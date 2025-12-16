16 de diciembre de 2025 Inicio
Vuelve el calor al AMBA: cuántos días durarán las altas temperaturas y vuelven las lluvias

En los próximos días se esperan máximas entre los 26° a 34°. Sin embargo, para el fin de semana se espera un cambio en las condiciones meteorológicas que traerá precipitaciones.

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana largo.

 Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana largo.

Tras un fin de semana inestable, se espera un ascenso térmico durante la semana, cuyas máximas se registrarán entre los 26° a 34°. Sin embargo, el buen tiempo durará tan solo unos días, ya que se espera que las lluvias y tormentas retornen para el sábado y domingo.

Bolivia sufre inundaciones.
Trágicas inundaciones en Bolivia: al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

Desde Meteored informaron que a "partir del martes y hasta el viernes inclusive, la circulación del viento comenzará a rotar progresivamente al sector norte". Lo que generará un aumento sostenido de las temperaturas en gran parte de la Argentina.

CABA pronóstico 16-12-25
Captura del SMN.

Durante la jornada del martes 16 de diciembre, se espera para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que la máxima ronde en los 26° y la mínima sea de 15°. En el caso del miércoles 17, la máxima trepará a los 30° y para el jueves a los 34°.

"Especialmente entre miércoles y jueves, se prevén temperaturas elevadas en amplias regiones del país", añadieron desde Meteored. A pesar del ascenso de las temperaturas, las condiciones de inestabilidad retornarán de cara al fin de semana.

El arribo de un nuevo frente frío reactiva la inestabilidad "generando lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad sobre la zona Pampeana, el Litoral y el noreste argentino, donde nuevamente se concentrarían los mayores acumulados", sentenciaron.

Alerta meteorológica amarilla por viento: las localidades afectadas

Además, el SMN anunció una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

  • Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.
  • Santa Cruz: toda la provincia.
  • Tierra del Fuego: toda la provincia.
