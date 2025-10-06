Vuelve la primavera, pero aún hay alerta por tormentas y ráfagas en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que esta semana se presenta con condiciones más estables y primaverales después de las tormentas que afectaron la zona central del país durante el sábado y domingo, pero advirtió que aún se registrarán algunas precipitaciones y ráfagas durante la jornada del lunes.
En la Ciudad de Buenos Aires, el día comienza con una mínima de 9° y cielo algo nublado. Por la tarde, la máxima llegará a 18° y habrá probabilidad de algunos chaparrones. La estabilidad llegará a partir de la noche y las temperaturas empezarán a subir hasta alcanzar los 28° el próximo viernes.
Las precipitaciones también continuarán en el norte de Misiones, donde rige una alerta amarilla por tormentas fuertes acompañadas de frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm.
Por otro lado, las zonas cordilleranas de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, además del noroeste de Tucumán, se encuentran bajo aviso amarillo por vientos del sector oeste o noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.
Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por tormenta
Alerta por tormenta 06-10-25
SMN
- Misiones: Eldorado, Iguazú, General Manuel Belgrano, Montecarlo, norte de Guaraní y San Pedro.
Cuáles son las localidades bajo alerta amarilla por viento
Alerta por viento 06-10-25
SMN
- Jujuy: Cochinoca, puna de Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, puna de Tilcara, puna de Tumbaya, Yavi y Susques.
- Salta: Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Molinos, puna de Cafayate y puna de San Carlos.
- Catamarca: Antofagasta de la Sierra, cordillera y puna de Tinogasta, puna de Belén y puna de Santa María.
- Tucumán: puna de Tafí del Valle.
- La Rioja: cordillera de General Lamadrid y cordillera de Vinchina.