Trágicas inundaciones en Bolivia: al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

El viceministro de Defensa Civil de ese país, Alfredo Toche, alertó que la cantidad de fallecidos podría aumentar. Las autoridades estiman que más de 20 comunidades fueron afectadas.

Bolivia sufre inundaciones.

Al menos 20 personas murieron y otras tantas se encuentran desaparecidas luego del desborde de ríos, entre ellos el Piraí, en el departamento boliviano de Santa Cruz. Las autoridades estiman que más de 20 comunidades fueron afectadas por las intensas lluvias.

Hay alerta amarilla y naranja por tormentas en varias provincias.
El viceministro de Defensa Civil boliviano, Alfredo Toche, se refirió a las víctimas contabilizadas del temporal del país vecino: "Lamentablemente, ahora tenemos 20 muertos confirmados y más de dos docenas de desaparecidos".

En tal sentido, advirtió que se estima que crezca la cantidad de fallecidos: "Con el paso de los días y la mejora del clima, es probable que el número aumente debido a la disminución del nivel del agua y a que los equipos de rescate trabajan para encontrar los cuerpos que no pudieron escapar de esta fuerza de la naturaleza". Además, marcó que Santa Cruz fue declarada zona de desastre departamental.

Bolivia sufre inundaciones.

También señaló que alrededor de 600 familias fueron afectadas en El Torno, mientras que se registraron otras 1.500 damnificadas en la zona de Colpa Bélgica, en Santa Cruz, donde se derrumbó un puente que conectaba el municipio con la carretera a Warnes. Ante esta situación, el Gobierno boliviano anunció reubicaciones preventivas para las comunidades en riesgo y busca declarar una emergencia nacional.

En tanto, Defensa Civil expuso que una gran cantidad de pobladores se refugiaron en los techos de sus viviendas o permanecieron encaramados en árboles mientras esperaban a ser rescatados. Por su parte, el Gobierno de Bolivia montó una sala de crisis en el Palacio de Gobierno, coordinada por el presidente Rodrigo Paz.

