Vuelve la primavera, pero aún hay alerta por tormentas y ráfagas en seis provincias Después de las tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que la semana comienza con algunas precipitaciones y vientos de hasta 90 km/h. Qué pasará con las temperaturas en la zona del AMBA.







CABA podría registrar algunos chaparrones durante la tarde del lunes. Télam

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana se presenta con condiciones más estables y primaverales después de las tormentas que afectaron la zona central del país durante el sábado y domingo, pero advirtió que aún se registrarán algunas precipitaciones y ráfagas durante la jornada del lunes.

En la Ciudad de Buenos Aires, el día comienza con una mínima de 9° y cielo algo nublado. Por la tarde, la máxima llegará a 18° y habrá probabilidad de algunos chaparrones. La estabilidad llegará a partir de la noche y las temperaturas empezarán a subir hasta alcanzar los 28° el próximo viernes.

Las precipitaciones también continuarán en el norte de Misiones, donde rige una alerta amarilla por tormentas fuertes acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.

Por otro lado, las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, además del noroeste de Tucumán, se encuentran bajo aviso amarillo por vientos del sector oeste o noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta Alerta por tormenta 06-10-25 SMN

Misiones: Eldorado, Iguazú, General Manuel Belgrano, Montecarlo, norte de Guaraní y San Pedro. Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento Alerta por viento 06-10-25 SMN Jujuy: Cochinoca, puna de Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, puna de Tilcara, puna de Tumbaya, Yavi y Susques.

Salta: Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Molinos, puna de Cafayate y puna de San Carlos.

Catamarca: Antofagasta de la Sierra, cordillera y puna de Tinogasta, puna de Belén y puna de Santa María.

Tucumán: puna de Tafí del Valle.

puna de Tafí del Valle. La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina.