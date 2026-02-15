Tras la lluvia, vuelve el calor: cómo va a estar el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires El alivio no acompaña a la lluvia esta vez ya que la temperatura máxima de la semana será de 32°. El viernes será el día más fresco con 19° de mínima y 27° de máxima. Por + Seguir en







Ciudad de Buenos Aires.

La lluvia de este domingo no trajo alivio consigo, sino más calor. Esta semana estará atravesada por temperaturas máximas que rondarán los 30° y mínimas de hasta 19°, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Estará nublado hasta el próximo sábado.

Para la tarde del jueves hay bajas probabilidades de lluvia y luego se espera una leve caída de la temperatura. El pronóstico del viernes es de 19° de mínima y 27° de máxima, mientras que el sábado serán de 20° y 28°, respectivamente. Pero entrará un frente más fuerte de viento desde el suroeste.

SMN tercera semana febrero 2026 El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires. CABA: cómo será el tiempo en los primeros tres días de la semana El lunes y el martes tendrán temperaturas máximas de 30° y mínimas de 22°. Para el miércoles la temperatura ascenderá a una mínima de 23° y una máxima de 32°, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana y dando paso a un incremento de la probabilidad de precipitaciones para el jueves.