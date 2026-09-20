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Se filtró qué monto recibirá Wanda Nara por su reality en Disney+

El contrato que se conoció en las últimas horas reveló nuevos detalles sobre el acuerdo de la mediática con la producción.

Este es el monto que va a recibir Wanda Nara por su reality en Disney+.

Este es el monto que va a recibir Wanda Nara por su reality en Disney+.

@wanda_nara
  • Wanda Nara ya comenzó las grabaciones de su nuevo docu-reality.
  • El proyecto llegará a Disney+ entre fines de 2026 y comienzos de 2027.
  • Se filtró un contrato con detalles sobre el acuerdo de la mediática.
  • El documento establece pagos según las distintas etapas de la producción.

Wanda Nara ya comenzó a trabajar en el docu-reality que llegará a Disney+ entre fines de 2026 y comienzos de 2027. Mientras avanzan las grabaciones, también trascendieron detalles sobre el acuerdo económico que habría firmado la mediática para llevar su historia a la pantalla. El dato surgió a partir de un contrato que salió a la luz en las últimas horas.

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El documento fue presentado por Marina Calabró en Primicias Ya y corresponde a un acuerdo entre Wanda y una productora con sede en Italia. Según explicó la periodista, inicialmente el proyecto había sido pensado para ser ofrecido a Netflix, aunque finalmente esa plataforma no avanzó con la producción y el reality terminó en Disney+.

Más allá del cambio de plataforma, el contrato permitiría conocer cuál era el monto establecido para la primera temporada. La cifra aparece detallada junto con las distintas etapas en las que se realizarían los pagos. Además, el acuerdo contemplaría una condición económica especial en caso de que el programa tenga continuidad.

Cuánto cobrará Wanda Nara por su reality en Disney+

De acuerdo con lo mostrado por Calabró, Wanda tendría estipulado un pago total de 500 mil euros por la primera temporada. Esa suma no se entregaría de una sola vez, sino que estaría dividida en tres partes según el avance de la producción. El documento establece diferentes momentos para concretar cada desembolso.

Este es el monto que va a cobrar Wanda Nara por la primera temporada de su docu-reality.

Este es el monto que va a cobrar Wanda Nara por la primera temporada de su docu-reality.

La primera parte sería de 300 mil euros al comenzar el rodaje, siempre que la plataforma hubiera dado el visto bueno para producir la temporada. Luego aparecerían otros 100 mil euros una vez finalizadas las grabaciones y los 100 mil euros restantes con el estreno de la primera temporada. De esta manera, los tres pagos alcanzarían el total previsto en el contrato.

El documento también incluiría una cláusula que contempla una mejora económica si finalmente se realiza una segunda temporada. Por ahora, Wanda ya comenzó con las grabaciones del proyecto que contará parte de su vida y llegará a Disney+ entre el cierre de 2026 y el comienzo de 2027. Así, además de generar expectativa por su estreno, el reality ya dejó trascender uno de sus principales detalles económicos.

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