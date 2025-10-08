A pesar de que las temperaturas rozarán los 30°, vuelven las lluvias y tormentas para el fin de semana El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos fuertes para varias localidades de Argentina. En paralelo, el termómetro incrementará en gran parte del centro y norte del país, aunque se espera que retorne la inestabilidad. Por







Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana largo. Redes Sociales

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, del sector oeste, con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.

En medio de una semana con temperaturas primaverales, se espera un incremento del termómetro en el centro y norte del país. El pronóstico extendido adelantó que durante el día miércoles 8 la máxima rondará en los 25° y mínima de 13°.

Buenos Aires pronóstico 8-10-25 Captura pronóstico extendido Meteored.

Mientras que para el jueves las máximas rondará entre los 30° y 33° en las provincias de Córdoba y Santiago del Estero, según informó Meteored. Para el viernes, en la provincia de Buenos Aires, las máximas rozarán los 30°, mientras que en para las provincias de Formosa y Chaco, las máximas serán de 36°.

Aunque el sábado en "Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y el Litoral, se registrarán máximas entre 37 y 40°, disminuyendo entre 5 y 10° el domingo, con el pasaje de un frente frío y la llegada de las lluvias, mientras que en la zona central, el descenso será de hasta 15°".

Cuarto fin de semana con tormentas: a qué hora llueve El próximo fin de semana largo volverán las lluvias por una nueva entrada de aire frío "potenciada por la formación de un centro de bajas presiones sobre el centro del país, haciendo que las precipitaciones sean más intensas en algunos sectores", expresaron desde Meteored. Si las condiciones meteorológicas se mantienen, se espera que las lluvias lleguen el sábado 11 y domingo 12 de octubre, con un marcado descenso de la temperatura. Alerta meteorológica amarilla y naranja por viento: las localidades afectadas Santa Cruz : toda la provincia.

: toda la provincia. Chubut : Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino - Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson - Cordillera de Cushamen.

: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino - Este de Mártires - Este de Telsen - Gaiman - Meseta de Biedma - Meseta de Florentino Ameghino - Meseta de Rawson - Cordillera de Cushamen. Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu - Meseta de Ñorquincó - Nueve de Julio - Oeste de El Cuy - Veinticinco de Mayo - Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó.