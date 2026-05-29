Caso Agostina Vega: el comunicado de la barra de Instituto sobre Claudio Barrelier

La detención de Claudio Barrelier como único imputado por la desaparición de Agostina Vega generó una reacción inmediata desde el mundo del fútbol cordobés. El hombre de 33 años se muestra en redes sociales como hincha de Instituto y publica imágenes desde el estadio Monumental de Alta Córdoba, lo que llevó a que circularan versiones que lo vinculaban con Los Capangas , una de las facciones de la barra brava de la Gloria.

Ante esa situación, la barra del club emitió un comunicado en Instagram para desvincularse públicamente del acusado . "La barra de Instituto repudia cualquier acto vinculado a la desaparición de Agostina. Por medio del presente comunicado desvinculamos al hincha Claudio Barrelier y sus hechos, actualmente investigados por la Justicia", expresaron.

En el mismo mensaje, los integrantes de la facción se solidarizaron con la familia de la adolescente desaparecida : "Reiteramos que nos encontramos a entera disposición de la familia para colaborar en lo que necesite en este duro momento". Allegados al grupo aclararon además que Barrelier, si bien frecuentaba ese sector de la tribuna popular junto a Los Rancho, no ocupaba ningún rol de conducción ni tenía peso dentro de la estructura de la barra.

Algunas fotografías difundidas por medios cordobeses muestran a Barrelier junto a la madre de Agostina en reuniones vinculadas al club, lo que le da más fuerza la hipótesis de la querella sobre la cercanía entre el detenido y el entorno familiar de la menor. La búsqueda de la adolescente continúa con operativos en distintos sectores de la capital cordobesa y con la Alerta Sofía activada.

Quién es Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega

Claudio Barrelier es un hombre de 33 años que era presentado inicialmente como amigo de la madre de Agostina, aunque la querella sostiene que entre ambos existiría una relación sentimental. Esa cercanía con el entorno familiar de la menor es uno de los puntos que la Justicia analiza con mayor atención para reconstruir los hechos previos a la desaparición. Fue detenido en el marco de los allanamientos ordenados por el fiscal Raúl Garzón e imputado por privación ilegítima de la libertad.

La situación judicial del acusado se agravó cuando trascendió que tendría antecedentes por un caso similar contra una expareja, dato que la abogada querellante Fernanda Alaniz hizo público y que reforzó las sospechas sobre su figura. Mientras tanto, los investigadores avanzan con pericias telefónicas y el análisis de cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia de hechos.

Agostina Vega - Claudio Barrelier La policía de investigaciones se llevó a tres personas de la casa del detenido. Redes sociales

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, intentó sembrar dudas sobre un video en el que se ve a una joven ingresando al domicilio de su cliente. "Al video accedí hoy, debido a que la causa está en secreto de sumario, por medios de comunicación, con lo cual la nitidez no es la mejor con la que cuento", explicó en diálogo con TN. Según el letrado, familiares del detenido aseguran que la persona que aparece en las imágenes es la hija de Barrelier y no Agostina, aunque aclaró que aún no pudo profundizar ese punto con su representado.

El propio defensor reconoció que su cliente niega haber recibido a la adolescente en su casa. "Sí me dijo que la niña no ha entrado en el domicilio", afirmó, en una declaración que contrasta con las pruebas que la fiscalía sigue analizando bajo secreto de sumario.