Qué dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes Las declaraciones de la empresaria surgieron luego de las versiones sobre su vínculo y de los dichos que también involucraron a su familia. Agregar C5N en









Esto fue lo que dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes. @ccamilagalantee

La relación entre Camila Galante y Leandro Paredes quedó envuelta en rumores.

Las versiones generaron una fuerte polémica alrededor de la pareja.

Camila decidió salir a aclarar la situación.

La empresaria negó los dichos y pidió que se verificara la información. La relación entre Leandro Paredes y Camila Galante quedó envuelta en una polémica tras la difusión de versiones sobre un supuesto acuerdo de pareja. Frente a los comentarios, la empresaria decidió comunicarse directamente con el periodista que los había difundido para desmentirlos y dejar en claro su postura.

Los trascendidos surgieron en el programa El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, donde Santiago Riva Roy aseguró que el futbolista tendría un vínculo abierto de manera unilateral. Según su relato, Paredes sostendría económicamente a la familia de su esposa a cambio de poder mantener encuentros íntimos con otras mujeres, mientras ella permanece fiel.

View this post on Instagram El conductor también mencionó un supuesto encuentro entre el jugador y una amiga suya durante un asado en la casa de Francisco Stoessel, hermano de Tini. En ese sentido, afirmó que algunas parejas de futbolistas de la Selección Argentina estarían molestas por estas reuniones. Además, en su relato, sumó una presunta discusión económica entre Paredes y su padre, Daniel, por el apoyo que el jugador brindaría a la familia de Camila.

Cuál fue la reacción de Camila Galante sobre la relación abierta con Leandro Paredes Ante la rápida circulación de las versiones, Camila Galante decidió comunicarse directamente con Santiago Riva Roy para pedirle explicaciones. La empresaria cuestionó el origen de la información y negó que existiera un acuerdo de ese tipo con Leandro Paredes. “¿Qué problema tenés conmigo? ¿Con Leandro? ¿Pasó algo? Porque la verdad no sé de dónde sacás la info”, le planteó en uno de los mensajes que luego fueron leídos al aire con su autorización.

Galante también se refirió a otros aspectos mencionados durante el programa y aseguró que Paredes no mantiene ningún conflicto con su padre ni con sus compañeros de la Selección Argentina. “Leandro no tiene problema alguno con su papá ni con nadie de la Selección”, afirmó. Además, dejó en claro que ya había escuchado versiones similares sobre su matrimonio y apuntó contra la falta de verificación de esos trascendidos: “Son varias veces ya las que veo que hablás de mí y de Leandro diciendo que tenemos un acuerdo que no existe. Tengo hijos grandes, te pido, chequeá”.