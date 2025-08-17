17 de agosto de 2025 Inicio
Ya llega la ciclogénesis: hay frío, lluvias y alerta por ráfagas en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que unas 20 localidades registrarán vientos del sector oeste que pueden alcanzar los 140 km/h. En la Ciudad de Buenos Aires, la semana comienza con inestabilidad.

El noroeste del país se verá afectado por fuertes vientos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por viento para seis provincias por ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, mientras la Ciudad de Buenos Aires y el centro del país ya empiezan a sentir las condiciones de la ciclogénesis que llegará en el comienzo de la semana.

La ciclogénesis dejaría lluvias de 50 a 100 mm entre el martes 19 y el miércoles 20
En la zona del AMBA, el domingo se presenta con mínima de 11° y algunas lloviznas por la mañana; por la tarde, el cielo estará mayormente cubierto y la máxima será de apenas 15°. Se espera que las lluvias continúen de forma aislada hasta las primeras horas del miércoles, con temperaturas cercanas a los 16°.

El sitio especializado Meteored anticipó que entre el martes 19 y el miércoles 20 se desarrollará una ciclogénesis que avanzará sobre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el centro de Santa Fe y el sur de Entre Ríos, trayendo fuertes vientos y tormentas que dejarán acumulados entre 50 a 100 mm.

Por lo pronto, este domingo las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, así como el noroeste de Tucumán, se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento

Alerta por viento 17-08-25
  • Jujuy: Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, puna de Humahuaca, puna de Tilcara, puna de Tumbaya y Yavi.
  • Salta: Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Molinos, puna de Cafayate y puna de San Carlos.
  • Tucumán: puna de Tafí del Valle.
  • Catamarca: Antofagasta de la Sierra, puna de Belén, cordillera y puna de Tinogasta y puna de Santa María.
  • La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina.
  • San Juan: cordillera de Iglesia.
