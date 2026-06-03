3 de junio de 2026 Inicio
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Voraz incendio en Villa Riachuelo: se prendió fuego una casa

El hecho ocurrió en una precaria vivienda ubicada en la avenida Fernández de la Cruz y Lisandro de la Torre. Investigan las causas que desataron el siniestro.

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Un hombre de 70 años vivía en la casa precaria, construida de chapa y madera.

Un voraz incendio se desató en una casa precaria ubicada en el barrio porteño de Villa Riachuelo, en Villa Lugano. Por el caso no hubo que lamentar víctimas fatales. El hecho ocurrió durante las primeras horas de este lunes cuando el fuego consumió por completo una vivienda construida con madera y chapa ubicada en la esquina de avenida Fernández de la Cruz y Lisandro de la Torre, según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Soledad Andreani le prestó el Ford Ka a Claudio Barrelier.
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En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que desplegaron dos camiones cisterna en el lugar. Además, de personal de la Comisaría Vecinal 8 C de la Policía de la Ciudad y tres ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Los vecinos detallaron que vivía un hombre de aproximadamente 70 años y que funcionaba un taller mecánico ya que siempre había varios autos. Las llamas se propagaron rápidamente debido a la estructura combustible del lugar.

En el momento que comenzó al incendiarse el lugar el dueño de la casa afortunadamente no estaba presente. Además, no se lamentó ninguna víctima fatal, aunque un bombero debió ser atendido ya que se lastimó la mano durante el operativo.

Incendio en Villa Lugano: investigan las causas del siniestro

El Ministerio de Seguridad informó que pasada las 8 de la mañana el feroz incendio fue totalmente controlado. Ahora los equipos de emergencia investigar las causas que provocaron el incendio están bajo investigación.

El incendio también afectó a un edificio lindero que estaba próximo a ser entregados a sus dueños, según aseguraron vecinos del lugar a C5N. “Ya convocaron a un arquitecto para hacer un análisis junto al personal de Defensa Civil. Van a hacer un análisis para ver si hay grietas en las paredes, que será claves para determinar la sustentabilidad de la estructura”, explicó Diego Gabriele en Mañanas.

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