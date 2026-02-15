16 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tras la lluvia, vuelve el calor: cómo va a estar el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

El alivio no acompaña a la lluvia esta vez ya que la temperatura máxima de la semana será de 32°. El viernes será el día más fresco con 19° de mínima y 27° de máxima.

Por
Ciudad de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires.

La lluvia de este domingo no trajo alivio consigo, sino más calor. Esta semana estará atravesada por temperaturas máximas que rondarán los 30° y mínimas de hasta 19°, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Estará nublado hasta el próximo sábado.

Los alquileres en CABA registraron un aumento promedio del 33,3% en el último trimestre de 2025.
Te puede interesar:

Alquilar un departamento de tres ambientes en CABA cuesta más de un millón de pesos

Para la tarde del jueves hay bajas probabilidades de lluvia y luego se espera una leve caída de la temperatura. El pronóstico del viernes es de 19° de mínima y 27° de máxima, mientras que el sábado serán de 20° y 28°, respectivamente. Pero entrará un frente más fuerte de viento desde el suroeste.

SMN tercera semana febrero 2026
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires.

CABA: cómo será el tiempo en los primeros tres días de la semana

El lunes y el martes tendrán temperaturas máximas de 30° y mínimas de 22°. Para el miércoles la temperatura ascenderá a una mínima de 23° y una máxima de 32°, convirtiéndose en el día más caluroso de la semana y dando paso a un incremento de la probabilidad de precipitaciones para el jueves.

Como no hay tres días seguidos con mínimas iguales o mayores a 22° y máximas a la par o por arriba de 32,3°, no tendrá lugar una ola de calor esta semana. Simplemente los días se sentirán muy pesados, aún con la ausencia del sol en el cielo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La ciudad deplegó un amplio operativo y retuvo miles de vehículos con irregularidades en su patentamiento.

CABA secuestró 13.000 vehículos por irregularidades en la patente

Los útiles escolares, una importante erogación para las familias en esta parte del año.

Regreso a clases: cuánto cuesta llenar la mochila en la Ciudad y qué es lo más caro

Asado a leña y gastronomía tradicional en Almagro.

La parrilla de Buenos Aires que enamora con su asado a leña

La celebración del Carnaval de 1952 en Avenida de Mayo.

Un viaje a los carnavales de antaño en Buenos Aires: comparsas, baldazos y alegría

Las líneas B y D del Subte porteño funcionan con horario diferenciado este domingo.

Por el recital de Bad Bunny, hay cambio de horario en las líneas de Subte: el cronograma

La inauguración de las obras del Puente Labruna está prevista para agosto de 2026.

Cerrarán la autopista Illia por avance de obras en el Puente Labruna

Rating Cero

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada.

¿Relaciones inventadas? Emparejaron a Cazzu con un triángulo amoroso que involucra bailarines

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

últimas noticias

Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

Las familias argentinas destinan el 34% de sus ingresos a pagar deuda con billeteras virtuales

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del domingo 15 de febrero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3348 del domingo 15 de febrero de 2026

Hace 1 hora
Hillary Clinton testificará a fines de febrero ante la Cámara de Representantes.

Hillary Clinton calificó como "aterradoras" las revelaciones sobre la red de Jeffrey Epstein

Hace 1 hora
Ciudad de Buenos Aires.

Tras la lluvia, vuelve el calor: cómo va a estar el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

Hace 1 hora
Barack Obama confesó que su mayor preocupación era saber ¿dónde están los extraterretres?. 

Inesperada confesión: Barack Obama sorprendió al mundo al afirmar que los extraterrestres existen

Hace 2 horas