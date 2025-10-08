A pesar de que las temperaturas rozarán los 30°, vuelven las lluvias y tormentas para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por viento para las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, del sector oeste, con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por vientos fuertes para varias localidades de Argentina. En paralelo, el termómetro incrementará en gran parte del centro y norte del país, aunque se espera que retorne la inestabilidad.
En medio de una semana con temperaturas primaverales, se espera un incremento del termómetro en el centro y norte del país. El pronóstico extendido adelantó que durante el día miércoles 8 la máxima rondará en los 25° y mínima de 13°.
Mientras que para el jueves las máximas rondará entre los 30° y 33° en las provincias de Córdoba y Santiago del Estero, según informó Meteored. Para el viernes, en la provincia de Buenos Aires, las máximas rozarán los 30°, mientras que en para las provincias de Formosa y Chaco, las máximas serán de 36°.
Aunque el sábado en "Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y el Litoral, se registrarán máximas entre 37 y 40°, disminuyendo entre 5 y 10° el domingo, con el pasaje de un frente frío y la llegada de las lluvias, mientras que en la zona central, el descenso será de hasta 15°".
El próximo fin de semana largo volverán las lluvias por una nueva entrada de aire frío "potenciada por la formación de un centro de bajas presiones sobre el centro del país, haciendo que las precipitaciones sean más intensas en algunos sectores", expresaron desde Meteored.
Si las condiciones meteorológicas se mantienen, se espera que las lluvias lleguen el sábado 11 y domingo 12 de octubre, con un marcado descenso de la temperatura.