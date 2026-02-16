16 de febrero de 2026 Inicio
Vuelve la alerta amarilla por calor en el fin de semana XXL de Carnaval

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó aviso por temperaturas extremas y tormentas para trece provincias, lo que podría incidir en los festejos en los feriados.

Corrientes

Corrientes, bajo alerta amarilla, sufre tanto tormentas como calor extremo este lunes.

Turismo de Corrientes

Sigue el fin de semana largo por los feriados de Carnaval, con una temperatura en ascenso que incidirá en los festejos en varias ciudades. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por calor extremo en cinco provincias, y hay once distritos bajo aviso por tormentas.

Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.
El organismo lanzó alerta amarilla por tormentas para el centro y oeste de Jujuy, centro y sur de Santiago del Estero, centro y norte de Córdoba, norte de Santa Fe, este de Chaco, Corrientes, Mendoza, San Luis, oeste de La Pampa, este de Neuquén y norte de Río Negro.

Estas áreas serán afectadas por temporales de variada intensidad, algunos localmente fuertes, acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

clima servicio meteorologico nacional smn alerta tormentas 16 febrero 2026
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para once provincias.

Además, el SMN lanzó aviso amarillo por calor extremo en el este de Salta, Formosa, Chaco, noreste de Santiago del Estero y noroeste de Corrientes.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

clima servicio meteorologico nacional smn alerta calor 16 febrero 2026
Cinco provincias se encuentran bajo alerta por calor extremo.

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
    • Solicitar de inmediato asistencia médica.
    • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada cálida y húmeda para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 20° y 30°, con vientos de suaves a moderados desde el este.

Para el resto del fin de semana largo, se prevé una temperatura agradable, entre 22° y 30°, con nubosidad en aumento durante el martes.

clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba 16 febrero 2026
Se espera nubosidad en aumento en lo que queda del fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

