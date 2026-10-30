El intendente Gustavo Menéndez recibió en Merlo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela Los dirigentes participaron de la charla debate "Desafíos para la Argentina que viene", que se realizó en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo, donde aportaron posibles soluciones para mejorar la situación que atraviesa el país. Por Agregar C5N en









Menéndez y Quintela debatieron y aportaron propuestas para la Argentina.

El intendente Gustavo Menéndez recibió en Merlo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en el marco de la charla debate "Desafíos para la Argentina que viene", que se realizó a sala llena en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo, donde analizaron la actualidad del país y los problemas que aquejan a los argentinos.

Ante un auditorio repleto, los dirigentes intercambiaron ideas y aportaron posibles soluciones para mejorar la situación que atraviesa el país. En ese sentido, Menéndez destacó que el mandatario riojano "tiene una mirada federal muy necesaria para toda la República Argentina".

"Es una de las personas que comenzó el camino de la unidad del peronismo. Nosotros, desde Merlo, siempre hemos hecho de nuestro distrito una trinchera, para que muchos compañeros puedan expresar sus ideas", agregó. De todas maneras, señaló que "no es un buen momento para hablar de candidaturas".

Menéndez y Quintela en el Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo de Merlo. "Es importante acompañar al pueblo y que se sienta interpelado por su dirigencia. Por supuesto, Ricardo es una persona que tiene una trascendencia nacional y podría representar al peronismo en las próximas elecciones. También hay otros compañeros en ese transitar. Pero ahora debemos hablar de las necesidades y los problemas de la gente", subrayó Menéndez.

Por su parte, Quintela le agradeció al intendente y a todo el pueblo de Merlo por haberlo recibido. "Gustavo Menéndez es un dirigente relevante a nivel nacional, una persona que conocen en todo el norte y, con su tercera gestión al mando, trascendió los límites de Buenos Aires", remarcó.