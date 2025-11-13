13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Viudos negros apuñalaron a un psicólogo en Palermo y le robaron: "Me ataron en la cama"

La víctima recordó que conoció a uno de los delincuentes a través de una aplicación de citas y luego se encontraron en su departamento, donde sufrió un ataque grupal.

Por

Un psicólogo sufrió un robo en Palermo.

Tres personas drogaron y robaron dinero a un hombre en su departamento del barrio porteño de Palermo, luego de que conociera a uno de los victimarios a través de una aplicación de citas. Además, recibió dos puñaladas y fue maniatado en su cama.

Los detalles sobre la detención de Walter Bilbao
Te puede interesar:

Los detalles sobre la detención de Walter Bilbao, uno de los narcos más buscados de Santa Fe

La víctima, un psicólogo llamado Alfredo, dialogó con el periodista Rafael García Palavecino en el móvil de C5N y detalló cómo se produjo el hecho tras conocer a uno de los victimarios: "Lo conocí por una aplicación y en la vida real en un bar. No surgió nada más que una amistad porque no había transmisión física ni otra cosa como para avanzar en una relación romántica".

"Se presentaba como amable, educado, como que pide permiso y cuenta de la familia. El segundo encuentro fue en el departamento. El viernes me escribió para hacer algo y le dije que no porque me quería comer una tarta de jamón y queso, unas birritas y a dormir temprano. Él me dijo 'hagámoslo juntos y cortamos temprano'. Me aclaró que no tomaba birra y sí vodka. Charlamos, miramos tele y cenamos", agregó en esta línea.

El hombre contó que luego fue trasladado hacia su habitación: "En teoría, ambos estábamos cansados. Él, al tomar tanto alcohol, fue tres veces al baño y yo una. Cuando fui al baño, volví, nos sentamos en el sofá y recuerdo que pestañé y cuando volví a abrir los ojos ya estaba en la cama de mi habitación, sólo con un bóxer puesto y tenía las manos atadas con cordones de zapatillas".

También recordó cuando era atado por los delincuentes. "Mi reacción fue abrir los ojos y ver a tres tipos en el pie de mi cama que me estaban atando los pies. Cuando me vio, uno me dijo '¿qué haces?' Yo respondí 'no entiendo qué hacen ustedes en mi habitación'. Él me dijo 'esto es trabajo'. Mi impresión es que me desperté antes de tiempo y los sorprendió", expresó.

En este marco, la víctima rememoró el ataque que sufrió: "En este caso, no sólo me robaron sino que me agredieron, me apuñalaron dos veces, me maniataron. Fue una secuencia de terror".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las estafas románticas a través de internet, cada vez más frecuentes.

San Juan: sedujo a una mujer por Tinder, la estafó por más de $4 millones y ahora le devolverá el dinero

La persecución se realizó a toda velocidad por las calles de La Boca.

Video: impresionante persecución en La Boca para detener a un motochorro

Yiya Murano es reconocida por los crímenes que realizó.

Conocida por todos: cuál es la historia de Yiya Murano, la primera asesina serial argentina

El hecho ocurrió en el Pabellón III.

Detuvieron a un hombre acusado de abusar sexualmente a dos alumnas en Ciudad Universitaria

El hecho ocurrió en pleno centro del barrio Caballito.

Una policía mató a su expareja que la había atacado violando una restricción perimetral

play

Desgarrador testimonio de la hija de la turista asesinada en calle Corrientes: "Solo quiero llevar a mi mamá a Brasil"

Rating Cero

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

Gerardo Romano y Jorge Lorenzo dieron vida a Antín y Capece en El marginal﻿.
play

El sentido adiós de Gerardo Romano a Jorge Lorenzo: "Murió un hombre de otra época"

La producción cuenta con cinco episodios y un documental que se estrenará próximamente.

Se estrenó "Yiya": el elenco contó cómo fue encarnar la historia de Yiya Murano

Oasis ﻿vuelve a tocar en River luego de 16 años.

Oasis confirmó los horarios de sus shows en River: cuándo tocará Richard Ashcroft

El jugador se convirtió en el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity 2025.
play

"Te debo mucho": el cuarto participante eliminado de MasterChef Celebrity hizo llorar a Wanda Nara

La película combina drama, suspenso y acción judicial, pero también plantea preguntas éticas profundas: ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Es posible hablar de justicia en un sistema que no protege a todos por igual?
play

Cuál es la película de los 90 cargada de acción y venganza que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

play
La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

Hace 15 minutos
play

Alerta en la Universidad de 3 de Febrero: suspendieron las clases por una amenaza de una masacre

Hace 21 minutos
El momento de la agresión a Rubiales.

Video: Luis Rubiales fue atacado a huevazos por su propio tío en la presentación de su libro

Hace 21 minutos
El S&P Merval cayó 3,4% a 2.883.332,85 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 3,6% a 1.949,15 puntos. 

El S&P Merval en dólares se derrumbó y anotó su mayor caída diaria en un mes

Hace 26 minutos
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem defendió la reforma laboral: "Hay más de 7 millones de trabajadores informales"

Hace 50 minutos