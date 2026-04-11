11 de abril de 2026 Inicio
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Voluntariado en España: ofrecen trabajo y vivienda gratis

Una localidad lanzó una propuesta desesperada para combatir la despoblación: buscan familias que quieran radicarse en el pueblo a cambio de casa sin alquiler y empleo estable.

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El pueblo de España que cuenta con tan solo 40 habitantes. 

El pueblo de España que cuenta con tan solo 40 habitantes. 

  • La localidad de Arenillas, situada en la provincia de Soria, lanzó esta iniciativa con el objetivo de atraer nuevos residentes.
  • La medida busca revertir la caída demográfica en un pueblo que hoy cuenta con apenas 40 habitantes.
  • La propuesta incluye el acceso a una vivienda municipal completamente rehabilitada sin costo de alquiler.
  • Los interesados deben poseer la documentación legal necesaria para residir y trabajar en España.

Las localidades más pequeñas de España continúan buscando alternativas para no desaparecer. En este contexto, el pueblo de Arenillas, ubicado en la provincia de Soria y con apenas 40 habitantes, abrió una convocatoria para atraer nuevos residentes.

La casa tendrá un nuevo integrante.
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Desde el gobierno local ofrecen vivienda gratuita y trabajo asegurado para quienes decidan empezar de cero en este entorno rural. El objetivo principal es atraer familias con hijos en edad escolar, un factor determinante para mantener vivos los servicios básicos y garantizar el relevo generacional en la comunidad.

Arenillas no es el único pueblo en esta situación, pero sí uno de los más activos. A través de su Ayuntamiento y la Asociación Cultural, han rehabilitado siete viviendas en los últimos años para recibir a nuevos vecinos. Es una propuesta atractiva para jóvenes una vida tranquila en contacto con la naturaleza, alejados del ritmo y el estrés de las grandes ciudades.

Voluntariado en España: qué ofrece y cuáles son los requisitos

La iniciativa busca cubrir necesidades operativas del pueblo mientras brinda estabilidad a los recién llegados. La propuesta consiste en tres pilares básicos. El primero, es la vivienda; el ayuntamiento ofrece una casa municipal completamente rehabilitada y equipada, sin costo de alquiler.

Arenillas

En cuanto al trabajo, buscan una persona dispuesta a cubrir un puesto fijo como albañil para tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura del pueblo. No se requiere experiencia calificada de alto nivel, pero sí se pide disposición y compromiso con el trabajo en el territorio.

Además del salario de albañil, existe la posibilidad de gestionar el bar social, que funciona como el principal centro de reunión y cultura de los vecinos. Aunque la convocatoria generó un enorme interés, el municipio prioriza ciertos perfiles para asegurar el éxito del proyecto a largo plazo:

  • Familias con niños: Es el requisito más valorado para repoblar la zona.
  • Compromiso de residencia: No buscan turistas ni trabajadores temporales, sino personas dispuestas a establecerse de forma permanente.
  • Experiencia laboral: Se valorará especialmente a quienes tengan conocimientos en albañilería o gestión de locales gastronómicos (para el bar).
  • Documentación: En caso de ser extranjeros, es necesario contar con la documentación legal para residir y trabajar en España, o aplicar bajo figuras como la Visa de Nómada Digital si uno de los adultos trabaja de forma remota.

Cómo inscribirse

Los interesados deben enviar su solicitud por correo electrónico al Ayuntamiento de Arenillas ([email protected]). En el mensaje se debe incluir:

  • Detalle de la situación familiar (cantidad de integrantes y edades).
  • Carta de motivación explicando por qué desean mudarse al pueblo.
  • Currículum o descripción de la experiencia laboral relevante.
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