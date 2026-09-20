20 de septiembre de 2026 Inicio
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Insólito: futbolista fue atropellado por un rodillo en el calentamiento y se salvó de una fractura

Ocurrió en la liga de Tailandia, cuando Andros Townsend, mediocampista de Prachuap F. C., estaba realizando los movimientos precompetitivos en el campo de juego y fue sorprendido por la maquinaria que le arrolló su pierna izquierda.

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El jugador fue al banco e ingresó al final de partido en la victoria de su equipo por 3-0. 

El jugador fue al banco e ingresó al final de partido en la victoria de su equipo por 3-0. 

Una insólita situación se vivió en la liga de Tailandia cuando un futbolista fue atropellado por un camión de rodillo en pleno campo de juego mientras realizaba movimiento precompetitivos durante el entretiempo. Se trata de Andros Townsend, mediocampista de Prachuap FC, quien se salvó de una fractura luego de que fuera sorprendido por la maquinaria utilizada para nivelar el césped que le arrolló su pierna izquierda.

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El incidente ocurrió durante el entretiempo del partido en el que su equipo venció 3-0 a Pattani FC, de visitante. En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, puede verse al futbolista de 35 años recibir el fuerte impacto del rodillo y quedarse tendido en pleno campo de juego ante la mirada atónica de sus compañeros.

Andros Townsend.

Andros Townsend.

Pese a lo impactante del accidente, el jugador pudo evitar una lesión de gravedad e incluso ingresó a los ultimos minutos del encuentro. Townsend supo jugar muchos años en la Premier League en clubes como Tottenham, Newcastle, Cristal Palace, Everton y Luton Town.

El video del insólito accidente en Tailandia

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