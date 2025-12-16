Vuelve el calor al AMBA: cuántos días durarán las altas temperaturas y vuelven las lluvias En los próximos días se esperan máximas entre los 26° a 34°. Sin embargo, para el fin de semana se espera un cambio en las condiciones meteorológicas que traerá precipitaciones. Por + Seguir en







Continúan las jornadas calurosas y se esperan lluvias para el fin de semana largo. Redes Sociales

Tras un fin de semana inestable, se espera un ascenso térmico durante la semana, cuyas máximas se registrarán entre los 26° a 34°. Sin embargo, el buen tiempo durará tan solo unos días, ya que se espera que las lluvias y tormentas retornen para el sábado y domingo.

Desde Meteored informaron que a "partir del martes y hasta el viernes inclusive, la circulación del viento comenzará a rotar progresivamente al sector norte". Lo que generará un aumento sostenido de las temperaturas en gran parte de la Argentina.

CABA pronóstico 16-12-25 Captura del SMN. Durante la jornada del martes 16 de diciembre, se espera para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que la máxima ronde en los 26° y la mínima sea de 15°. En el caso del miércoles 17, la máxima trepará a los 30° y para el jueves a los 34°.

"Especialmente entre miércoles y jueves, se prevén temperaturas elevadas en amplias regiones del país", añadieron desde Meteored. A pesar del ascenso de las temperaturas, las condiciones de inestabilidad retornarán de cara al fin de semana.

El arribo de un nuevo frente frío reactiva la inestabilidad "generando lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad sobre la zona Pampeana, el Litoral y el noreste argentino, donde nuevamente se concentrarían los mayores acumulados", sentenciaron.

Alerta meteorológica amarilla por viento: las localidades afectadas Además, el SMN anunció una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 45 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h para las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Chubut: Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino.

Meseta de Escalante - Sarmiento - Sudoeste de Florentino Ameghino. Santa Cruz: toda la provincia.

toda la provincia. Tierra del Fuego: toda la provincia.