocarme en el fondo de la acción. Ya no vamos a discutir si lo hizo o no. Ella lo hizo, se equivocó y cometió un delito", explicó Junqueira a La Nación.

La joven, que afronta una causa por injuria racial, permanece con una tobillera electrónica en un barrio alejado de la zona turística carioca, en contacto permanente con las autoridades judiciales. En los últimos días, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa para que pueda regresar a Argentina.

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