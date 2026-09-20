Insólito: futbolista fue atropellado por un rodillo en el calentamiento y se salvó de una fractura

Una insólita situación se vivió en la liga de Tailandia cuando un futbolista fue atropellado por un camión de rodillo en pleno campo de juego mientras realizaba movimiento precompetitivos durante el entretiempo. Se trata de Andros Townsend, mediocampista de Prachuap FC, quien se salvó de una fractura luego de que fuera sorprendido por la maquinaria utilizada para nivelar el césped que le arrolló su pierna izquierda.
El incidente ocurrió durante el entretiempo del partido en el que su equipo venció 3-0 a Pattani FC, de visitante. En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, puede verse al futbolista de 35 años recibir el fuerte impacto del rodillo y quedarse tendido en pleno campo de juego ante la mirada atónica de sus compañeros.
Pese a lo impactante del accidente, el jugador pudo evitar una lesión de gravedad e incluso ingresó a los ultimos minutos del encuentro. Townsend supo jugar muchos años en la Premier League en clubes como Tottenham, Newcastle, Cristal Palace, Everton y Luton Town.