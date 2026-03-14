La abogada de Agostina Páez advirtió que podría ser condenada a 6 años de cárcel en Brasil

Su nueva letrada, Carla Junqueira, se refirió a la pena que puede recibir la joven argentina en caso de ser sentenciada, en el juicio que iniciará el 24 de marzo. "El racismo no queda impune en Brasil", explicó a C5N.

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo, tiene que usar una tobillera electrónica.

La nueva representante legal de Agostina Páez, la abogada argentina retenida en Brasil acusada de racismo advirtió que podría ser condenada a 6 años de cárcel en el juicio que comenzará el próximo 24 de marzo. En diálogo con C5N , Carla Junqueira, se refirió a la pena que podría llegar a recibir en caso de ser sentenciada y del cambio de estrategia que implementó en la causa con la publicación de un video pidiendo disculpas. "El racismo no queda impune acá" , explicó.

Pese al complicado panorama judicial, la abogada manifestó la intención de "controlar el daño colateral, hacer lo que corresponde y tratar de llevarla a Argentina".

"Hay muchos crímenes que quedan impunes. El racismo no queda impune en Brasil. Es el único crimen que no hay posibilidad de impunidad porque está la conmoción social. Yo entiendo que Agostina no puede ser responsabilizada por todas nuestras situaciones sociales y estar ella prestando cuenta de todo lo que hicimos mal", describió Junqueira en una entrevista con Néstor Dib, conductor de Argentina en Vivo.

De cara al juicio oral que iniciará el 24 de marzo, señaló que su objetivo " es lograr la revocación de las cautelares, que mientras dure todo el proceso, ella pueda volver a Argentina y que no tenga que esperar un sentencia transitoria del jurado”.

El proceso judicial es breve y encabezado por un solo juez de primera instancia, que luego de escuchar a las declaraciones de todas las partes, deberá impartir justicia y una pena, o no, sobre la figura de la abogada argentina.

“La fiscalía pide el concurso material. Si estamos hablando de pena mínima, todo sumado, son seis años, por lo tanto es superior a cuatro años, es carcelable y con prisión efectiva", alertó Junqueira.

De todas manera, aclaró: “Nosotros descartamos el concurso material, sí reconocemos la situación racista del video y que la pena mínima sería de dos años, con revocación de las cautelares y el permiso para que ella pueda cumplir desde Argentina”.

"Cometí un error": el cambio de estrategia de la abogada detenida en Brasil acusada de racismo

Agostina Páez había realizado días atrás un giro en su estrategia de defensa y se mostró arrepentida de lo sucedido: "He cometido un error", expresó, tras la asunción de la abogada brasileña Carla Junqueira como su representante legal.

En un audio difundido por La Nación, la influencer santiagueña de 29 años reconoció su error y mandó un mensaje alejado de la confrontación: "Esto ha sido y es un aprendizaje muy difícil, pero importante en mi vida y espero que sirva de ejemplo para los argentinos", precisó.

Además, añadió: "He cometido un error del cual he aprendido. He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso. Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido", expresó Agostina, a través de un mensaje de voz.

El giro de 180 grados en la estrategia de Páez fue determinado por su flamante abogada, quien reemplazó a Ezequiel Roitman, que decidió alejarse de la defensa debido a discrepancias. La doctora Junqueira fue letrada de casos resonantes como el de Thelma Fardin, logrando la histórica condena de Juan Darthés en la Justicia brasileña. "Voy a cambiar completamente la estrategia. Dejaré de enfocarme en el fondo de la acción. Ya no vamos a discutir si lo hizo o no. Ella lo hizo, se equivocó y cometió un delito", explicó Junqueira a La Nación.

La joven, que afronta una causa por injuria racial, permanece con una tobillera electrónica en un barrio alejado de la zona turística carioca, en contacto permanente con las autoridades judiciales. En los últimos días, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro rechazó el pedido presentado por la defensa para que pueda regresar a Argentina.