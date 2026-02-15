Tras la lluvia, vuelve el calor: cómo va a estar el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

La lluvia de este domingo no trajo alivio consigo, sino más calor. Esta semana estará atravesada por temperaturas máximas que rondarán los 30° y mínimas de hasta 19°, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Estará nublado hasta el próximo sábado.
Para la tarde del jueves hay bajas probabilidades de lluvia y luego se espera una leve caída de la temperatura. El pronóstico del viernes es de 19° de mínima y 27° de máxima, mientras que el sábado serán de 20° y 28°, respectivamente. Pero entrará un frente más fuerte de viento desde el suroeste.
CABA: cómo será el tiempo en los primeros tres días de la semana
El lunes y el martes tendrán temperaturas máximas de 30° y mínimas de 22°. Para el miércoles la temperatura ascenderá a una mínima de 23° y una máxima de 32°, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana y dando paso a un incremento de la probabilidad de precipitaciones para el jueves.
Como no hay tres días seguidos con mínimas iguales o mayores a 22° y máximas a la par o por arriba de 32,3°, no tendrá lugar una ola de calor esta semana. Simplemente los días se sentirán muy pesados, aún con la ausencia del sol en el cielo.