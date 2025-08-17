Ya llega la ciclogénesis: hay frío, lluvias y alerta por ráfagas en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por viento para seis provincias por ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, mientras la Ciudad de Buenos Aires y el centro del país ya empiezan a sentir las condiciones de la ciclogénesis que llegará en el comienzo de la semana.
En la zona del AMBA, el domingo se presenta con mínima de 11° y algunas lloviznas por la mañana; por la tarde, el cielo estará mayormente cubierto y la máxima será de apenas 15°. Se espera que las lluvias continúen de forma aislada hasta las primeras horas del miércoles, con temperaturas cercanas a los 16°.
El sitio especializado Meteored anticipó que entre el martes 19 y el miércoles 20 se desarrollará una ciclogénesis que avanzará sobre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el centro de Santa Fe y el sur de Entre Ríos, trayendo fuertes vientos y tormentas que dejarán acumulados entre 50 a 100 mm.
Por lo pronto, este domingo las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, así como el noroeste de Tucumán, se encuentran bajo alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados.
Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento
Alerta por viento 17-08-25
SMN
- Jujuy: Cochinoca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, puna de Humahuaca, puna de Tilcara, puna de Tumbaya y Yavi.
- Salta: Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Molinos, puna de Cafayate y puna de San Carlos.
- Tucumán: puna de Tafí del Valle.
- Catamarca: Antofagasta de la Sierra, puna de Belén, cordillera y puna de Tinogasta y puna de Santa María.
- La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina.
- San Juan: cordillera de Iglesia.